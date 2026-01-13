姜麗文美國求生1年 星二代光環盡失堅持爭取試鏡

【on.cc東網專訊】資深藝人秦沛愛女、歌手姜麗文（Lesley）移居美國1年，經常透過社交網向粉絲及友人分享近況，踏入2026年望有新開始的她，昨日上載兩輯靚相，表情冷酷十足天橋上的模特兒，當中白色Deep V及高衩裙更挑戰性感極限，胸前「南北半球」大放送，還有整條美腿任睇，留言自稱：「January Baby」

Lesley亦剖白心底話，回想為追荷活里夢而搬到洛杉磯逾1年，是人生中最勇敢的一件事，覺得重新開始絕不容易，但亦有收穫：「我學到了並成長了很多，我熱愛這趟旅程，非常感激每一次的機會。」她又謂在洛杉磯變成「素人」，沒有人知她在香港曾有15年演藝經歷及成就，亦沒有人問她的爸爸是誰，至今尚未收到工作的電話及回應，但前路難行都會繼續全力以赴，絕不放棄，依然爭取每個試鏡機會。同時感謝歌迷、音樂、回憶及曾奪的獎項，令她相信自己的才華和力量。

為身為歌手及演員而驕傲的她，PO了一條造型有高貴、烏歪、平凡、少女的百變形象短片，兼且有喜怒哀樂的演繹，其中扮演向鏡頭怒舉中指的「進擊少女」，入形入格相當好戲。

