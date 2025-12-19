關注

宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道

Yahoo 娛樂圈

姜濤演唱會服裝惹批評 監製揭「棄著值30萬火元素服裝」原因：這是良心問題

Yahoo 娛樂圈
Yahoo 娛樂圈
更新時間

姜濤於亞博舉行《KEUNG TO ”LAVA“ LIVE 2025》演唱會，得知有大埔宏福苑受災的歌迷入場，特別致意：「希望在坐的每一位，今晚可以釋放自己所有情緒，開心或唔開心又好，我哋都當係一場夢，我哋盡情發呢場夢。」

然而因為他的服裝以黑色為主，受到網民批評，指其設計欠特色。對於批評，監製莊少榮(細榮)就在社交媒體解釋：「因為我們演唱會之前是以水同火為創作基礎，所以慘劇發生後的第二日早上，我就接到姜的電話：『我要將整個show減去火的元素。』我馬上回覆：『ok!』。這是他不想在別人傷口上灑鹽的心，如果強行做，他只會非常難受。所以由舞台、動畫、效果、歌詞及服裝等，我們馬上全員作出改動。但服裝改動是最難的一課，因為我們所有服裝都有火的元素，甚至有些邀請的設計師已經差不多完工，有些更準備由海外寄出。」

廣告

其中一件成品，價值多達30萬，仍堅決不穿上台，不希望引起災民的情緒：「當姜見到製成品，姜都說：『我唔想著』。這就是姜濤。我們當然明白現在的服裝仍有很多不足的地方，但我們服裝團隊已經很努力不斷尋找適合的服飾，我們每一天都努力中，但我們沒有後悔，因為這是良心問題。」

姜濤演唱會服裝惹批評 監製揭「棄著值30萬火元素服裝」原因：這是良心問題
姜濤演唱會服裝惹批評 監製揭「棄著值30萬火元素服裝」原因：這是良心問題
姜濤演唱會服裝惹批評 監製揭「棄著值30萬火元素服裝」原因：這是良心問題
姜濤演唱會服裝惹批評 監製揭「棄著值30萬火元素服裝」原因：這是良心問題
姜濤演唱會服裝惹批評 監製揭「棄著值30萬火元素服裝」原因：這是良心問題
姜濤演唱會服裝惹批評 監製揭「棄著值30萬火元素服裝」原因：這是良心問題
姜濤演唱會服裝惹批評 監製揭「棄著值30萬火元素服裝」原因：這是良心問題
姜濤演唱會服裝惹批評 監製揭「棄著值30萬火元素服裝」原因：這是良心問題
姜濤演唱會服裝惹批評 監製揭「棄著值30萬火元素服裝」原因：這是良心問題
姜濤演唱會服裝惹批評 監製揭「棄著值30萬火元素服裝」原因：這是良心問題
姜濤演唱會服裝惹批評 監製揭「棄著值30萬火元素服裝」原因：這是良心問題
姜濤演唱會服裝惹批評 監製揭「棄著值30萬火元素服裝」原因：這是良心問題
姜濤演唱會服裝惹批評 監製揭「棄著值30萬火元素服裝」原因：這是良心問題
姜濤演唱會服裝惹批評 監製揭「棄著值30萬火元素服裝」原因：這是良心問題
姜濤演唱會服裝惹批評 監製揭「棄著值30萬火元素服裝」原因：這是良心問題
姜濤演唱會服裝惹批評 監製揭「棄著值30萬火元素服裝」原因：這是良心問題
姜濤演唱會服裝惹批評 監製揭「棄著值30萬火元素服裝」原因：這是良心問題
姜濤演唱會服裝惹批評 監製揭「棄著值30萬火元素服裝」原因：這是良心問題
姜濤演唱會服裝惹批評 監製揭「棄著值30萬火元素服裝」原因：這是良心問題
姜濤演唱會服裝惹批評 監製揭「棄著值30萬火元素服裝」原因：這是良心問題
姜濤演唱會服裝惹批評 監製揭「棄著值30萬火元素服裝」原因：這是良心問題
姜濤演唱會服裝惹批評 監製揭「棄著值30萬火元素服裝」原因：這是良心問題
姜濤演唱會服裝惹批評 監製揭「棄著值30萬火元素服裝」原因：這是良心問題
姜濤演唱會服裝惹批評 監製揭「棄著值30萬火元素服裝」原因：這是良心問題
姜濤演唱會服裝惹批評 監製揭「棄著值30萬火元素服裝」原因：這是良心問題
姜濤演唱會服裝惹批評 監製揭「棄著值30萬火元素服裝」原因：這是良心問題
姜濤演唱會服裝惹批評 監製揭「棄著值30萬火元素服裝」原因：這是良心問題
姜濤演唱會服裝惹批評 監製揭「棄著值30萬火元素服裝」原因：這是良心問題
姜濤演唱會服裝惹批評 監製揭「棄著值30萬火元素服裝」原因：這是良心問題
姜濤演唱會服裝惹批評 監製揭「棄著值30萬火元素服裝」原因：這是良心問題
姜濤演唱會服裝惹批評 監製揭「棄著值30萬火元素服裝」原因：這是良心問題
姜濤演唱會服裝惹批評 監製揭「棄著值30萬火元素服裝」原因：這是良心問題
姜濤演唱會服裝惹批評 監製揭「棄著值30萬火元素服裝」原因：這是良心問題
姜濤演唱會服裝惹批評 監製揭「棄著值30萬火元素服裝」原因：這是良心問題
姜濤演唱會服裝惹批評 監製揭「棄著值30萬火元素服裝」原因：這是良心問題
姜濤演唱會服裝惹批評 監製揭「棄著值30萬火元素服裝」原因：這是良心問題
姜濤演唱會服裝惹批評 監製揭「棄著值30萬火元素服裝」原因：這是良心問題
姜濤演唱會服裝惹批評 監製揭「棄著值30萬火元素服裝」原因：這是良心問題
姜濤演唱會服裝惹批評 監製揭「棄著值30萬火元素服裝」原因：這是良心問題
姜濤演唱會服裝惹批評 監製揭「棄著值30萬火元素服裝」原因：這是良心問題
宏福苑五級大火

