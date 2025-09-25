英國拉皮手術激增 醫生提醒須考慮風險
只知道威士忌？教你用「這幾款酒」配月餅！精選聚餐送禮佳釀推薦
中秋買酒襯月餅並不困難，只要了解兩者的風味與特性，酒友們都能找到絕佳的美酒配搭，即睇Yahoo Food月餅配酒攻略：
中秋買酒襯月餅並不困難，只要了解兩者的風味與特性，酒友們都能找到絕佳的美酒配搭！今次介紹5款主流月餅：傳統蓮蓉、奶黃、冰皮，雪糕與五仁的配酒思路，還有5款近期非常抵買的佳釀，在聚餐時自用或送禮都很合適。
👉🏻 全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略
1.傳統蓮蓉月餅—干邑
香滑甜美的傳統蓮蓉月仍是中秋王道，不論你喜愛鹹蛋黃與否，干邑都是歷久不衰的經典配搭。傳統月餅的飽膩感，需配襯烈酒的酒力與酒體才能取得平衡。御鹿Hine是具英國皇室認證的法國干邑品牌，具超過250年歷史，其獨特清幽的茉莉花香，配搭蓮蓉，有著解膩的舒適感，拖肥蘋果、柑橘等香甜氣息亦能使月餅的重甜呈現出豐富的層次感，入門版V.S.O.P最平$500有找，相當抵飲。（HINE御鹿V.S.O.P，優惠價$438，偉成洋酒）
2.奶黃月餅—乾身白葡萄酒
奶黃月，尤其流心版本近年大行其道，可以說港人嗜甜的程度不遜歐美等國。甜度如此高，若再配甜酒未免太過極端，這時找一些清爽、有酸度的酒類反而更為平衡，兩者更相得益彰。選擇之一是乾身一點的白葡萄酒，這款來自美國納帕谷的長相思白酒（Sauvignon Blanc） 100%採用來自納帕谷的葡萄，散發花香，以明亮的柑橘、新鮮草本和核果點綴，在2021年漫長的夏季氣候，以及法國橡木桶中陳釀六個月，賦予出色的複雜度和成熟度。融合了清爽的蜜瓜和青瓜香氣，隨後散發一絲果香和金銀花氣息，風味鮮明，入口時頗Dry，也很清新，酸度優雅，配流心奶黃月，久食而不膩。（Robert Mondavi Napa Valley Sauvignon Blanc 2021，$295，Jebsen Wines and Spirits）
3.五仁月餅—紅酒
五仁月餅那種獨特的鹹香味，很多長輩們都對它情有獨鍾，雖然我不太懂得欣賞，但若要配酒，市場上也有不少好作品。個人推薦用紅酒襯五仁月餅，主要原因是紅酒酒體較醇厚，可去除油膩感，酒液的馥郁果香及單寧也可襯托出五仁的果仁與金華火腿鹹香。推介兩款紅酒，一款是來自法國波爾多的Mouton Cadet Réserve Médoc 2019，這款明亮的紅酒最初散發着成熟黑色水果的香氣，伴隨咖啡和雲呢拿的味道，入口即感受到馥郁果香，單寧優雅，帶黑櫻桃烘焙香味，配五仁月餅一流；另一款是來自西班牙Rioja的Marqués de Riscal Reserva 2019，2019年則主要用1970年代前種植的丹魄葡萄樹（Tempranillo）釀製而成，並在美國橡木桶中陳釀 21 個月，從香氣到口感都細膩而充滿複雜性，充滿香料和熟果香氣，單寧細膩絲滑，餘韻悠長持久，襯五仁的重口味也無得彈。（Mouton Cadet Réserve Médoc 2019，$210，Jebsen Wines and Spirits）（Marqués de Riscal Reserva 2019，$228，酒蛙 Sakewa）
>>按此查看Mouton Cadet Réserve Médoc價錢<< >>按此查看Marqués de Riscal Reserva價錢<<
4.冰皮月餅—氣泡酒
曾經風光的冰皮月餅，至今已成為中秋的恆常款式，今年熱浪侵襲，也許冰皮的需求亦會隨之上升。很多人愛吃冰皮的煙韌餅皮，內裡的餡料不會太重口味，甜度較低，這裡簡單配一款清爽氣泡酒，添加一點酸度就最好不過。這款Jansz Premium Cuvee NV出產自澳洲塔斯曼尼亞，擁有清新宜人的檸檬草、柑橘、烘焙麵包香氣，汽泡細密，酸度也較為明亮，與同樣有果香的冰皮月餅一起享用是無比的匹配。（Jansz Premium Cuvee NV，$198，Watson’s Wine）
