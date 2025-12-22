姜濤開騷林青霞捧場 後台合照被讚前途無量

【on.cc東網專訊】MIRROR人氣王姜濤近日於亞博舉行一連九場的《KEUNG TO "LAVA" LIVE 2025》，前晚（20日）第4場，見盡圈中靚仔的「大美人」林青霞都去捧場。原來二人去年曾在慈善活動上合唱，林青霞流露少女般的冧樣，更主動捉實姜濤，其後擁抱道別，事後更大讚他：「他是一個非常有禮貌謙卑的青春偶像。」

如今青霞去睇姜濤演唱會，完騷後在後台合照，林青霞發文表示：「這位是去年跟我一起合作『腦智同護』公益活動的偶像歌手姜濤。他的真誠、善良和努力，令到公眾都愛他、支持他。今晚去欣賞他的演唱會，觀眾席人山人海，座無虛席，在此祝福他一切順利！前途無量。」

