威尼斯電影節︱郭富城為《日掛中天》打Call 與馮紹峰師徒重聚

【on.cc東網專訊】天王郭富城忙完新作《無名指》宣傳後，飛到意大利威尼斯感受水鄉氣息。原來他今次之行並非只有旅行咁簡單，原來他成為內地導演蔡尚君執導的劇情片《日掛中天》神秘助陣嘉賓，該片由辛芷蕾、張頌文以和馮紹峰主演，並入圍本屆威尼斯影展正式競賽單元角逐金獅獎。

今次城城來威尼斯，接受「中意文化交流大使」的稱號。城城接受訪問時表示，對《日》很期待，又大讚辛芷蕾和張頌文都是很好的演員，自己與馮紹峰也合作過多次，所以一定要到場支持。在行紅氈時，他和幾位主創碰面，並寒暄一番，城城和馮紹峰曾經合作過兩部電影《西遊記》，算是「師徒重聚」了。

辛芷蕾於記者會坦言角色的複雜性令她演得很過癮：「我很享受拍攝這部電影的整個過程。對於一位女演員來說，能出演這麽一個豐富、與眾不同的角色，一定是非常快樂的。美雲這個角色是一個普通人，她有着普通人的愛恨情仇、欲望以及無法釋懷的感情。她不是純粹的好人，也不是一個絕對的壞人。」張頌文表示：「這兩天來到意大利之後，我就在回憶自己看過那些意大利電影。我發現，意大利電影在中國觀眾心目中並不陌生，比如《末代皇帝》（The Last Emperor）、《西西里的美麗傳說》（Malèna）、《星光伴我心》（Cinema Paradiso）與《聲光伴我飛》（The Legend of 1900）等。我也在思考：為什麽意大利電影在中國乃至世界各地那麽受歡迎？我發現，只要作品涉及人類的情感，包括愛情和家庭的題材，就能在全球範圍找到共通性。同樣，《日掛中天》裏包含的情感並不是那種突兀的，而是全球共通的。」馮紹峰則表示：「很高興第二次來到威尼斯電影節，上一次是因為《黃金時代》，這一次是因為《日掛中天》。這次我在戲裏扮演的是一個非常複雜的角色，是一個介於道德和情感練習中的人物。蔡尚君導演不嚴厲，但很嚴格。從定妝開始一直到拍攝，他對每個細節的把握都非常極致。他的這種創作方式讓演員很有安全感。我可以一遍一遍地試，一條一條地來，感覺被導演激發出了我的表演潛能。這次跟之前合作過的頌文哥還有芷蕾一起拍這部電影，是非常難忘的回憶。」

