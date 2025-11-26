焦點

宏福苑五級火｜11 月 27 日交通安排

Yahoo Food

姬松茸黃茋煲雞湯水食譜 健脾胃促氣血天氣凍啱飲

天氣開始早晚清涼，是時候煲些暖身的湯水作食補，雞湯用姬松茸加上黃茋去煲，好味之餘，健脾胃，促氣血，即睇Yahoo Food食譜：

Yahoo Food
Yahoo Food
姬松茸黃茋煲雞湯水食譜 健脾胃促氣血天氣凍啱飲
姬松茸黃茋煲雞湯水食譜 健脾胃促氣血天氣凍啱飲

天氣凍，是時候煲些暖身的湯水作食補，雞湯聽到已經暖笠笠，用姬松茸加上黃茋去煲，好味之餘，健脾胃，促氣血，飲完份外暖身，加少許紅棗味道更甜又不會過補，雞皮比較肥，煲之前可去皮，不過想湯比較香可以保留，煲好後再去油才飲，即睇如何製作姬松茸黃茋煲雞湯 ：

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

姬松茸黃茋煲雞湯 （4人份量）

烹煮時間：1小時45分鐘

材料

雞1隻（約1.5斤）

廣告

山藥1條

甘筍2條

紅棗6粒

黃茋20克

姬松茸12粒

杞子1茶匙

水2.5公升

鹽適量

做法

1. 雞一開四，冷水加入小煲，汆水至水滾有浮泡，沖洗後備用。
1. 雞一開四，冷水加入小煲，汆水至水滾有浮泡，沖洗後備用。
2. 紅棗剪開取核，甘筍和山藥削皮切塊，姬松茸浸半小時，黃茋浸一浸。
2. 紅棗剪開取核，甘筍和山藥削皮切塊，姬松茸浸半小時，黃茋浸一浸。
3. 大煲加入全部材料，加水，大火煲滾，收中細火煲1.5小時，加鹽調味。
3. 大煲加入全部材料，加水，大火煲滾，收中細火煲1.5小時，加鹽調味。
完成品
完成品

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多零失敗食譜

祛濕食譜│赤小豆蓮子粥 微甜祛濕易消化

祛濕食譜│薏米雞肉飯 電飯煲一煲搞掂

祛濕食譜│冬瓜肉丸湯 細火慢浸肉嫩滑

米紙食譜│米紙粉果 減肥中享受點心樂趣

米紙食譜│朱古力香蕉米紙煎餅 香脆甜美有飽足感

米紙食譜│百變米紙化身韓式炒年糕 簡便版隨時煮得

湯水食譜│豆腐蘆筍羮 春天宜吃綠色蔬菜

雞食譜│紅棗雲耳蒸雞 - 春天養肝之寶紅棗最佳

蛋糕食譜│香蕉蜂蜜蛋糕 - 轉米粉焗蛋糕更輕軟

蛋食譜│虎紋蛋卷 要畫花紋原來要咁做

【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？

自助餐

其他人也在看

牛腩食譜｜清湯蘿白牛筋腩

牛腩食譜｜清湯蘿白牛筋腩

牛腩之俗稱中碎腩的位置是牛腩中起出來的橫隔腹膜的肌里位置，通常會用來做羅宋湯會比較好，今趟試用高壓煲做清湯腩出來效果極細嫩，大家不防試下吖

Cook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
砵仔糕食譜｜港式紅豆砵仔糕

砵仔糕食譜｜港式紅豆砵仔糕

傳統廣東糕點，香港的地道懷舊小食 – 砵仔糕。用黃糖或白糖做，香軟Q韌，加上綿綿的紅豆，陣陣黃糖香，非常美味！ 做法簡單，30分鐘做到！ 可到我的Facebook 專頁，看更多食譜及英倫生活分享＞ http://www.facebook.com/MrsPsKitchen1

Cook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
甜品食譜｜懷舊芝麻卷

甜品食譜｜懷舊芝麻卷

記得細細個，跟媽媽到酒樓，我的雙眼只會盯着阿姐的手推車，望着上面的傘仔啫喱和菲林卷，口水流。 可惜現在已經再吃不到菲林卷了，只有在家中還原兒時的回憶和味道。 希望大家喜歡我的食譜，和跟身邊的朋友分享啦！

Cook1Cook煮一煮 ・ 23 小時前
煲仔飯食譜｜廣島蠔蟹籽煲仔飯

煲仔飯食譜｜廣島蠔蟹籽煲仔飯

🙆想喺屋企都煮到脆卜卜飯焦嘅煲仔飯？用全新👉 Philips #口感智選IH電飯煲，配備 #5種口味選項，無論係整鬆軟米飯或金黃飯焦嘅煲仔飯，都可以輕鬆煮到 ! 仲配置18種烹飪程式，蒸、煮、燉、蛋糕 一機搞掂。​以下呢個廣島蠔蟹籽煲仔飯 🍚一定啱晒識食既你，用電飯煲一煲過，方便快捷，懶人同新手都適合！

