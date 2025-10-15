威脅中國遊客「不消費回不了國」 無牌中國導遊泰國被捕(有片)

泰國中國導遊兇狠威脅中國遊客「不消費回不了國」。(微博)

近日有內地網民發布視頻稱在泰國旅遊時，遭到強制消費，導遊態度囂張，用普通話威脅遊客：「不消費就讓你回不了中國」、「到了免稅店讓你上不了車」等，還手指拍攝者要求「把視頻給我刪了」。

綜合《九派新聞》、《封面新聞》等內地媒體報道，中國駐泰國大使館昨日(14日)發布「關於中國遊客在泰旅遊涉導遊事的提醒」，指近日，網上流傳一段中國遊客在泰國旅遊時被威脅購物的視頻。使館高度重視此事，即向泰旅遊警察局及旅遊局核實了解相關情況。據泰方核實，該導遊為中國公民，在泰無導遊資格。他企圖逼迫遊客購物並通過遊客消費獲取提成，泰方已對涉事旅行社進行調查追責。

涉事導遊有前科 已被泰國警方拘捕

報道指，泰國警方於14日己將涉事導遊拘捕，他長期在泰國非法執業，2018年，涉事導遊亦曾因辱罵遊客，強逼旅客購買乳膠枕被警方拘捕。駐泰使館再次提醒廣大來泰遊客，切勿相信「低價遊」，參團遊請選擇有出境遊經營資質、信譽良好的正規旅行社和質價相符的旅遊產品，簽訂正規合同。根據泰有關法律，不允許外國公民在泰從事導遊職業。如遇糾紛，請理性維權，保留證據，並及時撥打泰國旅遊警察熱線1155或使館領保電話02-245-7010求助。

