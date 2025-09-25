只知道威士忌？教你用「這幾款酒」配月餅！精選聚餐送禮佳釀推薦

中秋買酒襯月餅並不困難，只要了解兩者的風味與特性，酒友們都能找到絕佳的美酒配搭！今次介紹5款主流月餅：傳統蓮蓉、奶黃、冰皮，雪糕與五仁的配酒思路，還有5款近期非常抵買的佳釀，在聚餐時自用或送禮都很合適。

1.傳統蓮蓉月餅—干邑

香滑甜美的傳統蓮蓉月仍是中秋王道，不論你喜愛鹹蛋黃與否，干邑都是歷久不衰的經典配搭。傳統月餅的飽膩感，需配襯烈酒的酒力與酒體才能取得平衡。御鹿Hine是具英國皇室認證的法國干邑品牌，具超過250年歷史，其獨特清幽的茉莉花香，配搭蓮蓉，有著解膩的舒適感，拖肥蘋果、柑橘等香甜氣息亦能使月餅的重甜呈現出豐富的層次感，入門版V.S.O.P最平$500有找，相當抵飲。（HINE御鹿V.S.O.P，優惠價$438，偉成洋酒）

傳統蓮蓉月仍是王道

HINE御鹿V.S.O.P干邑

2.奶黃月餅—乾身白葡萄酒

奶黃月，尤其流心版本近年大行其道，可以說港人嗜甜的程度不遜歐美等國。甜度如此高，若再配甜酒未免太過極端，這時找一些清爽、有酸度的酒類反而更為平衡，兩者更相得益彰。選擇之一是乾身一點的白葡萄酒，這款來自美國納帕谷的長相思白酒（Sauvignon Blanc） 100%採用來自納帕谷的葡萄，散發花香，以明亮的柑橘、新鮮草本和核果點綴，在2021年漫長的夏季氣候，以及法國橡木桶中陳釀六個月，賦予出色的複雜度和成熟度。融合了清爽的蜜瓜和青瓜香氣，隨後散發一絲果香和金銀花氣息，風味鮮明，入口時頗Dry，也很清新，酸度優雅，配流心奶黃月，久食而不膩。（Robert Mondavi Napa Valley Sauvignon Blanc 2021，$295，Jebsen Wines and Spirits）

甜度極高，極邪惡的流心奶黃月，還要配甜酒嗎

Robert Mondavi Napa Valley Sauvignon Blanc 2021

3.五仁月餅—紅酒

五仁月餅那種獨特的鹹香味，很多長輩們都對它情有獨鍾，雖然我不太懂得欣賞，但若要配酒，市場上也有不少好作品。個人推薦用紅酒襯五仁月餅，主要原因是紅酒酒體較醇厚，可去除油膩感，酒液的馥郁果香及單寧也可襯托出五仁的果仁與金華火腿鹹香。推介兩款紅酒，一款是來自法國波爾多的Mouton Cadet Réserve Médoc 2019，這款明亮的紅酒最初散發着成熟黑色水果的香氣，伴隨咖啡和雲呢拿的味道，入口即感受到馥郁果香，單寧優雅，帶黑櫻桃烘焙香味，配五仁月餅一流；另一款是來自西班牙Rioja的Marqués de Riscal Reserva 2019，2019年則主要用1970年代前種植的丹魄葡萄樹（Tempranillo）釀製而成，並在美國橡木桶中陳釀 21 個月，從香氣到口感都細膩而充滿複雜性，充滿香料和熟果香氣，單寧細膩絲滑，餘韻悠長持久，襯五仁的重口味也無得彈。（Mouton Cadet Réserve Médoc 2019，$210，Jebsen Wines and Spirits）（Marqués de Riscal Reserva 2019，$228，酒蛙 Sakewa）

有些人對五仁月餅的鹹香情有獨鍾。

Marqués de Riscal Reserva 2019

Mouton Cadet Réserve Médoc 2019

4.冰皮月餅—氣泡酒

曾經風光的冰皮月餅，至今已成為中秋的恆常款式，今年熱浪侵襲，也許冰皮的需求亦會隨之上升。很多人愛吃冰皮的煙韌餅皮，內裡的餡料不會太重口味，甜度較低，這裡簡單配一款清爽氣泡酒，添加一點酸度就最好不過。這款Jansz Premium Cuvee NV出產自澳洲塔斯曼尼亞，擁有清新宜人的檸檬草、柑橘、烘焙麵包香氣，汽泡細密，酸度也較為明亮，與同樣有果香的冰皮月餅一起享用是無比的匹配。（Jansz Premium Cuvee NV，$198，Watson’s Wine）

如果天氣較熱，冰皮月餅是唯一的答案

Jansz Premium Cuvee NV

5.雪糕月餅—威士忌

為何說天氣熱要食冰皮，而非雪糕月餅？首先酒友們要搞清潔，雪糕月餅的本質是一大塊雪糕，多數以朱古力包裹，簡言之是極為重甜的食物，會食雪糕月餅，是因為有愛，不是因為天氣熱。要襯雪糕或朱古力，我想標準答案絕對離不開威士忌，強大的酒力，豐富的味道，還有辛辣的餘韻，全都有助緩解雪糕的甜膩。這裡推薦Bowmore 15年單一麥芽威士忌，先在波本桶中熟成，然後在歐羅洛索（Oloroso）雪莉桶中熟成。這過程賦予酒體濃郁的乾果味，伴隨太妃糖和黑巧克力的味道，並以溫和的煙燻味作結，那豐富的麥芽風味及煙燻味是甜味裡的超佳點綴，好飲之餘又不會過於搶戲。（Bowmore 15年單一麥芽威士忌，$750，Watson’s Wine）

雪糕月餅，要食必然要有愛

中秋買酒攻略！美酒配搭月餅方法 5大精選抵買聚餐/送禮佳釀

