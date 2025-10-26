姜濤體諒姜糖有經濟負擔 霸氣承諾請粉絲睇騷

MIRROR十二子日前齊人出席《全民造星Family》記者會，姜濤宣布即將會在12月開演唱會！(林俊源攝)

MIRROR成員姜濤日前出席《全民造星Family》記者會時宣布即將會在12月開演唱會，他透露開騷日期是12月18日至21日，一共開四場。較早前有報道指姜濤會打破自己記錄連開八場，他接受訪問表示暫時只知道會開四場，對於加場則以隨緣的心態看待。近日有一名疑為海外留學生的姜糖（姜濤粉絲）昨日於社交網以「沒實力就不要追星」的標題發文指自己不能見證姜濤的成長，原因是經濟不能負擔買演唱會門票，姜濤馬上留言霸氣回覆對方：「我請你來唄！」

近日有一名疑為海外地區的姜糖昨日於社交網以「沒實力就不要追星」的標題發文，姜濤承諾請對方睇騷。

窩心舉動令姜糖勁感動

該名姜糖看到偶像姜濤回覆後，便馬上留言寫上：「我手好震…我（連發三個哭泣表情符號）我愛你呀！」姜濤再次回覆對方：「我說真的，你待會單獨訊息我，我看看怎麼安排！」不少姜糖亦有紛紛留言大讚姜濤對粉絲非常好，並寫上：「全世界最好的偶像」、「你真係好得太過分。」

