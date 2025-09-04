威尼斯電影節︱撐巴反以電影獲近24分鐘掌聲破紀錄

【on.cc東網專訊】《第82屆威尼斯電影節》昨日（3日）舉行真人真事改編的電影《The Voice of Hind Rajab》首映禮，講述5歲巴勒斯坦女孩Hind Rajab與家人如何被以色列軍隊所殺，獲擔任監製的美國男星華堅馮力士（Joaquin Phoenix）與美國女星朗妮瑪娜（Rooney Mara）夫婦撐場。在現時持續的以巴衝突影響下，電影播映後獲全場站立拍掌23分鐘50秒，打破《魔間迷宮》（Pan's Labyrinth）於2006年創下的22分鐘紀錄。觀眾不斷高呼「解放巴勒斯坦」，巴勒斯坦男星Motaz Malhees接過觀眾帶來的巴勒斯坦旗高舉。

另一邊廂，由美國男星Oscar Isaac與美國男星「水行俠」Jason Momoa主演的《In The Hand Of Dante》舉行首映禮，擔任女主角的以色列女星「神奇女俠」Gal Gadot因為反以杯葛缺席。不過帶同兒子Nakoa-Wolf Momoa到場的Jason表現非常風騷，手舞足蹈讓記者拍照。而比利時女模Stella Maxwell則出席《Duse》首映禮，以白色晚裝搶鏡。

【更多影劇新聞詳情請上東網新聞】