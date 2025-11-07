姜濤自爆入行「最大鑊」之事 個唱騷肌要睇緣分

【on.cc東網專訊】現年26歲的MIRROR人氣王姜濤將於12月18至21日假亞博舉行一連4場《KEUNG TO “LAVA” LIVE 2025》演唱會。日前他在訪問中大談蜕變及重生為個唱核心概念：「重生並唔係拋棄過去一切，而係要帶着過去一切，唔好避忌，咁先可以組成完整，好似水同火看似唔可以共融，但Lava（岩漿）同時擁有水同嘅火特性。（你係咪似水特質多啲喎？）以前好多嘢都惹火，呢行好多嘢都被放大。」

問到姜濤入行7年中「最大鑊」之事，竟然非「公審女網民」事件，亦不是6月時發生的「西環墮海」事故，而是在《叱咤頒獎禮》上，衝落台、跪地及尖叫，遭網民斥他失控，他直言：「的確係較黑暗嘅一段時間，嗰時梗係驚，因為係第一次面對。」但否認對舊事耿耿於懷，可重提舊事就證明已釋懷，更以前輩身份鼓勵師弟妹謂：「同《全民造星VI》嘅小朋友講，唔好驚，後嚟睇番件事，比起我之後嘅經歷就覺得好小事，所以冇當下過不到嘅嘢，都同屋企人講依家嘅我冇佢哋想像中咁軟弱，學識平衡，都有衝動一面，不過放喺音樂上。」又感恩每位成員能在壓縮中共同成長。

最近姜濤對佛學有興趣，早前在社交網分享出自《金剛經》的「無我相、無人相、無眾生相、無壽者相」後，連人也變得佛系及「玄」味，問到可會為個唱修身時？他謂磅數有「自己嘅數字」，但不便公開；又指有跟健身教練操肌，只是受訓過程很隨意，他說：「頂得幾耐得幾耐，撐唔到時，可能10分鐘就完，撐到嘅話，幾個鐘都得。」還有會跑步及打籃球，續謂：「一邊打波一邊唱歌練氣，覺得我嘈咗。（有膝蓋舊患仲打波？）繼續有做物理治療，呢啲強身健體嘢唔嫌多。」

再問到可會在個唱上騷肌，他就話要睇緣分：「應該唔會，未到咁勁去騷到肌肉住，（緣分幾時到呢？）都唔係好遠，可以好快。」被讚充滿自信時，他着傳媒代向公司發出訴求：「叫佢哋（公司）快啲幫我開多個演唱會，咩都唔好搞淨係開演唱會，因為完全表達到想法，係好純粹嘅地方，單憑這一點，我好鍾意，（想挑戰啟德主場館嗎？）隨緣，冇特別Set咩目標，發覺呢行好多嘢唔係自己控制到，做好今日嘅事已經好足夠。」再談及演唱會一票難求，他淡淡然謂：「啲Friend都想嚟睇，有緣咪過嚟睇吓囉。」

雖然姜濤凡事「看透」，但在音樂上仍然有堅持，直指被公司及個唱監製指「大諗頭」，沒有考慮到Budget問題，問到所為何事？他謂跟Dancers及樂隊人數有關，知道自己太衝動，而公司已盡量配合，他也會在保持水準下妥協。至於他深受圈中前輩愛錫，他坦言正聯絡能令觀眾「嘩嘩聲」的特別嘉賓，目前要保持神秘，只可透露：「4場都唔係嘅，前輩、後輩都有，係我向公司提出（名單），（最鍾意邊位嘉賓？）某一場嗰個，其實個個都鍾意，（男定女？）男仔，特別鍾意，（隊友？）都有考慮過，（成功請到未？）未落實，都係緣分到就得，有時緣分唔到就唔得架啦。」

Mayling Suen @Annie G. Chan Makeup Centre

Lydia Yung @CHIC PRIVATE i salon

Stylist: PIPA Creative

Wardrobe : Burberry

Venue：天瀧會