Cook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
感冒湯水│10道必學防傷風感冒湯水食譜合集 中醫配方/民間食療雙管齊下(增強抵抗力)

感冒湯水│10道必學防傷風感冒湯水食譜合集 中醫配方/民間食療雙管齊下(增強抵抗力)

大S（徐熙媛）得了流感併發肺炎而在日本猝逝，消息震驚了所有人，也引發起大家對流感的擔憂。進入流感高峰期，不少人因而經常要看病食藥。現在流感高峰期，出入室內環境時，一冷一熱，隨時攝親又再感冒。因此，預防感冒十分重要，Yahoo food為你整理了10道不同預防感冒湯水食譜，簡單易學。所謂預防勝於治療，增強自身抵抗力，不論外來環境轉變或細菌橫行都不用再害怕了。

Yahoo Food ・ 1 天前
聖誕自助餐優惠2025｜麗晶酒店港畔餐廳節慶自助盛宴75折起！人均$517起歎即煮新鮮龍蝦/烤火雞/鳳梨蜂蜜烤火腿

聖誕自助餐優惠2025｜麗晶酒店港畔餐廳節慶自助盛宴75折起！人均$517起歎即煮新鮮龍蝦/烤火雞/鳳梨蜂蜜烤火腿

聖誕鐘聲漸近，漸濃等節日氛圍裡，不能少了一場豐盛的美食盛宴，是時候物色最抵食的聖誕自助餐！原來香港麗晶酒店港畔餐廳已推出12月主題節慶自助餐，匯集新鮮龍蝦、烤火雞、鳳梨蜂蜜烤火腿等節日美食，海鮮、烤肉、刺身、甜品等各式佳餚統統不缺，更驚喜帶來低至75折的限時優惠，人均低至$517起就能暢享節日美味！

Yahoo Food ・ 1 天前
麵包食譜｜黑芝麻貝果

麵包食譜｜黑芝麻貝果

黑芝麻貝果? 芝麻好香，烤焗時加了牛油，很脆? Black Sesame Bagel

Cook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
網紅食譜│實測網上流行荔枝乳酪球 加一樣材料同吃更消暑

網紅食譜│實測網上流行荔枝乳酪球 加一樣材料同吃更消暑

夏天荔枝當造，直接食用又香又甜，而近日網上也有不少荔新吃法，實測其中一個簡單又易做的荔枝乳酪球，把荔枝釀入乳酪再雪硬，吃起來像包住荔枝的雪條，最後加上的小薄荷除了裝飾，也是有消暑效果，釀入的乳酪不拘口味，選擇有果肉的可以增加不同口感，即睇如何製作荔枝乳酪球：

Yahoo Food ・ 23 小時前
東張女神陳曉彤被前男友爆料形象插水坦承已停工 澄清指控再被反擊：無藥可救

東張女神陳曉彤被前男友爆料形象插水坦承已停工 澄清指控再被反擊：無藥可救

陳曉彤透過《2023年香港小姐競選》入行，其後加入《東張西望》擔任外景主持，成為「東張女神」之一。9月初，陳曉彤前男友黃潤成於社交平台大爆陳曉彤與《東張》導演遊車河、喺TVB起兵工廠，以及吸食大麻。陳曉彤其後出席活動拒絕受訪，並由工作人員護送急步離開會場。黃潤成嘅爆料令陳曉彤形象插水，有指佢更被下令停工；近日，陳曉彤終為事件開腔，接受媒體訪問回應指控，亦坦承現時工作停晒，要等公司安排。

Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
不斷更新｜大埔宏福苑五級火　增至 44 死有消防員殉職　279 人失聯　警拘三人涉誤殺｜有片｜Yahoo

不斷更新｜大埔宏福苑五級火　增至 44 死有消防員殉職　279 人失聯　警拘三人涉誤殺｜有片｜Yahoo

大埔宏福苑五級火警，截至周四早上 6 時，火警已造成 44 人死亡，包括一名消防員。警拘捕三人涉誤殺。

Yahoo新聞 ・ 15 小時前
宏福苑五級火｜港姐謝嘉怡祖母家遭火燒：令人痛心的一天

宏福苑五級火｜港姐謝嘉怡祖母家遭火燒：令人痛心的一天

大埔宏福苑今（26 日）發生五級火，外牆棚架火勢猛烈，波及鄰近多座大廈。30歲前香港小姐冠軍謝嘉怡就表示，其祖母的房子也受到波及。

Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前
​宏福苑五級火​︱​大維修涉3.3億天價工程爭議　業主：搵唔到法團︱Yahoo

​宏福苑五級火​︱​大維修涉3.3億天價工程爭議　業主：搵唔到法團︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】今日發生大火的大埔宏福苑，樓齡超過40年，現正進行大維修，當中更牽涉高達3.3億元的「天價大維修」工程方案，天價維修費引起住戶強烈不滿。最終大維修於去年7月上馬，由宏業建築工程有限公司負責，而去年九月屋苑業主就選出新任業主立案法團代表監察大維修進度，預計於明年3月至6月完成工程並拆除棚架。

