專訪｜前騎師墮馬退役 投身慈善越野跑
威脅中國遊客「不消費回不了國」 無牌中國導遊泰國被捕(有片)
近日有內地網民發布視頻稱在泰國旅遊時，遭到強制消費，導遊態度囂張，用普通話威脅遊客：「不消費就讓你回不了中國」、「到了免稅店讓你上不了車」等，還手指拍攝者要求「把視頻給我刪了」。
綜合《九派新聞》、《封面新聞》等內地媒體報道，中國駐泰國大使館昨日(14日)發布「關於中國遊客在泰旅遊涉導遊事的提醒」，指近日，網上流傳一段中國遊客在泰國旅遊時被威脅購物的視頻。使館高度重視此事，即向泰旅遊警察局及旅遊局核實了解相關情況。據泰方核實，該導遊為中國公民，在泰無導遊資格。他企圖逼迫遊客購物並通過遊客消費獲取提成，泰方已對涉事旅行社進行調查追責。
涉事導遊有前科 已被泰國警方拘捕
報道指，泰國警方於14日己將涉事導遊拘捕，他長期在泰國非法執業，2018年，涉事導遊亦曾因辱罵遊客，強逼旅客購買乳膠枕被警方拘捕。駐泰使館再次提醒廣大來泰遊客，切勿相信「低價遊」，參團遊請選擇有出境遊經營資質、信譽良好的正規旅行社和質價相符的旅遊產品，簽訂正規合同。根據泰有關法律，不允許外國公民在泰從事導遊職業。如遇糾紛，請理性維權，保留證據，並及時撥打泰國旅遊警察熱線1155或使館領保電話02-245-7010求助。
點擊觀看影片
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/國際/威脅中國遊客-不消費回不了國-無牌中國導遊泰國被捕-有片-/608772?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
其他人也在看
國際競爭｜中國多家航空公司發聲 促美放寬俄空域禁飛 聯合航空要求擴至國泰
美國政府近期提出航空管制新規，要求中國航空公司往返中美航班不得飛越俄羅斯領空，此舉引發中國航空業強烈反彈。據悉，這項禁令最快可能於11月實施，將直接影響中國國際航空（0753）、東方航空（0670）及南方航空（1055）等主要航空公司。東航估算，繞行俄羅斯將使飛行時間增加2至3小時，不僅大幅提升燃油成本，更可能導致旅客錯過轉機航班。南航更預測，年底旅遊旺季期間至少2,800名旅客行程將受影響。BossMind ・ 1 小時前
香港航空東京機票連稅只需$588起！優惠旅行日期至2026年1月、包含紅葉/聖誕檔期
Trip.com於10月13至17日舉行「8周年狂歡」活動，一連串旅遊優惠包括一口價來回機票、 一口價酒店、門票及體驗快閃優惠、信用卡優惠代碼等，當中10月16日晚上推出$588起東京經濟艙來回機票，旅遊日期到下年1月31日，換言之好大機會紅葉季、聖誕、跨年等檔期都適用，打算返鄉下的各位記得留意！Yahoo 旅遊 ・ 3 小時前
北上睇粉紅芒草！秋日限定美景：清遠「峰林曉鎮」夢幻花海！即睇粉黛亂子草花期、交通方法、打卡貼士
自從清遠長隆度假區今年年初開幕後，吸引不少港人前往清遠旅遊！今次Yahoo格價專員推介前往位於英德市的國家4A級旅遊景區「峰林曉鎮」，園內景色隨四季變換，如今秋季變成粉黛亂子草粉紅花海世外桃源，想欣賞這片秋日限定美景，即刻往下睇睇交通方法及網紅分享的打卡貼士吧！Yahoo 旅遊 ・ 7 小時前
北海道酒店優惠｜札幌京阪酒店一口價$99！近JR札幌站、步行可到多個景點、評分高
Trip.com於即日起至11月2日推出「暢遊日本」優惠活動，限時發售低至$99起的一口價酒店，繼10月9日推出京都八條都酒店後，10月16日晚上9點推出札幌京阪酒店每晚$99優惠，除開人均$49.5。酒店距離JR札幌站只有約5分鐘步程，機場搭電車直出JR札幌站只需約40分鐘，步行可到多個熱門景點，夠晒方便，即睇內文介紹優惠詳情！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
