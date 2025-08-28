南韓立法限制學生使用手機 歐美多國已禁止
威尼斯電影節︱姬蒂班查大Deep V性感亮相開幕禮 被爆舊衫重着？
【on.cc東網專訊】國際年度影壇盛事《第82屆威尼斯電影節》於香港時間今日凌晨開幕，來自歐美的名人紅星齊齊現身，其中56歲澳洲女星姬蒂班查（Cate Blanchett）的造型最性感！
姬蒂「中門大開」以「開到落肚臍」的黑色超大Deep V長裙亮相，她的出現即時成為全場傳媒的焦點。不過照片曝光後有眼利的粉絲「篤爆」指姬蒂「舊衫重着」，那套衫她於2022年出席《第28屆演員工會獎》時都穿過，認真環保！
姬蒂今次現身《威尼斯》是再爭影后，她主演由美國導演占渣木殊（Jim Jarmusch）執導的新片《Father Mother Sister Brother》入圍今屆《威尼斯》「主競賽單元」。她之前先後憑2007年的《七人一個卜戴倫》（I'm Not There）以及2022年的《TÁR》兩度奪威尼斯影后。
