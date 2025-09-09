焦點

鍾嘉欣專訪（上）認從前與林峯關係疏離

威逼誘騙數百女性拍色情片 成人網站大亨判監 27 年

GirlsDoPorn 創辦人 Pratt 承認一項以脅迫及斯詐手段僱用女性拍攝成人影片罪名，及一項串謀罡，昨日（8 日）被判監 27 年。 （404 media）
GirlsDoPorn 創辦人 Pratt 承認一項以脅迫及斯詐手段僱用女性拍攝成人影片罪名，及一項串謀罡，昨日（8 日）被判監 27 年。 （404 media）

成人網站 GirlsDoPorn 創辦人 Michael James Pratt 昨日（8 日）在美國聖迭戈聯邦法院被判監 27 年，罪名是使用武力、詐騙及脅迫手段僱用數百名女士攝製成人影片。Pratt 是新西蘭人，曾經是聯邦調查局的十大通緝犯之一，在 2022 年於馬德里被捕。案情透露，案件受害人很多年僅十八歲，她們往往在酒精與大麻影響下簽約賣身。

受害人染毒、輕生、做易容手術

42 歲的 Pratt 已於今年六月承認控罪。法庭昨日宣判刑罰前，約 40 名受害人獲安排出庭與他對質。她們在庭上落淚，訴說至今仍被強迫拍片的經歷折磨；她們的成人影片在互聯網被公開，她們的家人、朋友，同事或同學都能看到。有受害人表示，多年來花上大量金錢試圖令影片從網上消失，但未能成功。

另有受害人因此失去工作或者失學，有些受害人表示自此染上毒癮，甚至試圖輕生。其中一位出庭指證 Pratt 的證人是受害人是母親，其女兒在影片被公開後開始濫藥，並因此過身。另一位受害人被迫改名、做手術易容。亦有受害人表示，經歷讓她們變得更堅強。

現年 42 歲的 Pratt 生於新西蘭，除了創辦成人影片網站，還會親自拍攝影片，被指是龐大性販運集團的主腦。 （vice.com）
現年 42 歲的 Pratt 生於新西蘭，除了創辦成人影片網站，還會親自拍攝影片，被指是龐大性販運集團的主腦。 （vice.com）

Pratt 早在 2019 年已被落案檢控，當年他隨即把名下財產清盤，然後潛逃離開美國，至 2022 年終於落網，並於去年引渡回聖迭戈。根據法庭文件，GirlsDoPorn 是成人影片網站，標榜影片中女子都是首次拍攝成人影片。Pratt 不僅是網站老闆，有時更會親自接載受害女子，甚至親自拍攝影片。

網站為他帶來 1.3 億港元收入

GirlsDoPorn 是熱門成人網站，瀏覽量數以千萬計，觀眾需要支付訂閱費用才能觀看影片，Pratt 藉此賺得 1,700 萬美元（港幣約 1.3 億元）計的收入。為了游說女性拍片，他和拍檔們會保證影片不會放上網，亦不會在美國放映，認識她們的人一定不會看得到她們拍的影片，而 Pratt 和他的拍檔明知這些保證都是虛假的。為了加強說服力，Pratt 和他的拍檔又僱用另一些女士，參與游說其他女士拍片，因為他們相信受害人會較易相信同性。

受害人來自美國及加拿大，透過互聯網廣告受聘，廣告名目通常是招聘服裝模特兒。涉案的影片大多數在酒店或短期租約形式租用的公寓拍攝，當受害人抵達拍攝場所，Pratt 和他的拍檔會持續保證影片不會放上網，她們簽的合約只是寫明這些保證，但 Pratt 從未向她們提供合約副本。若受害人改變轉意拒絕拍片，Pratt 等人就會馬上威脅控告她們、取消她們的回家機票，甚至把她們的影片放上網。

其中一宗發生於 2012 年的個案顯示，受害人從聖迭戈以外地方坐飛機專程前來簽約，Pratt 曾承諾拍片只須 30 分鐘，但結果花了數小時。拍攝完畢，受害人獲得二千美元（港幣約 15,600 元）報酬。九個月後，她的影片被放在 GirlsDoPorn，受害人聯絡 Pratt ，要求他把影片刪除，Pratt 沒有回覆，亦沒有刪片。

檢察官形容 Pratt 是一個龐大串謀性販運集團的主腦，至於他的拍檔，其中四人已於較早前承認控罪並判刑， 其中有份當成人影片男角及游說女士拍片的 Ruben Andre Garcia 已於 2021 年被判監 20 年，其餘兩位被控串謀的網站營運成員先後被判監 4 年至 14 年。

