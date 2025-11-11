威廉王子談凱特及查理斯患癌經歷 與子女開放溝通：隱瞞只會帶來焦慮︱Yahoo

威廉王子與凱特王妃(Photo by Max Mumby/Indigo/Getty Images)

【Yahoo新聞報道】英國威廉王子近日接受巴西電視節目訪問時，談到他與凱特王妃如何向三名子女說明家庭面對的艱難時刻，包括凱特及英王查理斯三世先後確診癌症。他強調，夫婦選擇與子女保持開放溝通，讓他們明白情緒與現實背後的原因，以減輕焦慮和不安。威廉又透露，夫婦暫時不讓孩子使用手機，希望他們遠離網絡壓力，享受更單純的成長環境。

威廉與凱薩琳育有三名子女，包括 12 歲的喬治王子、10 歲的夏洛特公主及 7 歲的路易王子。他在訪問中提到，夫婦二人會讓孩子了解情緒背後的原因，並嘗試從不同角度幫助他們理解情況，讓他們能更安心地面對困難。

「育兒沒有說明書，只能憑感覺去做」

威廉王子表示，「我們選擇與孩子多溝通……多數時候隱瞞事情並不奏效。」他指出，每個家庭都有不同困難和挑戰，處理方式也因情況而異。他坦言，作為父母有時會擔心「分享太多」，但隱藏事實往往令孩子更焦慮，「當他們不知道我們在隱藏甚麼時，問題會更多。」威廉又說，父母需要在「說多少、怎樣說、何時說」之間取得平衡，「育兒沒有說明書，只能憑感覺去做」。

廣告 廣告

威廉同時目前不讓子女使用手機。(Photo by Karwai Tang/WireImage)

笑言自己「像個司機」

威廉同時透露，夫婦目前不讓子女使用手機，「這很難，但我們認為現在還不是時候。或許等喬治上中學時，會給他一部功能有限的手機。」

他表示，孩子雖然會覺得有點緊張，但明白父母的考慮，「主要問題在於互聯網內容，孩子能看到太多不該看的東西。」他又笑言，平日多數由他或凱特負責接送孩子上學，自稱「像個司機」。