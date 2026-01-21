姜麗文生日大飽口福 父親秦沛驚喜現身甚溫馨

韓國大勢男星金宣虎無論跟哪位女主角合作都充滿CP感，從與申敏兒主演的療癒風愛情劇《海岸村恰恰恰》，到與高胤禎（又譯高允貞）主演的最新話題韓劇《愛情怎麼翻譯？》，相信大家深陷這位男神的百變魅力。金宣虎因這套劇集令他人氣再度急升，劇中溫柔體貼的他絕對是女士們的理想男友，而他的造型絕對值得一眾男友參考！《海岸村恰恰恰》「洪班長」（金宣虎飾演）的哭戲相信也看得觀眾十分揪心！面對親人好友的生離死別，幸好最後「洪班長」和惠珍（申敏兒飾演）能夠陪伴彼此，走進人生下個階段，實在太感動。Photo：https://www.instagram.com/p/CVKEqcUJX99/ 最後一集，金宣虎穿上來自Valentino的西裝，有別戲中的大男孩造型路線，成熟溫文的形象令人眼前一亮。 Photo：https://www.instagram.com/p/CVKEqcUJX99/ 身高1.83米的金宣虎，臉上的小酒窩是他的可愛之處！2009年他出演音樂劇出道，隨即也有參演不少話劇，直到32歲才轉戰電視劇。Photo：https://www.instagram.com/p/B2Y5tQJjnFE/ 近年最為人熟

ELLE.com.hk ・ 1 天前