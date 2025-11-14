黑色星期五優惠大合集！
姚焯菲大學宿舍開箱片由李克勤兒子Ryan操刀 網民大讚二人合拍：期待更多reels
姚焯菲（Chantel）現正於美國紐約大學（NYU）修讀Music Business課程，《聲夢傳奇》奶爸李克勤嘅大子李立仁（Ryan）亦係校友，修讀電影電視學系，開學僅半個月，二人已成為好友，不時於社交平台互動。繼日前Ryan罕有上鏡，兼同Chantel拖手互動嘅影片後，今日（14日）凌晨時分Chantel喺社交網站上載關於宿舍開箱新影片！
姚焯菲喺IG上載宿舍開箱嘅影片，並寫上：「highly requested NYU dorm room tour (messy version) 😔😔 📸: @ryanleecontent #nyudormlife #nyc #manhattan」，最新影片繼續由Ryan擔任攝影師。喺影片中，Ryan帶大家參觀Chantel嘅房間，不過Chantel由於未有執拾房間，房間內甚至有一星期未有洗嘅碗，所以表現得有少許慌張及尷尬。Chantel喺影片中表示自己有掛住香港，所以佢會好快回港。最後Ryan都有幫粉絲問幾時會出新歌，而Chantel就表示2026年，相信唔少粉絲都會好期待。
影片出街後，除咗有網民大讚Chantel可愛，仲有網民認為佢哋好合拍，例如「Chantel 考完試之後, 立即派咁多福利片俾大家睇，好開心呀❤️❤️Ryan and Chantel 拍片都好合拍, 期待更多reels 可以睇到🥰」、「都唔係好亂姐好整齊😂Chantel and Ryan 拍啲片都好正，期待更多👏配樂係咪Chantel簡（揀）㗎？😆」、「期待已久嘅Room Tour ，終於登場💖💖」、「終於有得睇宿舍啦😍」、「大學生活點滴。拍得很好👍」及「Chantel 好可愛呀！😍😍😍， 你兩個英文講得好好聽， 一鏡到底，拍得好睇，要繼續呀！😍」等等。
