每日飲無糖汽水 脂肪肝風險升六成
1週狂瘦近5kg！韓國短髮女神親測「快速減肥法」只要多吃「1神物」7天有感甩肉
在韓國時尚圈提到「短髮女神」，姜泰利絕對榜上有名。她以清新短髮加上甜美又帶個性的外貌走紅，合作品牌無數。近期，她在 YouTube 公開挑戰「7 天速瘦 5 公斤」的日記，採取一天一餐搭配高強度運動，且多吃優格和高蛋白飲食，短短一週內狂甩體重，引發網友熱議與效仿。
短髮女神一週減肥5KG引熱議
姜泰利的「極限減肥法」核心，就是一天只吃一餐＋每天運動 30 分鐘以上。透過極端熱量赤字，讓身體快速燃脂，同時靠運動維持代謝。她也提醒，這種方式屬於模特兒在拍攝前的臨時管理，不建議長期執行，但短期確實能達到顯著效果。影片曝光後，粉絲大讚她的毅力，也激起對速效瘦身的討論。
倒數DAY7減肥菜單
運動：空腹有氧 30 分鐘（跑步機或快走）
飲食：無糖優格 1 杯
👉減肥重點：利用輕盈發酵乳品啟動腸胃，低熱量且能幫助腸道蠕動。
倒數DAY6 減肥菜單
運動：腹肌訓練 15 分鐘＋瑜伽拉伸 17 分鐘
飲食：早餐雞蛋鮪魚拌飯＋晚餐小黃瓜＋韓式辣醬
👉減肥重點：高蛋白＋蔬菜組合，兼顧飽足感與纖維攝取，避免肌肉流失。
倒數DAY5、4 減肥菜單
運動：核心運動＋拉伸
飲食：魚肉或雞肉等高蛋白主食，當天仍有聚餐
👉減肥重點：面對聚餐時，先吃蛋白質與蔬菜，能降低後續熱量爆表的風險。
倒數DAY3減肥菜單
運動：因拍攝繁忙休息
飲食：白菜＋醬料，極簡低碳餐
👉減肥重點：即使無法運動，也可靠低碳清淡飲食維持熱量赤字。
倒數DAY2 減肥菜單
運動：健身房有氧（跑步機＋踏步機 30 分鐘）
飲食：1 顆雞蛋＋1 瓶蛋白飲
👉減肥重點：幾近斷食，只留下基本蛋白質補充，確保不完全消耗肌肉。
倒數DAY1減肥菜單
運動：簡單運動維持日常活動量
飲食：1 份便當＋1 瓶豆漿
👉減肥重點：結尾回歸稍完整的一餐，搭配測量體重檢視成果。
>>完整影片教學
封面&內文圖片來源：IG@taeri__taeri、YT@태리태리 taeritaeri
更多女人我最大報導
124→49kg狂瘦了75公斤！韓妞揭從胖妹變網美減肥史，網：沒瘦身不知道妳很漂亮
62歲媽媽減肥18kg！3個月神逆襲從大媽→減肥教科書就靠5方法，這招還能加速燃脂太神了
本文由女人我最大授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
其他人也在看
《許願吧，精靈》秀智的美貌震驚韓網！從60公斤到顏值巔峰，國民初戀的「1000大卡減肥菜單」與保養攻略
《許願吧，精靈》美貌暴擊，國民初戀的完美進化在奇幻新劇《許願吧，精靈》中，秀智飾演現代感十足但情感上有缺陷的女子。她不僅對人缺乏信任感，也不善於表達情緒。意外喚醒了伊布利斯，與他展開一場考驗願望與人生選擇的冒險，最後也成為了韓語神燈精靈。劇中，她以一頭浪...styletc ・ 59 分鐘前
自助餐買一送一優惠｜沙田帝逸酒店蟹饌盛宴自助餐 人均$257起任食海鮮冷盤刺身/京滬蟹粉花雕蒸蛋/鮮三點蟹
當夜幕降臨，Alva House精心研製多款不同地域風味的鮮蟹菜式，在270尺的寬敞自助餐桌上，帶來了一場環球蟹饌盛宴。在日間時份，陽光透過落地玻璃窗，均勻灑滿餐廳每一個角落，帶來充滿童趣的美食，更貼心設有孩童專屬區域，讓孩子們在用餐時能盡情放電！最近，Alva House推出買一送一優惠，人均消費低至$257起就歎得到，10月8日12:00在KKday正式開搶，千萬別錯過！Yahoo Food ・ 5 小時前
月餅卡路里陷阱！低糖月餅反而最肥？營養師解答6大中秋減肥疑問
月餅卡路里大比拼！低糖月餅反而最肥？營養師解答6大中秋減肥疑問│月餅卡路里高不是秘密，但對減肥人士來說，月餅不健康又肥，想食就唯有選擇市面上的健康低糖月餅，不過傳統月餅、冰皮月餅跟新派月餅，哪一款月餅卡路里才最低？這次請來註冊營養師Michelle Lau為我們揀出健康低卡的月餅吧！Yahoo Food ・ 6 小時前
「推活」現象是什麼？造就Chiikawa、labubu的Z世代新應援模式，從二次元到三次元席捲全球引發過百億商機
