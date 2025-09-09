鍾嘉欣專訪（上）認從前與林峯關係疏離
威逼誘騙數百女性拍色情片 成人網站大亨判監 27 年
成人網站 GirlsDoPorn 創辦人 Michael James Pratt 昨日（8 日）在美國聖迭戈聯邦法院被判監 27 年，罪名是使用武力、詐騙及脅迫手段僱用數百名女士攝製成人影片。Pratt 是新西蘭人，曾經是聯邦調查局的十大通緝犯之一，在 2022 年於馬德里被捕。案情透露，案件受害人很多年僅十八歲，她們往往在酒精與大麻影響下簽約賣身。
受害人染毒、輕生、做易容手術
42 歲的 Pratt 已於今年六月承認控罪。法庭昨日宣判刑罰前，約 40 名受害人獲安排出庭與他對質。她們在庭上落淚，訴說至今仍被強迫拍片的經歷折磨；她們的成人影片在互聯網被公開，她們的家人、朋友，同事或同學都能看到。有受害人表示，多年來花上大量金錢試圖令影片從網上消失，但未能成功。
另有受害人因此失去工作或者失學，有些受害人表示自此染上毒癮，甚至試圖輕生。其中一位出庭指證 Pratt 的證人是受害人是母親，其女兒在影片被公開後開始濫藥，並因此過身。另一位受害人被迫改名、做手術易容。亦有受害人表示，經歷讓她們變得更堅強。
Pratt 早在 2019 年已被落案檢控，當年他隨即把名下財產清盤，然後潛逃離開美國，至 2022 年終於落網，並於去年引渡回聖迭戈。根據法庭文件，GirlsDoPorn 是成人影片網站，標榜影片中女子都是首次拍攝成人影片。Pratt 不僅是網站老闆，有時更會親自接載受害女子，甚至親自拍攝影片。
網站為他帶來 1.3 億港元收入
GirlsDoPorn 是熱門成人網站，瀏覽量數以千萬計，觀眾需要支付訂閱費用才能觀看影片，Pratt 藉此賺得 1,700 萬美元（港幣約 1.3 億元）計的收入。為了游說女性拍片，他和拍檔們會保證影片不會放上網，亦不會在美國放映，認識她們的人一定不會看得到她們拍的影片，而 Pratt 和他的拍檔明知這些保證都是虛假的。為了加強說服力，Pratt 和他的拍檔又僱用另一些女士，參與游說其他女士拍片，因為他們相信受害人會較易相信同性。
受害人來自美國及加拿大，透過互聯網廣告受聘，廣告名目通常是招聘服裝模特兒。涉案的影片大多數在酒店或短期租約形式租用的公寓拍攝，當受害人抵達拍攝場所，Pratt 和他的拍檔會持續保證影片不會放上網，她們簽的合約只是寫明這些保證，但 Pratt 從未向她們提供合約副本。若受害人改變轉意拒絕拍片，Pratt 等人就會馬上威脅控告她們、取消她們的回家機票，甚至把她們的影片放上網。
其中一宗發生於 2012 年的個案顯示，受害人從聖迭戈以外地方坐飛機專程前來簽約，Pratt 曾承諾拍片只須 30 分鐘，但結果花了數小時。拍攝完畢，受害人獲得二千美元（港幣約 15,600 元）報酬。九個月後，她的影片被放在 GirlsDoPorn，受害人聯絡 Pratt ，要求他把影片刪除，Pratt 沒有回覆，亦沒有刪片。
檢察官形容 Pratt 是一個龐大串謀性販運集團的主腦，至於他的拍檔，其中四人已於較早前承認控罪並判刑， 其中有份當成人影片男角及游說女士拍片的 Ruben Andre Garcia 已於 2021 年被判監 20 年，其餘兩位被控串謀的網站營運成員先後被判監 4 年至 14 年。
