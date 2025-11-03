威爾斯醫院病人於住所高處墮下身亡 院方：入院評估未發現有自殺傾向｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】威爾斯親王醫院公布，有病人昨晚懷疑自殺身亡。院方表示，涉事 52 歲男病人於上月 20 日因腹痛入住威院內科及藥物治療學系病房。到了昨日，病房職員於晚上 6 時 45 分發現涉事病人不在病房內，立即通知醫院保安在醫院範圍搜索及報警，並與病人家屬保持聯絡。醫院在晚上約 7 時 20 分接獲警方通知，指該病人從高處墮下及證實死亡。

院方：十分難過 成立委員會調查

病人在入院時有進行評估，院方當時並無發現病人有自殺傾向，留院期間情緒穩定。醫院對事件感到十分難過，向病人家屬致以深切慰問，會盡力為家屬提供所需協助，院方亦會配合警方調查。

廣告 廣告

醫院非常關注有關個案，將事件列為「醫療風險警示事件」，並已透過早期事故通報系統向醫管局總辦事處通報，亦會成立根源分析委員會調查事件。

消息：生前曾發訊息「太痛了」

《Yahoo 新聞》接消息了解，鄧姓死者生前居於沙田秦石邨，有心臟病多年，近期並患上膽管炎。消息指，護士在下午 5 時許巡房時仍見到死者在病床上休息，並無異樣；然而到了下午 6 時半，死者在通訊軟件發訊息，表示自己將手放在住所高處，又指自己「太痛了再見」。接獲訊息者隨即通報他人，再由他人通知醫院護士報案；不久案發現場傳來巨響，死者倒臥上址，被送往威院搶救後不治。

警方到事發現場和威院調查，指死者除多處骨折外，並無發現任何可疑傷勢，亦無發現遺書，現階段案件無可疑，交由田心分區雜項調查隊跟進。