5.雪糕月餅—威士忌
為何說天氣熱要食冰皮，而非雪糕月餅？首先酒友們要搞清潔，雪糕月餅的本質是一大塊雪糕，多數以朱古力包裹，簡言之是極為重甜的食物，會食雪糕月餅，是因為有愛，不是因為天氣熱。要襯雪糕或朱古力，我想標準答案絕對離不開威士忌，強大的酒力，豐富的味道，還有辛辣的餘韻，全都有助緩解雪糕的甜膩。這裡推薦Bowmore 15年單一麥芽威士忌，先在波本桶中熟成，然後在歐羅洛索（Oloroso）雪莉桶中熟成。這過程賦予酒體濃郁的乾果味，伴隨太妃糖和黑巧克力的味道，並以溫和的煙燻味作結，那豐富的麥芽風味及煙燻味是甜味裡的超佳點綴，好飲之餘又不會過於搶戲。（Bowmore 15年單一麥芽威士忌，$750，Watson’s Wine）
Yahoo有更多其他酒品入門攻略，想看更多清酒入門，請按此觀看；對威士忌有興趣，請按此觀看威士忌入門。威士忌入門只是第一步！這裡另有5款$500以下蘇格蘭威士忌推薦，想更了解威士忌，即按此了解；另有一篇日本威士忌入門，請按此了解。
>>2025中秋合集│月餅優惠、水果貼士、中秋好去處<<
全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！
威士忌篇
愛爾蘭威士忌推薦│Irish Whiskey歷史與特色介紹 5大必飲常備作品與品牌
台灣威士忌推薦！台威特色與評價、5款獲獎/新作台灣威士忌介紹
日本威士忌推薦6款！$1,000以下入門級日本威士忌：山崎/余市/竹鶴
威士忌推介│嚴選600元以下入門級威士忌！送禮自用高質抵飲作品
【威士忌入門】威士忌推薦5款！$500以下蘇格蘭威士忌 適合居家獨酌
【日本威士忌入門】認識Nikka及Suntory！日本威士忌推介：響/竹鶴/山崎/白州
【日本威士忌】響Hibiki威士忌介紹：核心作品價錢/日本和諧風味代表
紅白酒香檳篇
香檳之爭｜普京修例！俄羅斯汽泡酒才是香檳？香檳之名的真正意義
【紅酒推薦】$200以下紅酒推介6款 高分Table Wine輕鬆易入口
法國紅酒白酒推薦6款 最平$170買到波爾多紅酒/Bourgogne白酒
【紅酒優惠】紅白酒香檳優惠合集 低至$98支/智利酒王激減至58折
Orange Wine橙酒解構│甚麼是橙酒？5款抵飲Orange Wine推薦 風味極佳
清酒篇
日本SakeLabo Tokyo嚴選入坑清酒：Top 10絕不能買的清酒 買完返唔到轉頭！
清酒保存雪藏至關重要！愈高級愈要小心 存放/運送過程需確保低溫
SAKETIME十大清酒排名！新政陽乃鳥挑戰十四代日本清酒王者地位
Gin酒篇
Gin酒推介｜No.3 London Dry Gin聯乘香港四季酒店ARGO推特色雞尾酒 品嚐「世界最佳氈酒」的風味
【Gin酒推介】抵買Gin酒推薦6款：香港Gin/日本Gin/聯乘五花茶限量版
其他酒品推介
啤酒酒吧推薦│香港必去6家Taphouse與Beer Bar 手工啤酒爽快暢飲
天台酒吧│8大香港九龍露天酒吧推介！浪漫海景/閏密聚會/拍拖好去處
韓國燒酒Soju入門│原味+水果系列好飲燒酒推介 最啱打邊爐烤肉海鮮
中國白酒｜入門須知！醬香型/濃香型/清香型/米香型分類及特色
【梅酒推介】人氣梅酒推薦5款│香港網上購買攻略！低至$145 全部$250有找
【雞尾酒推薦】酒吧必點雞尾酒推薦 7款Classic Cocktail介紹
【白蘭地入門】白蘭地/干邑/威士忌的分別+5款干邑推介新手必飲
【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感
>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？
其他人也在看
轟Five Guys「餐廳價錢快餐質素」 鍾培生：食咗交智商稅｜網上熱話(有片)