推活是什麼？這股手袋上掛滿應援周邊熱潮，正是近年來日本流行起來的「推活」（推し活，Oshikatsu）！Yahoo Style HK ・ 59 分鐘前
Marshall Emberton II 限定 66 折，歷史低價 HK$780 免運費入手｜Amazon Prime Day 2025
Marshall Emberton II 集復古帥氣於一身，而且渾厚有力的音效令音樂控都愛不釋手，小小的喇叭一向是潮店、band 房的常客。Yahoo Tech HK ・ 52 分鐘前
日央行前官員：日圓貶值或促使央行本月加息
在高市早苗當選日本自民黨黨魁後，日圓匯價大幅下跌，今日(8日)再跌0.4%至152.37兌一美元，因市場憂慮高市早苗會要求日本央行推遲加息。不過，日本央行前官員Kazuo Momma表示，日圓近期的大幅下跌可能促使央行最早在本月加息。 他表示，雖然日本央行行長植田和男因擔心美國經濟前景而對過快加息持謹慎態度，但如果日圓持續下跌，他的看法可能會有所改變，因日圓疲軟的最大輸家是政府，當日圓走弱便會提高進口成本從而推高通脹，並損害執政黨的支持率。 他補充，加息時機將取決於日本央行如何衡量經濟下行風險，例如美國需求疲軟以及日圓走弱所帶來的通脹風險，目前而言央行本月加息的可能性有所增加，但不排除央行有可能等到12月才作出行動。(mn/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 2 小時前
AMD做大刁被質疑AI過熱 CEO：思想太狹隘！
超微（AMD）與ChatGPT母公司OpenAI達成一項規模達數以百億計美元的多年期合作協議，是屬目前其中一宗最大型AI基建交易。總裁蘇姿丰表示，科技界對人工智能的想像應該更遠、更大一些。Yahoo財經 ・ 1 天前
【一田】精選食品均一價低至 $20/件（即日起至22/10）
一田今期均一價有泰國大雞蛋、威露士洗衣機清潔除菌劑、高潔絲安心熟睡褲等人氣貨品，全部都只係均一價$20！仲有$30/3件專區，有齊宗家府煎炸/蒸煮豆腐、星巴克咖啡、SEALECT吞拿魚餐；仲有全新$100/3件專區有智利安弟斯高原豬、永樂粉麵廠蝦子麵、藍鑽石果仁，多款熱賣零食、食材、日用品任你揀！YAHOO著數 ・ 1 天前
【A-1 Bakery】「超人氣」產品 7折大優惠日（只限07/10）
A-1 Bakery「超人氣」產品大優惠日又來了！於A-1 Bakery門市購買指定超人氣貨品即可享限時7折優惠，今個月優惠商品是裸麥提子合桃包，可以7折優惠價$21買到，商品數量有限，售完即止。優惠不適用於自動售賣機或網購店取服務，不可與「每月首星期日紅銀卡會員5%優惠」、VIP會員購物優惠、其他優惠及折扣同時使用。YAHOO著數 ・ 1 天前
李婉華坦言對加拿大今非昔比 暗示萌生回流香港念頭 無奈兒子唔識中文
李婉華現時已於加拿大生活超過20年，近日喺其YouTube直播節目《婉華時報》坦言對加拿大現狀感到非常失望和迷惘，亦透露自己對香港嘅思念之情從未減退，暗示萌生回流香港念頭。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 分鐘前
遭親姊騙光2億！62歲范怡文近況曝
[NOWnews今日新聞]62歲歌手范怡文有「玉女歌手」之稱，在22歲出道後，於24歲時創服裝品牌，巔峰時期開了近200多家店、資本額超過2億，不料在2006年遭親姊姊背叛、奪走經營權，一夕之間欠下巨...今日新聞 娛樂 ・ 22 小時前
九龍灣啟業邨冧樹 女子頭部受傷昏迷送院
【on.cc東網專訊】九龍灣發生冧樹傷人意外。今晨(8日)11時32分，啟業邨啟裕樓一棵大樹倒下，擊中一名年約40歲女子，事主頭部受傷，初時清醒，其後陷入昏迷，由救護車送往伊利沙伯醫院救治。警員封鎖現場調查事件。on.cc 東網 ・ 4 小時前
59歲關淑怡病危 傳抗病多年上周家中暈倒急送院 寶麗金小花送祝福
現年59歲的歌手關淑怡（Shirley），昨日（10月7日）驚傳病危，一度急送到ICU（深切治療部）搶救，至今仍然留醫，其父親、兒子關浚賢及親友連日都在醫院憂心忡忡守候，情況令人擔心。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
