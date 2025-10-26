葉劉淑儀棄選 縱橫政壇半世紀 金句節錄
姜濤12月開個唱 不忍英國姜糖無錢返港追星親回「我請你來唄」
MIRROR成員姜濤尋日宣布將於今年12月18日至21日舉行4場個人演唱會。唔少姜糖磨拳擦掌等撲飛，但亦有fans呻冇得睇。有位自稱係「學生糖」嘅年輕姜濤fans，喺Threads發文自嘲「沒實力就不要追星 我說我哈」，並抒發未能睇到姜嘅演出而感到遺憾。「其實對比一年見不到一次的感覺 我是覺得抱歉 抱歉我追了這麼久 卻不能見證著他的成長 我比誰都要想他 就說窮人不要迷上追星 看著朋友都回去 我自己出著錢 支持著 應援著 我卻還是沒能見上面」。從其他留言推斷，該「學生糖」相信係身在英國嘅姜糖，要買機票搵酒店加埋演唱會飛，開支又真係非一般學生可以負擔。
估唔到姜濤本人睇到呢個post，更向fans留言「我請你來唄」，令fans呢位感動不已，並回覆姜濤「我手好震……我……我愛你呀」。然後「姜man」再三向fans保證「我說真的，你待會單獨訊息我，我看看怎樣安排」，唔少fans都戥呢位「學生糖」開心，仲用姜濤歌名留言「我地偶像真是好得太過份」。
尋日Makerville舉行活動，宣布旗下組合MIRROR、ERROR、COLLAR、P1X3L、5G、Rover等將於大除夕喺澳門舉行「造星家族show」倒數表演，而MIRROR就於1月1日舉行「開年show」，另外喺11月會舉行一連三日嘅《Game Of Mirror閃避球挑戰賽》，仲有11月28日出席韓國大型頒獎典禮《2025 MAMA Awards》，鏡粉年尾好忙！
