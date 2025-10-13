姚焯菲Chantel與李克勤兒子Ryan IG互動兼外出約會傳緋聞：我們只是朋友

現於美國紐約大學就學的聲夢歌手姚焯菲（Chantel）與李克勤兒子李立仁（Ryan）為同校同學，二人不時於社交平台上交流互動，並因此傳出緋聞。Chantel大方回應與Ryan只屬好朋友，並叫大家不要誤會他們。

聲夢小花Chantel自出道開始便成為大眾焦點，現於美國就讀大學的她跟李克勤兒子Ryan為同校同學，二人不時於IG上互動，關係友好。Ryan之前為Chantel拍片，二人亦因曾分享同款菠蘿叉燒包，而被指一同約會，因而傳出緋聞。

Chantel日前於直播中被問及與Ryan的關係，她大方回應並指二人為好朋友，她又謂：「我也有Send給Ryan看，他問我報導是關於甚麼並表示沒有認真去看。我跟他說有人有誤會，我們只是朋友來的，大家不要誤會。」