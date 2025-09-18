一號戒備信號於周四維持
威廉入圍金鐘獎談心境 網友重提逃兵役再受爭議
【on.cc東網專訊】台灣男子組合「棒棒堂」成員威廉涉嫌逃兵役遭檢方起訴，原本手握4個節目全部煞停，遭新北檢宣布偵結，將涉案等人依《妨害兵役治罪條例》、《刑法》偽造文書等罪起訴。稍為事過境遷嘅佢，近日入圍今屆金鐘獎「實境節目主持人獎」，與《來吧！哪裡怕》「棒棒堂」成員敖犬、小煜、阿緯、小杰、王子一齊獲提名，開心到即刻寫下入圍心得，滿心期待與粉絲分享喜悅，點知留言區就意外被騎劫，一則關於兵役酸言不僅成為全場亮點，按讚數更直衝超越本尊發文，引來大批網友圍觀起鬨，再度將佢過往爭議推上高峰。
威廉發文寫下喜悅之情：「原來入圍是這種感覺，我好開心好開心」流露出真摯情緒，可惜留言區卻意外成為焦點，獲逾2.7萬Like嘅Post竟係網友酸問：「有比逃兵成功的時候開心嗎？」讚數竟然係原文逾6千Like嘅4倍，上百名網友紛紛跟住起鬨，多人留下有關逃兵役嘅留言，對比之下，威廉嘅分享反被蓋過風采，爭議再度成為焦點。
威廉今年曾因兵役爭議爆出「逃兵」風波，當時一度停工，甚至影響手上節目製作進度。雖然事後逐步回到演藝工作，但爭議始終成為網友茶餘飯後話題，至今仍不時被翻出調侃。如今威廉事業傳嚟好消息，佢與棒棒堂成員合體主持節目《來吧！哪裡怕》雙料入圍本屆金鐘獎，展現主持實力獲得肯定，儘管專業成就受矚目，過去爭議仍揮之不去。
