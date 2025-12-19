姜濤於亞博舉行《KEUNG TO ”LAVA“ LIVE 2025》演唱會，得知有大埔宏福苑受災的歌迷入場，特別致意：「希望在坐的每一位，今晚可以釋放自己所有情緒，開心或唔開心又好，我哋都當係一場夢，我哋盡情發呢場夢。」

然而因為他的服裝以黑色為主，受到網民批評，指其設計欠特色。對於批評，監製莊少榮(細榮)就在社交媒體解釋：「因為我們演唱會之前是以水同火為創作基礎，所以慘劇發生後的第二日早上，我就接到姜的電話：『我要將整個show減去火的元素。』我馬上回覆：『ok!』。這是他不想在別人傷口上灑鹽的心，如果強行做，他只會非常難受。所以由舞台、動畫、效果、歌詞及服裝等，我們馬上全員作出改動。但服裝改動是最難的一課，因為我們所有服裝都有火的元素，甚至有些邀請的設計師已經差不多完工，有些更準備由海外寄出。」

廣告 廣告

其中一件成品，價值多達30萬，仍堅決不穿上台，不希望引起災民的情緒：「當姜見到製成品，姜都說：『我唔想著』。這就是姜濤。我們當然明白現在的服裝仍有很多不足的地方，但我們服裝團隊已經很努力不斷尋找適合的服飾，我們每一天都努力中，但我們沒有後悔，因為這是良心問題。」

姜濤演唱會服裝惹批評 監製揭「棄著值30萬火元素服裝」原因：這是良心問題

姜濤演唱會服裝惹批評 監製揭「棄著值30萬火元素服裝」原因：這是良心問題

姜濤演唱會服裝惹批評 監製揭「棄著值30萬火元素服裝」原因：這是良心問題

姜濤演唱會服裝惹批評 監製揭「棄著值30萬火元素服裝」原因：這是良心問題

姜濤演唱會服裝惹批評 監製揭「棄著值30萬火元素服裝」原因：這是良心問題

姜濤演唱會服裝惹批評 監製揭「棄著值30萬火元素服裝」原因：這是良心問題

姜濤演唱會服裝惹批評 監製揭「棄著值30萬火元素服裝」原因：這是良心問題

姜濤演唱會服裝惹批評 監製揭「棄著值30萬火元素服裝」原因：這是良心問題

姜濤演唱會服裝惹批評 監製揭「棄著值30萬火元素服裝」原因：這是良心問題

姜濤演唱會服裝惹批評 監製揭「棄著值30萬火元素服裝」原因：這是良心問題

姜濤演唱會服裝惹批評 監製揭「棄著值30萬火元素服裝」原因：這是良心問題

姜濤演唱會服裝惹批評 監製揭「棄著值30萬火元素服裝」原因：這是良心問題

姜濤演唱會服裝惹批評 監製揭「棄著值30萬火元素服裝」原因：這是良心問題

姜濤演唱會服裝惹批評 監製揭「棄著值30萬火元素服裝」原因：這是良心問題

姜濤演唱會服裝惹批評 監製揭「棄著值30萬火元素服裝」原因：這是良心問題

姜濤演唱會服裝惹批評 監製揭「棄著值30萬火元素服裝」原因：這是良心問題

姜濤演唱會服裝惹批評 監製揭「棄著值30萬火元素服裝」原因：這是良心問題

姜濤演唱會服裝惹批評 監製揭「棄著值30萬火元素服裝」原因：這是良心問題

姜濤演唱會服裝惹批評 監製揭「棄著值30萬火元素服裝」原因：這是良心問題