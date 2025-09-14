姚焯菲自爆紐約升學比新西蘭適應得快 但一街都見流浪漢...

港產「國民初戀」姚焯菲（Chantel）在本月初已飛抵美國紐約升學，在社交網分享童年照，並「開學大吉」。她昨晚（13日）她趁開學兩星期，又分享一段長約分半鐘的短片，大爆當地讀書生活的情況。她早前以Q&A方式收集了Fans的問題，本來打算開Live與「小飛象」（粉絮暱稱）即時互動，但考慮到紐約與香港時差12小時，決定改為拍片回應。

她在片中首先打招呼：「Hello，大家好，好耐冇見喇！」她表示很多人關心她的適應問題，又指已來到紐約兩星期，大致已適應當地生活，今次比新西蘭適應得快。另外談到可有掛住香港？她坦言：「有，掛住香港時，有試過去唐人街，暫時都處理到自己Homesick。」

至於紐約的安全問題，她表示：「紐約比我想像中安全好多，雖然呢度有流浪漢，街上面會遇到飲醉咗嘅人，但喺我生活嗰區，佢哋唔會點去冒犯你，佢哋最多都淨係問你有冇散紙，通常直行，繼續行你嘅方向，其實已經係非常之安全。至於有冇偷嘢或搶擊案，暫時係未遇到。」她表示還將會有Part 2呢！

Chantel已到紐約開學兩星期。

之前晒童年照，祝自己開學大吉。

拍片講當年生活情況。

解答Fans問題。