威爾斯醫院病人高處墮下身亡 院方：入院評估未發現有自殺傾向｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】威爾斯親王醫院公布，有病人昨晚懷疑自殺身亡。院方表示，涉事 52 歲男病人於上月 20 日因腹痛入住威院內科及藥物治療學系病房。到了昨日，病房職員於晚上 6 時 45 分發現涉事病人不在病房內，立即通知醫院保安在醫院範圍搜索及報警，並與病人家屬保持聯絡。醫院在晚上約 7 時 20 分接獲警方通知，指該病人從高處墮下及證實死亡。

院方：十分難過 成立委員會調查

病人在入院時有進行評估，院方當時並無發現病人有自殺傾向，留院期間情緒穩定。醫院對事件感到十分難過，向病人家屬致以深切慰問，會盡力為家屬提供所需協助，院方亦會配合警方調查。

醫院非常關注有關個案，將事件列為「醫療風險警示事件」，並已透過早期事故通報系統向醫管局總辦事處通報，亦會成立根源分析委員會調查事件。