姜濤做P牌仔3個月即炒車 傾續約要求北上賺人仔

男團MIRROR人氣王姜濤曾被隊友Stanley爆料考足兩年車牌，直到去年2月佢終於成功一take過考獲車牌，成為「P牌仔」嘅姜濤瞬即入手一架價值約60萬元黑色電動車，做埋車主。據知姜濤成為新牌仔後，短短3個月就發生交通意外，導致新車損毁撞花，需要送入廠維修，故近日轉以平價版日本車代步。此外，姜濤同經理人公司MakerVille只餘下不足3年合約，有指佢已開始傾續約事宜，姜濤首要條件，便是在工作上擁有自主話事權及北上賺人仔。

姜濤入手價值約60萬元黑色電動車。

有傳佢去年底炒車，愛車花晒兼要入廠整。

去年榮升車主嘅姜濤，一炮過課金購入首部戰車，以價值約60萬元電動車作自我獎勵。愛以揸車減壓嘅佢，時不時會遊車河清醒頭腦，遠離繁囂。有指愛車如命嘅佢，更會每日一收工就入停車場望望愛車，親自落手落腳打理，不停購買汽車「補品」及添加裝置。

惟有消息指姜濤去年底駕駛「老婆仔」出街時，唔小心發生交通意外，導致車身擦花又撞到凹陷，幸好姜濤並無大礙，只係輕微擦傷，及後如常開工。不過60萬蚊新車落地幾個月就整花，姜濤都好心痛，即刻拎入廠嘗試維修，自此都有陰影，揸車加倍小心，並且非常專注。又指近兩個月亦都冇見佢再揸呢架車出街，而係揸另一架平價版日本車代步。

最緊要人冇事。

去年2月姜濤成功一take過考獲車牌。