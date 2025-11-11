姚焯菲Chantel邀李克勤兒子Ryan拍片 激罕正面上鏡拖手仔令緋聞再升溫

姚焯菲（Chantel）現正於美國紐約大學（NYU）修讀Music Business課程，《聲夢傳奇》奶爸李克勤嘅大子李立仁（Ryan）亦係校友，修讀電影電視學系，開學僅半個月，二人已成為好友，不時於社交平台互動。Chantel就曾回應指二人只係好朋友，並叫大家唔好誤會佢哋。不過，Chantel與Ryan近日又一齊拍片，二人更加拖起手仔，令緋聞再次升溫。

Ryan原先於「廣東話估歌仔遊戲」系列擔任攝影師，但從日前Chantel所分享嘅影片中見到，Ryan罕有上鏡，更與Chantel拖手互動。Chantel於影片中詢問Ryan：「hey do you wanna do reels with me?（你想和我一起拍影片嗎？）」，Ryan即時答應：「yea sure. i'm film major.（好啊，我是電影專業的。）」Chantel於是繼續追問：「ok! do you wanna BE in my reel?（好！那你想出現在我的影片裡嗎？）」，不過，Ryan聽完呢句即刻縮沙並轉身離開：「wait..um i gotta run （等等…嗯，我得跑了）」唔少網民都覺得Chantel與Ryan嘅互動相當有趣，並對二人之後嘅作品充滿期待。

姚焯菲IG影片截圖

姚焯菲IG影片截圖

姚焯菲IG影片截圖

姚焯菲IG影片截圖

姚焯菲

姚焯菲

姚焯菲

李克勤大子李立仁

李克勤大子李立仁

李克勤大子李立仁

