姚焯菲自爆想退出娛樂圈 難兼顧升學陷情緒崩潰

【on.cc東網專訊】「聲夢小花」姚焯菲（Chantel）即將離港赴美升讀大學，近日她亮相節目談到同時兼顧升學與事業，自爆曾一度崩潰：「我其實都有試過崩潰，我喺新西蘭讀書嘅時候覺得唱歌同讀書，兩件事一齊做好辛苦。有一段時間，我唔想返香港。」及後安慰自己：「你捱過呢段時間就可以啦，因為係你追夢嘅一部分，你要捱過去先可以去到下一步。」

至於提到網上負評，她坦言曾受影響而陷入自我懷疑：「有啲人會話『你點做都唔會成功』、『點唱都係咁難聽』，開始自己就會諗佢都講得啱，呢個世界叻過我嘅人有好多，其實我係咪唔適合喺呢個圈呢？我係咪好似霸咗個位？我係應該退出呢？但追夢係為自己㗎嘛，去尋覓自己嘅夢想，我先慢慢搵番自己嘅初心，諗番起其實我係適合去做呢件事。」

