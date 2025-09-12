姜卓文拒愛關嘉敏 自爆患焦慮Timing唔啱唔想拍拖 網民：覺得細John有少少渣

《女神配對計劃》截圖

TVB戀愛真人騷《女神配對計劃 最後告白》來到淘汰及最後約會之階段，女神們都心有所屬，不過關嘉敏（Carman）就被姜卓文（細John）拒愛，唔少網民都感到可惜，又覺得細John嘅理由唔係理由，認為佢一開始已無心戀戰。關嘉敏曾於稍早集數Camping時向細John剖白：「其實你係我第一個Choice！」。不過，喺「最後告白」環節中，細John大談「十年後告白」：「我相信我哋兩個仲係做緊娛樂圈，應該都幾忙…我哋忙都正常，因為我哋都有少少工作狂，但我相信最期待就係返到屋企可以煮飯、陪狗，Two Two應該都幾大年紀喇，但我相信佢仲好活潑嘅，我都諗我哋應該養多幾隻狗嚟陪佢」、「我當然會係咁煮好嘢你食，早午晚我搞掂，但就要你洗碗」。不過，細John又再暗示對關嘉敏有緣無份，認為Timing唔啱：「不過都係…我哋呢段時間好似緣份未到、timing未啱，但係個keyword係未…可能十年後再睇吓緣份會帶我哋去到邊啦。」

其後，關嘉敏和細John共進晚餐，氣氛本該浪漫，卻突然變得沉重。姜卓文坦言，近期工作繁忙致焦慮加劇，精神狀態不佳，更直言唔想拍拖，強調此決定與關嘉敏無關，係個人情緒問題。對此，關嘉敏表情愕然，忍唔住追問細John是否想退出節目，細John坦認一度有退出《女神配對計劃》念頭：「其實真係唔係你唔好，或者我覺得你唔夠好，其實呢段時間我個人都好down，我瞓醒覺就覺得好大壓力。」二人對話令現場氛圍凝結。

唔少網民質疑細John工作忙係藉口，懷疑佢僅為炒作曝光率：「細John根本唔鍾意任何女神，純粹為出位參加，hea做而已！」、「呢一刻，唔好意思，我暫時覺得細John有少少渣。」、「其實john不嬲都係鍾意stephanie多啲, 只不過見到carmen咁鍾意自己, 咁主動, 諗住一定可以長時間 keep住自己嘅曝光率， 男人都係懂得計算嘅生物」、「根本John參加比賽因為遇工作低潮，而因呢套戲而佢人氣爆上」、「心疼carman一直將自己貼上去細John到」、「樣子OK，識煮嘢食，點解仲要參加戀愛節目？」等等。其實，早於節目播出前，細John已被揭與性感網紅CoCo有一段霧水情緣，細John澄清拍節目前已經單身，參賽出於真心想尋找對象，並非隱瞞感情狀況；關嘉敏對節目組選角安排表示信任，認為細John係誠懇嘅人。

《女神配對計劃》截圖

《女神配對計劃》截圖

《女神配對計劃》截圖

《女神配對計劃》截圖

《女神配對計劃》截圖

《女神配對計劃》截圖

《女神配對計劃》截圖

《女神配對計劃》截圖

《女神配對計劃》截圖

《KARMA》MV截圖

《KARMA》MV截圖

《KARMA》MV截圖

