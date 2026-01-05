威院地盤工業意外 工人頭部被夾受傷 情況危殆︱Yahoo

【Now新聞台】入住青年宿舍的宏福苑居民需要在月底前搬走，有受影響的長者擔心搬遷困難，又指大埔區的租金已被「搶高」。勞工及福利局副局長何啟明指，青年宿舍有指定用途，希望居民諒解，又呼籲大埔區業主不要坐地起價。元朗的青年綠洲是其中一個安置宏福苑居民的青年宿舍，約有180人入住。有住了一個月的居民稱，近日收到一戶一社工通知，需要在月底前遷出。宏志閣居民劉太：「叫我們有心理準備，因為這裡屬於青年人住所，擔心。我們剛熟習這裡環境，雖然(單位)小，但平靜了一輪，現在又要擔心找地方，現在很麻煩，大埔區全部都搶到很貴，以及沒有租盤。」宏新閣居民麥太：「我們都70多歲人，都不想這樣，已經人為導致失去居所，現在住了個多月就有這種消息，我都不想說，如果真的，你估這麼容易找屋搬，搬來搬去很辛苦，真的不想，希望不要這樣做。」除了元朗這個青年宿舍之外，在南昌的青年宿舍同樣要求宏福苑居民在月底前遷出。勞工及福利局副局長何啟明指，居民如有需要，可搬到過渡性房屋。勞工及福利局副局長何啟明：「有些居所沒法長久提供給大家，包括酒店及青年宿舍，因為有指定的用途，我們是有充足(過渡性房屋)宿位給大家，每日政府都有公布數量有多少，所以希望大家明白，要諒解我們。我們希望大埔區業主，大家有守望相助的精神，可以用市值租金租屋予宏福苑街坊，而不要坐地起價。」民政及青年事務局回覆查詢時指，酒店及青年宿舍的住宿安排要因應營運者的房間供應，早前已暫緩青年申請宿位。而這段時間，不少宏福苑居民已經遷出或計劃遷出青年宿舍，部分居民如未能在月底前搬出，營運者將酌情處理個案，之後會重啟予青年申請宿位。 #要聞

now.com 影音新聞 ・ 1 天前