姚焯菲Chantel與李克勤長子交往中？19歲「國民初戀」的甜美魅力爆發

19歲的姚焯菲Chantel，在今年八月到美國升學，和李克勤長子李立仁（Ryan）成為同校同學。二人前陣子已傳出交往的傳聞，近日甚至一同拖手拍片，令傳聞更加升溫。這位因甜美外型和聲線而被稱為「國民初戀」的年輕歌手，到底有何魅力呢？

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！

廣告 廣告

正在美國紐約大學升學的姚焯菲，和18歲的李立仁是同學。日前，Chantel分享邀請Ryan拍Reels，二人牽著手、以英語對話，Ryan說自己是電影系的學生，當然可以拍攝。但多次被問及是否正在交往，Chantel均回應指自己是好友關係。

不知不覺，姚焯菲Chantel已出道四年，而今年她才19歲，正值好年華。2020年，未曾接受任何音樂訓練的她，單純地因為對音樂的興趣而報名第一季的《聲夢傳奇》。本來表現中規中矩的她在第八集迎來高光時刻，因為挑選了演唱林珊珊的經典作《戀愛預告》，以淺藍色背心示人的她，配上天生的甜美笑容，展現了獨特的初戀感覺。比賽的YouTube片段在十天內獲得超過200萬點擊率，不但成為其代表作，也讓她獲得「國民初戀」的稱號。

參加《聲夢傳奇》一事，是父親的提議，Chantel也視為一個學習的機會。因為有別於學校，在比賽裡不但會接觸比自己更強的對手，也會和大量成年人合作，就像是踏入社會前的熱身：「在學校如果落後，還會有再進步的空間，但比賽機會只有一次，一定要努力練習。愈有裝備，就會愈有自信去迎接踏入社會時的挑戰。」對於音樂，她認為只要欣賞音樂，便會開始享受唱歌。這種國際語言，更能讓她自在地分享喜和悲。

正在主修Music Business的Chantel，曾提及自己有想過退出娛樂圈，甚至對回港有抗拒的心態。入行至今，她通常都會在假期時回港工作，一直都要兼顧學業與事業，令她壓力非常大，甚至在新西蘭讀高中期間，曾面對情緒崩潰。工作當中還要處理輿論，令她對回港曾心生抗拒，甚至懷疑自己不適合娛樂圈。

世上比自己漂亮，唱歌更動聽的人很多，她認為自己像是霸佔了人家一個位置：「網上有好多評論，有人會說你做什麼都不會成功，怎做都唱得難聽。這些時候我都會再思考初心，為什麼我會入行，原來我是適合做的。」甜美稚嫩的外表下，存在著經過沉澱後的堅強個性，想必也是她的魅力核心！

36歲奚夢瑤與何猷君私下甜蜜拍拖照片曝光！「千億賭王媳」個性率真魅力：我嫁的是愛情，不是豪門

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

明星魅力：

TWICE志效狠甩16kg登上「維密騷」！火辣野性美魅力爆發靠「這4招」，變身歐美性感貓咪

被金城武19年前的盛世顏值震撼！翻看《傷城》時期照片，留鬚與長捲髮造型魅力無懈可擊

50歲佘詩曼「笑眼」少女甜美魅力爆發！美魔女全靠「3個習慣」抗氧化，以低成本養顏保持年輕