Jennie「妮式」大尺度慵懶性感照讓人心跳加速！高級hot girl「內衣外穿」時代正式回歸？
Jennie近日在IG分享招牌「妮式」慵懶性感秋冬造型，鬆弛間藏著致命吸引力，每張照片都讓粉絲瘋狂點讚！Yahoo Style HK ・ 1 天前
Coach手袋突發勁減半價！全球爆紅Brooklyn罕有75折入手、超人氣Cargo帆布袋$1XXX有交易
Coach近年推出多款大熱手袋，包括Bella Hadid同款Brooklyn、已成為Gen Z最愛的Tabby，亦有今年秋冬大熱款Empire等。定價原本已經低過官網，非常相宜！越接近年尾，越來越多網站有優惠活動，Yahoo購物專員發現Farfetch、24S大減價後性價比更高，推介必入手款式包括Brooklyn、Tabby、Juliet、Cargo、Empire五大爆紅手袋，Brooklyn small低至$2,094即有交易、Coach Cargo帆布包5折後只需$1XXX就可入手，絕對不容錯過！Yahoo Style HK ・ 1 天前
胡定欣與醫生男友陳建華結婚 網民憶《城寨英雄》CP 引陳展鵬現身留言
前日（6日）藉中秋佳節，胡定欣無預警下於社交平台分享多張唯美婚照，宣布已與男友於10月3日結婚，更寫道Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
春回堂中環全幢自用物業 9,500萬沽
春回堂藥行位於中環閣麟街8號全幢的自用物業，於上月以9,500萬元售出，原業主春回堂林氏家族持貨63年，賬面大賺9,479萬元，升值451倍。AASTOCKS ・ 6 小時前
金條、飾金、紙黃金價格大比拼！邊度買賣黃金更化算？
黃金作為避險資產，一直備受投資者和消費者關注。不論是實物金條、銀行紙黃金，還是傳統飾金，其價格均受到國際金價、匯率及市場供需影響。想買賣黃金，本港各大金鋪與銀行每日報價略有不同，對投資者或購買黃金的人士來說，掌握即日買賣價的差異至關重要。本文將綜合比較本港主要金鋪及銀行的黃金即日報價，包括紙黃金價格、飾金買賣價，及金條/金粒買賣價，為讀者提供參考，以便做出更明智的投資或購買決策。Yahoo財經 ・ 3 小時前
彩豐行老闆租出與港姐陳庭欣愛巢 天璽三房月租7.2萬回報約2厘
豪宅租務持續活躍，市場消息指，九龍站豪宅區9月錄得約81宗租務成交，雖較8月約100宗回落約兩成，但租金維持穩定。彩豐行老闆楊振源持有的天璽單位剛以月租7.2萬元成功租出，折合呎租約70元，屬市價水平，租金回報約2厘。該單位實用面積約1,035平方呎，屬三房間隔。單位業主為彩豐行創辦人楊振源（Benny），於2017年以約4,438萬元購入該單位。閱讀更多：港姐袁嘉敏移英一年半回流香港 進駐鴨脷洲無敵海景納米樓？港姐曹敏莉凱旋門相連戶租出每月袋8萬 一家五口居半山大宅生活富貴有報導指，楊振源與拍拖八年的女友、2010年港姐冠軍陳庭欣（Toby），曾於該單位同住。二人於2021年搬往沙田九肚山澐灃的洋房後，該天璽單位同年已放盤出租，當時月租亦約7.2萬元；直至上月轉新租客，租金仍維持與四年前相若水平，反映該區豪宅租值相對穩定。現時28Hse有多個天璽單位放租中，其中實用面積1,035平方呎、與上述單位相同的戶型，叫價每月7,4800元至80,000元，呎租72.3元至77.3元。楊振源於1995年與母親創立本地護膚品牌彩豐行，於樓上舖起家，主打香港製造、較國際品牌便宜的產品。公司營業額由28Hse.com ・ 3 小時前
梁競徽用返舊名梁烈唯企C位 同高鈞賢黃嘉樂組男團 網民留言：其實幾鍾意睇……
早排幾位前TVB男藝人吳卓羲、郭晉安、歐陽震華、王浩信埋高鈞賢，一齊參與內地網上直播節目《今晚好犀利》，其中一個環節係5位男星跳舞，仲係跳hit過好一陣子嘅《晚安大小姐》，由於各人舞步唔齊甚至根本唔知跳乜，成個畫面都有濃濃嘅尷尬感。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前