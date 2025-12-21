MIRROR成員姜濤一連9場的《KEUNG TO "LAVA" LIVE 2025》演唱會，今日（21日）舉行到第5場，但剛剛就發生了小意外。當姜濤在獻唱〈Dummy〉途中，突然耳機、音樂全失，原來是場館跳電！

姜濤表演中途，突然沒有音樂，他亦大感奇怪：「應該仲有一part喎，等陣先！」在跟舞蹈員了解過，並非刻意安排後，他笑指：「咁大整蠱？係咪有啲咩特別環節？好尷尬！」之後他專程走落台，跟演唱會監製細榮（莊少榮）了解情況，他續向觀眾交代：「跳咗電！呢個考我臨場反應喎。」雖然發生小意外，但觀眾仍非常熱情，等待一切回復正常，讓姜濤繼續表演。

而由於技術問題，有傳原定的吊臂環節都要取消，改為演唱〈你要倔強〉。

姜濤演唱會突然跳電 搞笑應對：咁大整蠱？係咪有啲咩特別環節？