有「香港電競之父」之稱的富二代鍾培生，近日在個人社交平台上傳影片，批評美國漢堡品牌Five Guys。他直言該店是用「餐廳的價錢，食快餐的質素」，並指食客光顧等同交「智商稅」，有關言論引起網民熱議。am730 ・ 15 小時前
滙豐據悉罕見地要求旗下恆生清理香港房地產壞賬
滙豐不同尋常地直接參與推動旗下的恆生銀行出售不良房地產債務組合，凸顯外界越來越擔心香港陷入困境的房地產行業。Bloomberg ・ 20 小時前
霍啟仁與女友Namfon結婚 伍樂怡曝光婚前派對照
前全國政協副主席霍英東長子霍震霆與前港姐冠軍朱玲玲育有三子：霍啟剛、霍啟山及霍啟仁；其中，孻仔霍啟仁作風較低調，今年3月，霍啟仁為有「泰國朱千雪」之稱嘅女友Namfon慶生Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
Jennie「人間香奈兒」穿搭拆解：不一定要CHANEL才高級，學她用黑白灰銀打造質感造型
Jennie近日在IG分享新相，以一身黑白灰銀色調造型，完美示範如何用基礎色系穿出毫不費力的高級時尚感！這位「人間香奈兒」再次展現她對造型搭配的精準掌控，馬上來拆解她的「高級感」造型密碼！Yahoo Style HK ・ 21 小時前
田啟文自爆身為經理人當年唔知鄭中基蔡卓妍已婚離婚 Ronald第二次離婚「只有鼓勵佢」
鄭中基執導嘅《阿龍》早前上映，身為監製嘅田啟文（田雞）早前接受訪問。未必太多人知道田啟文曾經係鄭中基經理人，而佢同Ronald合作期間，「老細」爆出隱婚離婚一事，田雞話自己事前毫不知情！Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
方力申陪老婆葉萱做產檢 興奮大讚BB女脊骨靚過佢：準備做爸爸喇
現年45歲嘅「飛魚王子」方力申（Alex），喺今年2月14日情人節宣布婚訊，與細14年圈外女友葉萱（Maple）修成正果，於美國加州舉行婚禮。去到父親節時，方力申就宣佈要做爸爸，而BB女將於年底出世，真係可喜可賀呀！喺噚日（24日），方力申喺社交網站上載一段與老婆到醫院進行產檢嘅短片，期間仲順道參觀醫院嘅病房及產房。Yahoo 娛樂圈 ・ 13 小時前
馬德鐘兒子馬在驤帶演員新女友出活動 身材火辣 曾拍攝電影
馬德鐘兒子馬在驤（Xiang）繼承爸爸高挑身材，身高接近1米90加上陽光外表，機械工程一級榮譽學士學位畢業，以及從小係游泳健將，曾於多個游界比賽有出眾成績，成為注目星二代，又被指係荀盤。Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
Alo Sunset Sneaker是「MIU MIU平替」？爆紅「IG洗版鞋」Jisoo公主也加持了，簡約百搭讓人忍不住入手
這款被全網瘋狂洗版的 It Shoes，就是來自運動時尚品牌 Alo Yoga 的全新作——Alo Sunset Sneaker！它憑藉著簡約高級的設計，被外界譽為是「MIU MIU 平替」，Jisoo 也加持了，這股魅力讓人看了忍不住想入手！Yahoo Style HK ・ 1 天前
蘇民峰每月外遊豪洗豪歎 被指唔做善事發長文反擊：呢啲說話太冇營養價值
著名堪輿學家蘇民峰幾乎每個月都會與太太到世界各地旅行，多年來靠算命、睇風水及投資賺到盤滿缽滿嘅佢每次都豪洗豪歎。日前，蘇民峰就於「風王」樺加沙吹襲香港前，前往美國洛杉磯旅遊，並喺社交平台分享乘搭頭等艙及喺國泰貴賓室嘅照片，寫道：「每月一遊又出發啦！」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
李嘉誠維港投資旗下夥高露潔 加速AI驅動可持續包裝創新
李嘉誠私人投資旗艦「維港投資」有份投資的加拿大氣候科技公司erthos，近日宣布與跨國企業高露潔-棕欖(Colgate-Palmolive)建立策略合作夥伴關係，透過其人工智慧材料研發平台ZYA™，加速可持續包裝創新。am730 ・ 14 小時前
是蘋果自研晶片還是軟體問題？iPhone 17傳Wi-Fi連線災情
