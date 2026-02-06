姜濤盛傳將完約轉會 親解要打入國際市場傳聞：練好啲英文先

「聲夢傳奇」出身的炎明熹Gigi早前加盟Sony Music 大中華區，之後盛傳姜濤亦會天價加盟Sony Music，更要打入國際市場。今日（6日）姜濤出席活動親解傳聞，更指打入國際市場要先練好英文。

今日，姜濤出席活動回應轉會一事，幽默回應：「啱㗎！由籃球轉去Pickleball！嗰個會（Sony Music）唔係，嗰個都唔知邊到傳出嚟！」姜濤更透露合約未有新動向，暫時亦未有討論相關事宜。對於有傳要打入國際市場，姜濤謙虛道：「冇特別去諗咩國際市場，國際上都冇咩人識我，冇咁大紅緣！我諗自己練好英文先，英文都練唔好何談國際呢？」

廣告 廣告

對於早前被揭發生交通意外，姜濤透露實際上並不嚴重，僅僅輕微撞花車輛，自己亦沒有太大陰影。不過同場成員Jeremy希望姜濤可以接載，姜濤笑言：「練多兩年先！」

姜濤盛傳將完約轉會 親解要打入國際市場傳聞：練好啲英文先