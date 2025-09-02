威尼斯電影節︱狄維莊遜Emily Blunt新片掌聲最長 有望衝奧

【on.cc東網專訊】《第82屆威尼斯電影節》昨日（1日）舉行美國男星狄維莊遜（Dwanye Johnson）與英國女星Emily Blunt主演的摔角手Mark Kerr傳記新片《The Smashing Machine》首映禮，兩人於紅地氈表現風騷，向群眾揮手打招呼，「本尊」Mark亦與妻子Franci Alberding Kerr現身。電影播映後觀眾反應熱烈，站立拍掌長達15分鐘半，比今屆由墨西哥導演哥連慕迪多奴（Guillermo del Toro）新片《科學怪人》（Frankenstein）創下的15分鐘紀錄多半分鐘。同樣身為前摔角手的狄維感動落淚，評論指他有望競逐奧斯卡影帝。

另一邊廂，美國女星雅曼達施菲（Amanda Seyfried）於電影節宣傳新片《The Testament Of Ann Lee》，於記者會上穿上美國女星茱莉亞羅拔絲（Julia Roberts）上周五（29日）於電影節記者會所穿的同一套西裝外套配恤衫牛仔褲，原來雅曼達之前於茱莉亞造型師Elizabeth Stewart社交網站分享茱莉亞造型的照片留言：「請你畀我着同一套衫。」其後Elizabeth多謝茱莉亞批准她將衣服「循環再用」，分享雅曼達穿同一套衫的照片：「多謝茱莉亞嘅大方同支持環保，分享就係關心環境！」茱莉亞也留下心心眼的符號圍住雅曼達名字。

