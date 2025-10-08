1週狂瘦近5kg！韓國短髮女神親測「快速減肥法」只要多吃「1神物」7天有感甩肉

在韓國時尚圈提到「短髮女神」，姜泰利絕對榜上有名。她以清新短髮加上甜美又帶個性的外貌走紅，合作品牌無數。近期，她在 YouTube 公開挑戰「7 天速瘦 5 公斤」的日記，採取一天一餐搭配高強度運動，且多吃優格和高蛋白飲食，短短一週內狂甩體重，引發網友熱議與效仿。

短髮女神一週減肥5KG引熱議

姜泰利的「極限減肥法」核心，就是一天只吃一餐＋每天運動 30 分鐘以上。透過極端熱量赤字，讓身體快速燃脂，同時靠運動維持代謝。她也提醒，這種方式屬於模特兒在拍攝前的臨時管理，不建議長期執行，但短期確實能達到顯著效果。影片曝光後，粉絲大讚她的毅力，也激起對速效瘦身的討論。

倒數DAY7減肥菜單

運動：空腹有氧 30 分鐘（跑步機或快走）

飲食：無糖優格 1 杯

👉減肥重點：利用輕盈發酵乳品啟動腸胃，低熱量且能幫助腸道蠕動。

倒數DAY6 減肥菜單

運動：腹肌訓練 15 分鐘＋瑜伽拉伸 17 分鐘

飲食：早餐雞蛋鮪魚拌飯＋晚餐小黃瓜＋韓式辣醬

👉減肥重點：高蛋白＋蔬菜組合，兼顧飽足感與纖維攝取，避免肌肉流失。





倒數DAY5、4 減肥菜單

運動：核心運動＋拉伸

飲食：魚肉或雞肉等高蛋白主食，當天仍有聚餐

👉減肥重點：面對聚餐時，先吃蛋白質與蔬菜，能降低後續熱量爆表的風險。

倒數DAY3減肥菜單

運動：因拍攝繁忙休息

飲食：白菜＋醬料，極簡低碳餐

👉減肥重點：即使無法運動，也可靠低碳清淡飲食維持熱量赤字。

倒數DAY2 減肥菜單

運動：健身房有氧（跑步機＋踏步機 30 分鐘）

飲食：1 顆雞蛋＋1 瓶蛋白飲

👉減肥重點：幾近斷食，只留下基本蛋白質補充，確保不完全消耗肌肉。

倒數DAY1減肥菜單

運動：簡單運動維持日常活動量

飲食：1 份便當＋1 瓶豆漿

👉減肥重點：結尾回歸稍完整的一餐，搭配測量體重檢視成果。

>>完整影片教學

封面&內文圖片來源：IG@taeri__taeri、YT@태리태리 taeritaeri

