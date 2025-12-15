姜濤開騷在即Post片慰粉 答應日日Sweet Talk

【on.cc東網專訊】男團MIRROR人氣王姜濤將於本月17日在亞博展開第二次個人演唱會《KEUNG TO "LAVA" LIVE 2025》，近日正積極排練的他，昨（14日）於社交平台分享一段跟舞蹈員排舞的短片，戴上冷帽的他，與超過20位舞蹈員跳舞，因演唱會舉行在即，眾人都不怕焗，全程跳舞都戴上口罩，安全至上！不少姜糖（粉絲暱稱）見到偶像Po出新片都開心不已，有些搞笑地留言：「想依家就出門口」、「呢兩日返工都冇心機」等，有些則叫偶像要注意保暖，身體最緊要。

廣告 廣告

日前，姜濤都曾上載工作花絮短片，一眾姜糖亦洗版嗌期待，有姜糖希望姜濤演唱會舉行期間日日都說深情對話，不要只在第一場說，獲姜濤「本尊」回覆：「好，我盡量～」令姜糖們開心不己。

【更多影劇新聞詳情請上東網新聞】