福布斯旅遊指南推薦！尖沙咀馬哥孛羅Cucina海景餐低至5折 人均$353起食即切烤加拿大豬胺/意大利雲吞釀蘑菇/焗比目魚
想在香港享受頂級美食體驗，同時欣賞世界級海景？福布斯旅遊指南推薦的馬哥孛羅香港酒店的Cucina意大利餐廳，邀請大家沉醉於維多利亞港的絕美景致，享受一場美食！10月14日下午三點在KKday推出限時快閃優惠，假日海景自助早午餐5折，折後人均$353起，食精選意大利凍肉、芝士、海鮮意大利飯、意大利雲吞釀蘑菇等，絕對有驚喜兼cp值高，你又怎可以錯過？Yahoo Food ・ 1 天前
金智媛「貓式」低物慾生活！拍完機場穿搭就換上防塵袋作背包，私下穿搭態度：我只有個開始變髒的環保袋
金智媛作為目前當紅演員，無疑是品牌的寵兒，但個性其實低調的她，偏好低物慾的生活，不時被發現在拍完機場照後，就會換上防塵袋作背包，像是過著貓一般的生活。Yahoo Style HK ・ 23 小時前
暗示取消對中100%關稅 特朗普這次為何這麼快TACO？專家直指兩大原因
美國總統川普近日在中美貿易議題上再度上演「TACO 戲碼」，先在上周六 (11 日) 凌晨突然在 Truth Social 發布千字長文，指責中國稀土出口管制政策，並放話自 11 月起對中國商品加徵 100% 關稅，但隔日美國副總統范斯便公開「打圓場」稱川普珍視與中國的友誼，願跟中國進行理性談判，暗示這 100% 關稅就是說說而已，各界不要當真。鉅亨網 ・ 1 天前
美英打擊柬埔寨詐騙集團 充公1166億比特幣 主腦陳志在港持兩間上市公司
美英聯手起訴柬埔寨太子集團主席陳志，指其為全球最大加密貨幣詐騙案主腦，涉資150億美元，並揭發他在香港控制兩家上市公司，或牽動跨境金融審查。Yahoo財經 ・ 4 小時前
Yahoo娛樂圈｜專訪楊思琦 不想舊情再成話題 無奈常惹負評：我覺得自己真係唔係咁差
楊思琦，是史上奪得最多獎項的港姐冠軍，同時間都一直備受關注。由入行、工作，到拍拖、生小朋友，再去到近年轉攻內地直播界，對她的討論仍有增無減Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
黃仁勳親自「快遞」全球最小AI電腦給馬斯克
英偉達 (NVDA) 13 日宣布，旗下全球最小的人工智慧超級電腦 DGX Spark 正式出貨，執行長黃仁勳更化身「快遞員」，親自將首批 DGX Spark 交付給特斯拉 (TSLA) 執行長馬斯克，也呼應 2016 年他親送第一台 DGX-1 給 OpenAI 團隊的歷史時刻。鉅亨網 ・ 23 小時前
新地掃管笏住宅項目停擺 「星堤2期」未見施工 再惹爛尾質疑
由新鴻基地產（0016.HK）與興勝創建（0896.HK）共同發展、位於屯門掃管笏的大型住宅項目，去年中曾傳出工程「爛尾」停擺，新地澄清因應市場變化作出設計改動。惟一年過去，項目仍未有推售跡象，僅項目外牆圍網拆卸，露出石屎結構。龍頭發展商過去少見「地盤停擺」，令外界對停工的質疑再起。記者早前到現場視察，未見有工人出入，而新地的「拍檔」興勝在最新年報指出，對相關項目預計完工日期無具體計劃。信報財經新聞 ・ 1 天前
唐詩詠帶黃翠如拋夫棄子出走日本尋找me time 網民：有一種閨密叫老友個ex
今年三月榮升媽咪嘅黃翠如，不時分享同老公蕭正楠照顧囝囝蕭哈哈嘅生活片段。早前翠如有機會放下育兒任務，去日本玩幾日休息一下，陪佢同行嘅就係好友唐詩詠。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
東張西望︳牛頭角女子街頭搵阿伯借錢 仲問「200蚊做唔做」主持俞可程露玉臂更搶fo
《東張西望》不時報導城市光怪陸離之事，尋晚就提及一位喺牛頭角出沒、專向上年紀叔叔借錢嘅女子，更疑似有不道德的交易！Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
