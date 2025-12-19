宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
姜濤演唱會服裝惹批評 監製揭「棄著值30萬火元素服裝」原因：這是良心問題
姜濤於亞博舉行《KEUNG TO ”LAVA“ LIVE 2025》演唱會，得知有大埔宏福苑受災的歌迷入場，特別致意：「希望在坐的每一位，今晚可以釋放自己所有情緒，開心或唔開心又好，我哋都當係一場夢，我哋盡情發呢場夢。」
然而因為他的服裝以黑色為主，受到網民批評，指其設計欠特色。對於批評，監製莊少榮(細榮)就在社交媒體解釋：「因為我們演唱會之前是以水同火為創作基礎，所以慘劇發生後的第二日早上，我就接到姜的電話：『我要將整個show減去火的元素。』我馬上回覆：『ok!』。這是他不想在別人傷口上灑鹽的心，如果強行做，他只會非常難受。所以由舞台、動畫、效果、歌詞及服裝等，我們馬上全員作出改動。但服裝改動是最難的一課，因為我們所有服裝都有火的元素，甚至有些邀請的設計師已經差不多完工，有些更準備由海外寄出。」
其中一件成品，價值多達30萬，仍堅決不穿上台，不希望引起災民的情緒：「當姜見到製成品，姜都說：『我唔想著』。這就是姜濤。我們當然明白現在的服裝仍有很多不足的地方，但我們服裝團隊已經很努力不斷尋找適合的服飾，我們每一天都努力中，但我們沒有後悔，因為這是良心問題。」
其他人也在看
前港姐亞軍陸詩韻轉行從商單身多年 45歲慶生相疑爆新戀情
2005年港姐亞軍陸詩韻（Sharon）於TVB發展數年星運平平，2009年決定轉行從商，曾經營內衣、餐飲及美容生意，更榮升「2025年大灣區香港女企業家總會」副主席。雖然事業得意，但感情生活卻荊棘滿途，曾被爆出因被前男友連累，而身負340萬巨債，自此便一直單身。喺今個月29日就係佢嘅45歲生日，近日佢就出席慶生飯局，並喺社交網站上載多張照片，當中包括於一名中年男士嘅照片，疑似有新戀情？！Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
53歲香港女神堅持「不醫美」！一句話說服全網 網讚：這才是人間清醒
陳慧琳在訪談中提到，每個人條件不同，就算是同樣的療程，效果也未必一樣，她還笑說萬一做了眼歪嘴斜要怎麼辦？因此與其冒風險改變臉部線條，不如接受歲月自然留下的痕跡。從近距離鏡頭來看，她的臉部線條並非刻意緊繃，而是保有表情與神情的流動感，這種「看得出年紀、卻不...styletc ・ 1 天前
《新聞女王2》袁富華首拍TVB劇過足戲癮有望演續集 大讚阿佘Bosco：冇返咁上下功力做唔到
TVB台慶劇《新聞女王2》喺日前（15日）播出兩小時大結局，一眾演員及幕後人員都有出席結局宣傳活動，而飾演「終極Big Boss」東南亞神秘富商Richard Wu嘅袁富華亦有出席，期間接受傳媒訪問，承認獲監製斟演《新聞女王》電影版或續集。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
張堅庭榮升做外父 二女斟茶流露不捨心情 超巨型龍鳳鈪勁搶Fo
資深電影人張堅庭與太太楊諾思係圈中模範夫妻之一，二人婚後育有兩子一女，一家人樂也融融。喺2013年大仔張高銘（Justin）與圈外女友Alina結婚後，日前佢哋又有喜訊啦，就係二女張一諾（Jasmine）與圈外男友結婚，流露出不捨又滿滿祝福嘅心情。Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
袁詠儀突然不愛買包了！張智霖竟喊「怕怕的，不如買兩個吧」 24年婚姻寵溺藏不住
誰也沒想到，張智霖竟然會因為老婆袁詠儀「不買包」而感到不安！近日他在新劇《璀璨之城》開機活動上分享的一段話，引發不少討論，也使得兩人結婚24年的相處日常再度成為話題。姊妹淘 ・ 4 小時前
邢慧敏殺入《愛．回家》 與袁文傑驚喜同框：奇妙的連結
【on.cc東網專訊】藝人袁文傑早前社交平台分享與《愛．回家》一班演員合照，更留言不捨之情的字句，令不少網民揣測他是否離巢無綫，紛紛留言不捨他與滕麗名飾演「熊尚善」的「潮善cp」，而日前播出的一集《愛．回家》更為「潮偉」的離開埋下伏筆，加深離巢傳言，劇中潮偉因特東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
Labubu「包圍」佘詩曼 設計師龍家昇親自導覽
飾演「新聞女王Man姐」的藝人佘詩曼本身圈粉無數，但「女王」也有一顆少女心，近年迷戀泡泡瑪特（9992.HK）旗下IP（知識產權）Labubu，家中有無數收藏，幾乎集齊所有款式。日前佘詩曼化身小粉絲，在社交平台展示她應邀出席Labubu活動的照片，並留言大讚：「被震撼到了！幸福感直接拉滿。」信報財經新聞 ・ 1 天前
李日朗舊愛黃靜藍奉子成婚 嫁飲食集團老闆 過大禮曬墜手金器
曾與李日朗拍拖5年的Hoy TV藝人黃靜藍，在分手3個月後火速搭上飲食集團老闆Wilson Lau，拍拖一年左右更決定簽紙閃婚Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