其他人也在看

前港姐亞軍陸詩韻轉行從商單身多年 45歲慶生相疑爆新戀情

前港姐亞軍陸詩韻轉行從商單身多年 45歲慶生相疑爆新戀情

2005年港姐亞軍陸詩韻（Sharon）於TVB發展數年星運平平，2009年決定轉行從商，曾經營內衣、餐飲及美容生意，更榮升「2025年大灣區香港女企業家總會」副主席。雖然事業得意，但感情生活卻荊棘滿途，曾被爆出因被前男友連累，而身負340萬巨債，自此便一直單身。喺今個月29日就係佢嘅45歲生日，近日佢就出席慶生飯局，並喺社交網站上載多張照片，當中包括於一名中年男士嘅照片，疑似有新戀情？！

Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
53歲香港女神堅持「不醫美」！一句話說服全網 網讚：這才是人間清醒

53歲香港女神堅持「不醫美」！一句話說服全網 網讚：這才是人間清醒

陳慧琳在訪談中提到，每個人條件不同，就算是同樣的療程，效果也未必一樣，她還笑說萬一做了眼歪嘴斜要怎麼辦？因此與其冒風險改變臉部線條，不如接受歲月自然留下的痕跡。從近距離鏡頭來看，她的臉部線條並非刻意緊繃，而是保有表情與神情的流動感，這種「看得出年紀、卻不...

styletc ・ 1 天前
《新聞女王2》袁富華首拍TVB劇過足戲癮有望演續集 大讚阿佘Bosco：冇返咁上下功力做唔到

《新聞女王2》袁富華首拍TVB劇過足戲癮有望演續集 大讚阿佘Bosco：冇返咁上下功力做唔到

TVB台慶劇《新聞女王2》喺日前（15日）播出兩小時大結局，一眾演員及幕後人員都有出席結局宣傳活動，而飾演「終極Big Boss」東南亞神秘富商Richard Wu嘅袁富華亦有出席，期間接受傳媒訪問，承認獲監製斟演《新聞女王》電影版或續集。

Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
張堅庭榮升做外父 二女斟茶流露不捨心情 超巨型龍鳳鈪勁搶Fo

張堅庭榮升做外父 二女斟茶流露不捨心情 超巨型龍鳳鈪勁搶Fo

資深電影人張堅庭與太太楊諾思係圈中模範夫妻之一，二人婚後育有兩子一女，一家人樂也融融。喺2013年大仔張高銘（Justin）與圈外女友Alina結婚後，日前佢哋又有喜訊啦，就係二女張一諾（Jasmine）與圈外男友結婚，流露出不捨又滿滿祝福嘅心情。

Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
袁詠儀突然不愛買包了！張智霖竟喊「怕怕的，不如買兩個吧」　24年婚姻寵溺藏不住​

袁詠儀突然不愛買包了！張智霖竟喊「怕怕的，不如買兩個吧」　24年婚姻寵溺藏不住​

誰也沒想到，張智霖竟然會因為老婆袁詠儀「不買包」而感到不安！近日他在新劇《璀璨之城》開機活動上分享的一段話，引發不少討論，也使得兩人結婚24年的相處日常再度成為話題。

姊妹淘 ・ 4 小時前
邢慧敏殺入《愛．回家》　與袁文傑驚喜同框：奇妙的連結

邢慧敏殺入《愛．回家》　與袁文傑驚喜同框：奇妙的連結

【on.cc東網專訊】藝人袁文傑早前社交平台分享與《愛．回家》一班演員合照，更留言不捨之情的字句，令不少網民揣測他是否離巢無綫，紛紛留言不捨他與滕麗名飾演「熊尚善」的「潮善cp」，而日前播出的一集《愛．回家》更為「潮偉」的離開埋下伏筆，加深離巢傳言，劇中潮偉因特

東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
Labubu「包圍」佘詩曼 設計師龍家昇親自導覽

Labubu「包圍」佘詩曼 設計師龍家昇親自導覽

飾演「新聞女王Man姐」的藝人佘詩曼本身圈粉無數，但「女王」也有一顆少女心，近年迷戀泡泡瑪特（9992.HK）旗下IP（知識產權）Labubu，家中有無數收藏，幾乎集齊所有款式。日前佘詩曼化身小粉絲，在社交平台展示她應邀出席Labubu活動的照片，並留言大讚：「被震撼到了！幸福感直接拉滿。」

信報財經新聞 ・ 1 天前
李日朗舊愛黃靜藍奉子成婚 嫁飲食集團老闆 過大禮曬墜手金器

李日朗舊愛黃靜藍奉子成婚 嫁飲食集團老闆 過大禮曬墜手金器

曾與李日朗拍拖5年的Hoy TV藝人黃靜藍，在分手3個月後火速搭上飲食集團老闆Wilson Lau，拍拖一年左右更決定簽紙閃婚

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
陳曉華專注工作　不舒服的事不要做

陳曉華專注工作　不舒服的事不要做

【on.cc東網專訊】藝人陳曉華在剛播完出的無綫台慶劇《新聞女王2》中扮演唐芷瑤，角色無是生非，相當乞人憎。雖然角色並不討好，但卻令觀眾留下印象，劇集完滿結束，她在社交網總結，分享今次演繹角色的領悟。

東方日報 OrientalDaily ・ 8 小時前
朱慧敏一家為愛女Shera迎接2歲生日 一對可愛子女萌爆搶Fo

朱慧敏一家為愛女Shera迎接2歲生日 一對可愛子女萌爆搶Fo

朱慧敏（Queenie）與醫生丈夫婚後育有一對子女，最近為愛女SheRa慶祝2歲生日，並分享慶生影片，囡囡SheRa和囝囝Aten都又乖又可愛！

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
孫藝珍、玄彬褪去「男女神光環」 享受平淡日常的愛情

孫藝珍、玄彬褪去「男女神光環」 享受平淡日常的愛情

愛情劇的浪漫引人浮想，因此媒體和公眾得悉韓劇《愛的迫降》男女主角、玄彬與孫藝珍因戲結緣及成婚，無不為兩人感到欣 […] The post 孫藝珍、玄彬褪去「男女神光環」 享受平淡日常的愛情 first appeared on OLO. 這篇文章 孫藝珍、玄彬褪去「男女神光環」 享受平淡日常的愛情 最早出現於 OLO。

OLO Magazine ・ 1 天前
CORTIS趙雨凡同款Vivienne Westwood土星耳環爆紅！這顆經典西太后土星，如何獲得Gen Z歡心？

CORTIS趙雨凡同款Vivienne Westwood土星耳環爆紅！這顆經典西太后土星，如何獲得Gen Z歡心？

細心的CORTIS粉絲發現趙雨凡（James）經常配戴Vivienne Westwood的土星耳環，這個看似簡單的配飾選擇，恰好反映出 Gen Z 世代對經典叛逆精神的追求——原來這枚土星耳環背後，藏著一段跨越多年的時尚故事。