蘋果公司 (AAPL-US) 最新推出的 iPhone 17 系列，包含 iPhone 17、17 Pro、17 Pro Max 及全新的 iPhone Air，上市後雖然創下銷售佳績，但許多首批使用者反映，新機型持續存在一些毛病，問題似乎出現在 Wi-Fi 連線上。鉅亨網 ・ 1 天前
樺加沙颱風｜越富貴越頭暈？全港最高豪宅搖晃幅度可逾1米
樺加沙襲港，香港摩天大廈可容許晃動幅度曝光：天璽、擎天半島等豪宅高層或晃動逾1米，ICC、IFC更接近2米。Yahoo 地產 ・ 2 天前
美股日誌｜三指數三連跌 減息預期跌比特幣大瀉
美股連續三日下跌，道瓊斯指數跌超過170點，失守46,000點水平，標普500指數和納斯達克指數亦跌0.5%。個別AI相關股仍未止瀉，而大市其他行業表現亦顯得不濟。數據顯示美國經濟仍然堅挺，市場的減息預降温，美元轉強，美國國債息率普遍上升，尤其是短期債息。比特幣急挫，失守11萬美元大關。Yahoo財經 ・ 1 小時前
金城武於《風林火山》延續「港產片模式」魅力！回顧多年來說廣東話的金城武，半鹹淡口音才迷人
由麥浚龍執導的電影《風林火山》終於上映有期，觀眾們除了因為已久候而期待，也許不少人期待的原因，是久違了說廣東話的金城武。雖然廣東話並非他的母語，但在過往不少香港經典作品中，金城武都敬業地說廣東話。久未參與港產片，單看預告片，金城武的廣東話好像有流利了一點？Yahoo Style HK ・ 1 天前
打風市民塞爆麥當勞買外賣 職員做唔停仍被辱罵 網友睇唔過眼籲M記做呢樣嘢保護職員？
最近有網民於社交媒體貼出影片，分享超強颱風樺加沙襲港期間的麥當勞外賣亂象，樓主提到當日因打風，大量市民購買麥當勞外賣，因而需等足一小時才取餐。帖中指一位顧客因手機App取消訂單失敗，需到分店取餐，但因等候過久而情緒失控，當眾辱罵職員，甚至問候其家人，期間職員一直道歉並提出退款仍不果。樓主希望以影片保護該員工，以防其因無理投訴遭受不公對待。帖文一出，網友熱議紛紛，大多數人均批評顧客無理取鬧，同情前線職員辛酸，更呼籲麥當勞改善App問題，保護員工免受無辜辱罵！立即睇下文了解詳情啦！Yahoo Food ・ 21 小時前
英國首相熱門人選 揚言廢除永居權：讓英國人清醒！
英國改革黨日前拋出震撼彈，若在下屆大選中勝出，將徹底廢除移民在英國合法工作五年後申請永久居留（ILR）的現行制度。這項被其黨魁法拉奇稱為「讓英國人清醒」的政策，旨在以更嚴格的週期性簽證取代永久居留權，引發了英國各界與數十萬移民的廣泛關注和激烈爭論。 根據改革黨的構想，現行的永久鉅亨網 ・ 1 天前
2025全球最有價值十大航空公司排名出爐！阿聯酋航空連三冠 達美居次 中國南航擠掉日航
根據國際航空運輸協會 (IATA) 最新預測，今年全球航空業將迎來復甦新高峰，預計旅客運量達 49.9 億人次，年增 4%，業界總收入攀升至 9790 億美元，增幅 1.3%，兩項關鍵指標均創下歷史紀錄，但值得注意的是，受全球貿易摩擦加劇和消費者信心波動影響，該預測值較去年 12 月預期有所下調，反映出地緣政治動盪、成本結構壓力及永續發展轉型等多重挑戰仍制約著產業前行。鉅亨網 ・ 21 小時前
【屈臣氏】買指定DARLIE牙膏7支 送$908.9禮品（即日起至30/09）
由即日起至9月30日，去屈臣氏門市或網店買DARLIE 全亮白酵素牙膏 120克(清新薄荷/淡雅花香/清香白桃)滿指定數量，即送總值高達$908.9禮遇！YAHOO著數 ・ 21 小時前
滙豐稱在金融市場佈署量子計算獲得領先全球的突破 笑傲華爾街對手
滙豐表示，它在金融市場部署量子計算方面取得了全球首個突破，華爾街一些大型公司爭相將這項尖端技術融入日常營運中，且這方面的競賽愈演愈烈。Bloomberg ・ 22 小時前
樺加沙打風｜梁芷珮屋企露台變小泳池 陳家樂連詩雅愛巢窗邊縫隙湧入雨水
超強颱風樺加沙（Ragasa）襲港，多處地方有狂風大驟雨及雷暴，天氣非常惡劣。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前