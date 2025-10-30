姜濤演唱會2025丨11.10公開售票 即睇搶飛攻略、票價、座位表

姜濤宣佈將於12月18至21日於亞博舉行第二次個人大型演唱會《KEUNG TO “LAVA” LIVE 2025》，將會於演唱會中結合中樂與西樂等不同風格的對立元素，透過重新編排進行融合，實踐音樂上的「水火共融」！演唱會門票將於11月10日公開發售，即睇以下購票詳情！

姜濤《LAVA》演唱會2025詳情

日期: 2025年12月18至21日(四至日)

時間: 8:25pm

地點: 亞洲國際博覽館

姜濤《LAVA》演唱會2025票價

$1,180 / $980 / $680

姜濤《LAVA》演唱會2025優先訂票詳情

MIRO及The Club會員可享優先購票，詳情有待公布。



姜濤《LAVA》演唱會2025公開售票詳情

姜濤《LAVA》演唱會門票將於11月10日中午12時在Klook公開發售。搶飛除了要鬥快，還要使用不同策略！在電腦、手機、平板電腦等多部不同裝置上，同時使用Chrome、Firefox、Opera、Internet Explorer、Safari等網頁瀏覽器購票，相當於同時在多個地方「排隊」，能增加成功搶飛的機會！不過，在相同IP下同時有太多裝置購票，也有被封鎖的風險，因此建議使用VPN，或直接請親友在不同地方幫忙搶飛。

廣告 廣告

▶︎▶︎▶︎按此直接進入Klook購票連結

姜濤《LAVA》演唱會2025座位表

有待公布。

演唱會以「LAVA」熔岩為核心概念，象徵承載與重生，延續兩年前《WAVE》的音樂探索，透過歌曲讓觀眾感受「水火共融、陰陽相生」。

更多資訊：