Yahoo Style HK ・ 1 天前
不倫雙重爆雷後代言全滅！ 永野芽郁清純標籤撕裂！

不倫雙重爆雷後代言全滅！ 永野芽郁清純標籤撕裂！

哇，日本演藝圈這年頭真熱鬧，永野芽郁這位從NHK晨間劇竄紅的清新女孩，2025年卻因田中圭不倫疑雲和坂口健太郎三角關係報導，形象像過山車般下滑。

Japhub日本集合 ・ 1 天前
今田美櫻從福岡到紅白舞台！ IG五百萬粉絲每天刷屏表白！

今田美櫻從福岡到紅白舞台！ IG五百萬粉絲每天刷屏表白！

夜裡刷日劇的大家，有沒有那種女星一看就覺得「哇，這妹子也太有親和力了吧」？今田美櫻就是這種讓人一看就喜歡上的類型～

Japhub日本集合 ・ 6 小時前
Rosé還有神級聯手新歌？Bruno Mars爆料預告，這對黃金組合會續寫新歌

Rosé還有神級聯手新歌？Bruno Mars爆料預告，這對黃金組合會續寫新歌

Rosé單飛後戰績輝煌：《On The Ground》創24小時YouTube K-pop紀錄、首支Billboard全球200空降神曲；與Bruno Mars合唱《APT.》更蟬聯全球雙榜9週，簽WME頂級經紀、PUMA大使、《時代》百大影響力首位K-pop女solo，實力圈粉無數。

Yahoo Style HK ・ 8 小時前
【娛事者】叱咤頒獎禮：難先要商台同Mirror做！

【娛事者】叱咤頒獎禮：難先要商台同Mirror做！

香港眾多傳媒搞的樂壇頒獎禮，最有公信力是誰見仁見智，但最懂得搞話題，肯定是商台叱咤樂壇流行榜頒獎典禮。所謂話題，包括頒獎前和頒獎後，前者會吸引你在頒獎禮當天坐定看，後者則令之後社交平台洗版。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
Apink尹普美嫁秘戀8年製作人男友「黑眼必勝」Rado 合作無間打造多首爆紅曲

Apink尹普美嫁秘戀8年製作人男友「黑眼必勝」Rado 合作無間打造多首爆紅曲

韓國女團Apink 2011年出道至今，明年即將迎來出道15年里程碑。去年，認愛製作人團體「黑眼必勝」成員Rado的尹普美今日（18日）宣布將嫁人，明年5月拉埋天窗。普美亦上傳手寫信，向粉絲致歉外亦感激粉絲支持，並正式向粉絲宣布婚訊：「我決定與那位長時間守候在我身邊、一起分享日常點滴，無論在喜悅或動搖時都與我並肩同行的人，共度餘生」。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
吸毒判刑後回歸？劉亞仁傳合作《破墓》導演

吸毒判刑後回歸？劉亞仁傳合作《破墓》導演

[NOWnews今日新聞]韓國演員劉亞仁在2023年被控違法施打181次牛奶針（異丙酚）、非法取得1100顆安眠藥等吸毒嫌疑後，今年7月最終被判有期徒刑1年、緩刑2年，另處罰金200萬韓元（約台幣4....

今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
《艾蜜莉在巴黎》羅馬篇開跑、狂曬經典Baguette！FENDI再推限定款美到必收

《艾蜜莉在巴黎》羅馬篇開跑、狂曬經典Baguette！FENDI再推限定款美到必收

在第五季裡，Emily多次背上FENDI經典Baguette，穿梭於羅馬街頭，場景更橫跨 FENDI羅馬總部Palazzo della Civiltà Italiana 與 Palazzo FENDI 旗艦店，時尚與劇情無縫接軌。對粉絲來說，這不只是一個包，而是一段屬於《艾蜜莉在巴黎》的浪漫延伸。而FENDI也隆重加入這場浪漫冒...

styletc ・ 2 小時前
36歲Taylor Swift魅力非凡至要為她開學科！由鄉村派歌手到國際天后迷人之處，在於她有直視傷痛的勇氣

36歲Taylor Swift魅力非凡至要為她開學科！由鄉村派歌手到國際天后迷人之處，在於她有直視傷痛的勇氣

Taylor Swift當紅了那麼多年，難以想像她12月13日迎來36歲的生日。由鄉村派歌手到國際天后，她一直都突破自己，展現著不同的可能性。這樣的個體，甚至令美國大學開設學術科目，研究這名獨特的存在，魅力非凡。

Yahoo Style HK ・ 1 天前