「成家班」前成員71歲武師「火星」怒轟成龍壓榨薪酬兼苛刻 受重傷後被嘲：似隻龜冇反應
71歲的成龍近期因電影《捕風追影》票房勁收逾12億人民幣而再受注目，但近年不時有昔日跟隨他工作的龍虎武師，公開力數其種種不是，當中入行逾60年，曾效力「成家班」16年的71歲龍虎武師「火星」蔣榮法，接受傳媒專訪時直言：「我有好多，你啲舊兄弟呢，出面好紅嗰啲呢，喺你後面都講你（成龍）閒話嘅。」而火星更指成龍並非是外界所傳的「好老闆」，而他為對方賣命上陣，卻受到不公平對待，從薪酬壓榨到受傷後被冷待，例如受重傷後被嘲「似隻龜冇反應」，甚至被追討因傷無法工作期間的工資，變成倒欠公司9萬元，令他委屈又心寒。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
50歲碧咸進駐小紅書打入內地市場！「萬人迷」不到1日已有16.9萬粉絲追蹤，網民高呼「你來晚了，我已經結婚了」
碧咸 David Beckham 近日積極開托內地市場，更正式開通「小紅書」的官方帳號，只需一天已吸納 16.9 萬粉絲追蹤，「萬人迷」魅力沒法擋！Yahoo Style HK ・ 1 天前
旺角美食｜深水埗老字號茶餐廳「新香園」殺入旺角開分店 必試蛋牛治烘底
開業逾半世紀的深水埗老字號茶餐廳「新香園 」，多年來都是街坊及旅客的人氣食店之一。最近終於跨區開設全新分店，選址旺角花園街，門面較舊店光鮮，環境亦較寬敞舒適 。新香園以新鮮即製蛋牛治打響名堂，近年亦新創「麻辣蛋牛治」，以新鮮牛肉剁碎加入秘製麻辣醬，香辣又惹味。Yahoo Food ・ 8 小時前
幣圈爆煲｜加密貨幣市場巨震 兩神秘大戶精準賺逾12億 市場質疑屬內幕交易
中美貿易緊張局勢驟然升級引發加密貨幣市場劇烈波動，創下歷史性清算紀錄。據Coinglass數據顯示，自上周五亞洲時段至周六美國早盤的24小時內，全球加密貨幣衍生品市場爆發高達190億美元（約1,482億港元）的強制平倉，涉及超過160萬名交易者。這場被業界形容為「史上最大規模」的清算潮，直接導火線是美國總統特朗普突然宣布對中國商品加徵100%關稅的決定。BossMind ・ 1 天前
劉俊謙與蔡思韵突發宣布於日本結婚 晒婚照放閃
男神劉俊謙，女神蔡思韵正式封盤！劉俊謙與蔡思韵拍拖6年，一直被視為圈中金童玉女，今日（14日）二人正式宣布已婚，並大晒婚照放閃！Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
【專家分析】中美APEC前繼續「邊打邊傾」？
【Now財經台】中美關係持續緊張，美國總統特朗普(Donald Trump)最新指，會因應中國故意唔買美國大豆，考慮限制中美食用油交易。不過，今次嘅威脅相對上周嘅言論溫和，中美係咪繼續喺亞太經合組織(APEC)峰會舉行前，為兩國元首可能會面儲更多談判籌碼？ 潤淼資產管理董事盧志威指，依家投資者似乎都傾向等中美會面有成果，先再做部署，所以投資市場氣氛暫時比較平靜，佢認為，雖然近期雙方都各自出招，但中美關係已逐步降溫，並傾向穩定。William又話，雙方搞咁多「大龍鳳」之後又和好，反映中美其實仍有偈傾，現階段只係繼續拳來腳往，直至達成某啲符合兩國利益嘅協議先會停手。now.com 財經 ・ 4 小時前
李施嬅赴土耳其影婚紗相 惹猜測與前度男友復合
現年44歲嘅李施嬅（Selena）喺今年2月突宣布與星級健身教練車崇健（Anson Cha）結束8年半情侶關係後，感情世界仍備受關注。近日佢前往土耳其旅行，喺前日 （11日）無預警喺社交網站上載多張喺熱門婚照景點卡帕多奇亞（Cappadocia）影嘅照片，結果引起網民討論。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前