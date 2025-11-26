姬松茸黃茋煲雞湯水食譜 健脾胃促氣血天氣凍啱飲

記得細細個，跟媽媽到酒樓，我的雙眼只會盯着阿姐的手推車，望着上面的傘仔啫喱和菲林卷，口水流。 可惜現在已經再吃不到菲林卷了，只有在家中還原兒時的回憶和味道。 希望大家喜歡我的食譜，和跟身邊的朋友分享啦！

Cook1Cook煮一煮 ・ 23 小時前