陳曉華專注工作 不舒服的事不要做
【on.cc東網專訊】藝人陳曉華在剛播完出的無綫台慶劇《新聞女王2》中扮演唐芷瑤，角色無是生非，相當乞人憎。雖然角色並不討好，但卻令觀眾留下印象，劇集完滿結束，她在社交網總結，分享今次演繹角色的領悟。東方日報 OrientalDaily ・ 8 小時前
朱慧敏一家為愛女Shera迎接2歲生日 一對可愛子女萌爆搶Fo
朱慧敏（Queenie）與醫生丈夫婚後育有一對子女，最近為愛女SheRa慶祝2歲生日，並分享慶生影片，囡囡SheRa和囝囝Aten都又乖又可愛！Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
孫藝珍、玄彬褪去「男女神光環」 享受平淡日常的愛情
愛情劇的浪漫引人浮想，因此媒體和公眾得悉韓劇《愛的迫降》男女主角、玄彬與孫藝珍因戲結緣及成婚，無不為兩人感到欣 […] The post 孫藝珍、玄彬褪去「男女神光環」 享受平淡日常的愛情 first appeared on OLO. 這篇文章 孫藝珍、玄彬褪去「男女神光環」 享受平淡日常的愛情 最早出現於 OLO。OLO Magazine ・ 1 天前
CORTIS趙雨凡同款Vivienne Westwood土星耳環爆紅！這顆經典西太后土星，如何獲得Gen Z歡心？
細心的CORTIS粉絲發現趙雨凡（James）經常配戴Vivienne Westwood的土星耳環，這個看似簡單的配飾選擇，恰好反映出 Gen Z 世代對經典叛逆精神的追求——原來這枚土星耳環背後，藏著一段跨越多年的時尚故事。Yahoo Style HK ・ 1 天前
不倫雙重爆雷後代言全滅！ 永野芽郁清純標籤撕裂！
哇，日本演藝圈這年頭真熱鬧，永野芽郁這位從NHK晨間劇竄紅的清新女孩，2025年卻因田中圭不倫疑雲和坂口健太郎三角關係報導，形象像過山車般下滑。Japhub日本集合 ・ 1 天前
今田美櫻從福岡到紅白舞台！ IG五百萬粉絲每天刷屏表白！
夜裡刷日劇的大家，有沒有那種女星一看就覺得「哇，這妹子也太有親和力了吧」？今田美櫻就是這種讓人一看就喜歡上的類型～Japhub日本集合 ・ 6 小時前
Rosé還有神級聯手新歌？Bruno Mars爆料預告，這對黃金組合會續寫新歌
Rosé單飛後戰績輝煌：《On The Ground》創24小時YouTube K-pop紀錄、首支Billboard全球200空降神曲；與Bruno Mars合唱《APT.》更蟬聯全球雙榜9週，簽WME頂級經紀、PUMA大使、《時代》百大影響力首位K-pop女solo，實力圈粉無數。Yahoo Style HK ・ 8 小時前
【娛事者】叱咤頒獎禮：難先要商台同Mirror做！
香港眾多傳媒搞的樂壇頒獎禮，最有公信力是誰見仁見智，但最懂得搞話題，肯定是商台叱咤樂壇流行榜頒獎典禮。所謂話題，包括頒獎前和頒獎後，前者會吸引你在頒獎禮當天坐定看，後者則令之後社交平台洗版。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
Apink尹普美嫁秘戀8年製作人男友「黑眼必勝」Rado 合作無間打造多首爆紅曲
韓國女團Apink 2011年出道至今，明年即將迎來出道15年里程碑。去年，認愛製作人團體「黑眼必勝」成員Rado的尹普美今日（18日）宣布將嫁人，明年5月拉埋天窗。普美亦上傳手寫信，向粉絲致歉外亦感激粉絲支持，並正式向粉絲宣布婚訊：「我決定與那位長時間守候在我身邊、一起分享日常點滴，無論在喜悅或動搖時都與我並肩同行的人，共度餘生」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
吸毒判刑後回歸？劉亞仁傳合作《破墓》導演
[NOWnews今日新聞]韓國演員劉亞仁在2023年被控違法施打181次牛奶針（異丙酚）、非法取得1100顆安眠藥等吸毒嫌疑後，今年7月最終被判有期徒刑1年、緩刑2年，另處罰金200萬韓元（約台幣4....今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
《艾蜜莉在巴黎》羅馬篇開跑、狂曬經典Baguette！FENDI再推限定款美到必收
在第五季裡，Emily多次背上FENDI經典Baguette，穿梭於羅馬街頭，場景更橫跨 FENDI羅馬總部Palazzo della Civiltà Italiana 與 Palazzo FENDI 旗艦店，時尚與劇情無縫接軌。對粉絲來說，這不只是一個包，而是一段屬於《艾蜜莉在巴黎》的浪漫延伸。而FENDI也隆重加入這場浪漫冒...styletc ・ 2 小時前
36歲Taylor Swift魅力非凡至要為她開學科！由鄉村派歌手到國際天后迷人之處，在於她有直視傷痛的勇氣
Taylor Swift當紅了那麼多年，難以想像她12月13日迎來36歲的生日。由鄉村派歌手到國際天后，她一直都突破自己，展現著不同的可能性。這樣的個體，甚至令美國大學開設學術科目，研究這名獨特的存在，魅力非凡。Yahoo Style HK ・ 1 天前