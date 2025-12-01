宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面
《威基基》女星宣布離婚！結婚2年沒登記
[NOWnews今日新聞] 曾出演韓劇《加油吧威基基》的31歲女星高媛熙宣布離婚，她和企業家老公結婚2年都沒有登記，因此不需要任何法律程序就可以和平分手。她透露接下來將會專注在演藝事業上，用專業回應觀眾的期待。
高媛熙宣布離婚 結婚僅2年告終
高媛熙的經紀公司Ghost Studio本月25日宣布她已經離婚，「希望粉絲和媒體可以理解這是私事，給予他們相對的空間以及尊重。」同時承諾高媛熙接下來會繼續專注在演戲事業上，並且投入全新作品拍攝，用專業回應觀眾的期待。
高媛熙在2022年生日過完後，同年十月宣布和企業家男友結婚，不過婚姻僅維持短短兩年就告終，讓人感到可惜，值得一提的是，兩人在結婚後並沒有去登記，因此本次離婚其實就和情侶分手一樣，不需要經過法律調和期就結束。
高媛熙於1994年出生，在2010年透過廣告「我們的椅子」以模特兒身分出道，2013年起她轉戰戲劇圈，曾出演《像星星一樣閃耀》、《最強快遞員》、《歡迎來到王之國》、《加油吧威基基》等作品，擁有一定的粉絲基礎。
