姜麗文自爆抑鬱症復發 坦承12年來最嚴重一次：這次很不妥

姜麗文（Lesley）與哥哥姜文杰於2010年自資組成兄妹檔組合Benji and Lesley，加入樂壇出道，2017年，姜麗文簽約TVB，於處境劇《愛‧回家之開心速遞》飾演Liza，以及《星空下的仁醫》飾演羅麗娜獲得不少好評，成功入屋，曾於《萬千星輝頒獎典禮2021》中勇奪「飛躍進步女藝員」獎。去年，姜麗文宣布離巢TVB，隨老公柏豪移居美國，並與當地演藝經理人公司簽約，可惜喺當地生活只係不停試鏡，每次都要與逾千人爭一個角色。近日，姜麗文於社交平台長文自爆抑鬱症復發，更係最嚴重嘅一次。

廣告 廣告

姜麗文過往曾透露自己於2014年因情傷患上抑鬱症，患病時曾有過輕生念頭，幸當時有家人陪伴。姜麗文日前於社交平台發長文講述自己抑鬱症復發：「這個月對我而言相當艱難，因為抑鬱症第百萬次復發。整整12年了。這麼多年後，我仍然需要『保持堅強』打這場仗，即使用治療和抗憂鬱藥，有時也很令人氣餒和失望。這次很不妥，是我自2014、2015年以來覺得最強的一次？太瘋狂了！」續表示，當時自己感到異樣便立即向醫生及老公求助︰「在艱難的日子裏，仍有兩件事對我極具幫助：其一是我的數字療法，就是將憂鬱程度以10分為滿分記錄（0代表毫無症狀，10代表世界末日），並對伴侶或值得信任的親人採取開放政策，讓他們無需言語便能知曉你的狀態。因為有時候，我們就是不想再談論這些。一遍又一遍，該死的12年！第二個真正幫助我的方法是強迫自己每天完成一件事，並以日為單位逐步推進。像是散步、做普拉提、烹調一頓美味佳餚。」

姜麗文特別感謝老公嘅無條件陪伴，坦言有老公喺到實在太幸運，大讚佢係最好嘅伴侶「他現在也很專業了！說來有趣，我們會對伴侶感到極端的內疚嗎? 那種『你值得擁有更好的人』的念頭對吧？我也有過這種想法。但他總能溫柔提醒我：永遠不要為憂鬱而道歉。不管怎樣，想歡呼一下！」姜麗文指，呢個星期佢感到快樂，健康又穩定，意味又打贏一場仗。

姜麗文

姜麗文

姜麗文

姜麗文

姜麗文

姜麗文

姜麗文

按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可換領限量新人禮，立即下載！