Yahoo新聞 ・ 10 小時前
周奕瑋帶汪明荃遊東京　《帶阿姐看世界》官網「日本篇」突消失　主持人都被除名

周奕瑋帶汪明荃遊東京　《帶阿姐看世界》官網「日本篇」突消失　主持人都被除名

去年獲TVB頒發「最佳男主持」獎、被稱為「日本通」的主持人周奕瑋（Javis），近年事業發展愈來愈好，今年更與周嘉洛、阮浩棕一起主持《帶阿姐看世界》，三名主人帶汪明荃（Liza）四出遊歷，其中周奕瑋於4月帶阿姐去東京拍攝「日本篇」，期後各自在社交網站上載出遊照片，看來玩得相當愉快。惟近日網民發現在TVB官網上，該節目的「日本篇」離奇消失，而節目主持人簡介上「周奕瑋」亦被除名，事件引發網民熱議。

Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
宏福苑五級大火︱30年3宗五級火　嘉利大廈40死　嘉禾大廈兩消防員殉職︱Yahoo

宏福苑五級大火︱30年3宗五級火　嘉利大廈40死　嘉禾大廈兩消防員殉職︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑大火升至五級，至少12死16傷，火勢因竹棚及圍網被點燃而快速波及多幢大廈。本港極少發生五級大火，對上已是08年嘉禾大廈火災，以及90年代釀40人死、80人傷的嘉利大廈大火。嘉利同樣因為竹棚被點燃而快速蔓延，當時香港政府更因事故而重新修訂相關消防條例，提高建築物消防安全標準。

Yahoo新聞 ・ 8 小時前
劉家良骨灰被盜｜翁靜晶再爆兩人受害　包括寶福山創辦人馮成　另一人「個個都唔敢講」｜Yahoo

劉家良骨灰被盜｜翁靜晶再爆兩人受害　包括寶福山創辦人馮成　另一人「個個都唔敢講」｜Yahoo

翁靜晶本月初透露亡夫劉家良的骨灰被盜，形容事件令人髮指，懷疑與柬埔寨詐騙集團有關，強調絕不會交贖金。她昨晚（24日）發布的最新影片透露，除了劉師傅骨灰被人偷走，還有另外兩名受害人，包括寶福山創辦人馮成，還有另一位「個個都唔敢講嘅人」。

Yahoo新聞 ・ 1 天前
山口智子60歲才要開始認真？ 金髮客串《朝顔》全網尖叫！

山口智子60歲才要開始認真？ 金髮客串《朝顔》全網尖叫！

山口智子，64年生的栃木人，從小爸媽離婚，她硬是跑回老家跟爺爺奶奶住，黏到不行。170公分大長腿，短大畢業後先去當活動女孩，誰知道這短髮酷妹後來直接變成全民大姐頭。

Japhub日本集合 ・ 17 小時前
大埔宏福苑四級火多人傷亡！住宅單位火警時應怎麼辦？

大埔宏福苑四級火多人傷亡！住宅單位火警時應怎麼辦？

大埔宏福苑今日（26日）發生四級火警，宏昌閣的外牆棚架首先起火，波及多座樓，火勢更蔓延至部分單位內部，有多名居民求助稱未能逃生，造成至少四人死亡　兩人危殆。

28Hse.com ・ 13 小時前
高市早苗強硬發言背後 暴露日本經濟尷尬困局

高市早苗強硬發言背後 暴露日本經濟尷尬困局

日本首相高市早苗近期的言行，不僅引發了國際關係波動，更將日本長久以來的地方經濟結構性問題和觀光立國政策的社會衝擊推向風口浪尖。分析指出，高市早苗的政治基礎來自於日本的「鐵鏽帶」，其立場正是地方經濟困境與隨之而來的排外情緒在政壇上的反映。

鉅亨網 ・ 1 天前
爆一爆｜豬肉佬傳奇 太興最後贏翠華（Louise）

爆一爆｜豬肉佬傳奇 太興最後贏翠華（Louise）

太興集團（6811.HK）創辦人陳永安於本週一病逝，終年只有66歲。飲食界的行家都很傷感，據知陳永安早幾年患上肺癌，行家們都猜測會否因為他早年做燒味時，經常要對住個碳爐所致，近兩年他已鮮有出席飲食界的飯局，估計他在養病。

Yahoo財經專欄 ・ 1 天前

高市早苗:日本根據和約放棄對台灣全部權限 維持非政府間關係

日本首相高市早苗在黨魁討論中，就她本月7日在國會答辯時，發表「台灣有事」可能構成日本「存亡危機事態」的言論，作出解釋，指是由於被問及具體事例，所以在那個範圍內做出誠實的回答。至於如何認定「存亡危機事態」，高市指，將根據實際發生的事態個別具體情況，綜合所有訊息進行判斷。對於台灣問題，高市指，日本根據《舊金山和約》，放棄對台灣全部權限，並無認定台灣法律地位的立場，會同台灣維持非政府間的實務關係。(ST)

infocast ・ 15 小時前