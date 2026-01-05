跑步︱配速是什麼？如何找出適合的配速？
威院地盤工業意外 工人頭部被夾受傷 情況危殆︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】沙田威爾斯親王醫院今日（5 日）下午接獲重建工程承建商的通知，一名受僱於分判商的工人在工作期間發生意外，頭部受傷，工人隨即被送往本院急症室接受治療，現時情況危殆。
據報指，男工人當時與另一名工友站於升降台上工作，升降台升至約 2 米高並作水平移動期間，黃男頭部被夾於升降台與石屎橫樑之間。同行工友及時蹲下避開，並即時報警求助。
院方表示非常關注事件，已向工程總承建商了解及跟進情況，要求總承建商徹查事件成因及提交報告，並加強有效安全措施，避免再發生類似意外。
院方已向醫管局總辦事處報告事件，會全力配合勞工處及相關政府部門的調查工作。院方向涉事工人及其家屬致以慰問，會為其提供適切協助。
油麻地食環署女工遭貨車撞斃 遺下不良於行丈夫及兒子
【on.cc東網專訊】除夕夜(12月31日)油麻地發生致命車禍，一名57歲食環署清潔女工被一輛重型貨車撞斃。死者家屬今日(5日)早上由工業傷亡權益會人員陪同下，抵達葵涌公眾殮房辦理認屍手續。on.cc 東網 ・ 8 小時前
芬蘭警：勾斷電纜船錨 撞擊前已在海床拖行數十公里
（法新社赫爾辛基4日電） 芬蘭警方今天表示，造成連接赫爾辛基與愛沙尼亞首都塔林（Tallinn）海底電纜受損的一具船錨，在撞擊電纜前，已沿著海床拖行了「至少數十公里」。主辦調查員胡塔阿霍（Kimmo Huhta-aho）在庭訊後向記者透露，貨輪上共有14名來自俄羅斯、喬治亞、亞塞拜然和哈薩克的船員，赫爾辛基法院已裁定拘留其中一名亞塞拜然籍船員1週。法新社 ・ 6 小時前
大埔宏福苑五級火｜有災民入住青年宿舍接遷離令 民青局：因應營運者房間供應 不少居民已遷出
大埔宏福苑五級火發生至今已逾月，部分居民入住由由民政及青年事務局協調的青年宿舍。今日(4日)有傳媒報道指，有入住青年宿舍僅兩個星期的災民，接獲社工通知，需要在本月遷出，即使願意交租亦不獲接納。民政及青年事務局發言人表示，政府上月中宣布推出業主租金補助，提供每年15萬元協助宏福苑業主解決中長期的住宿安排，當時已表示就酒店am730 ・ 1 天前
警搗元朗製毒工場檢 774 萬貨拘 3 人 據了解《全民造星》羅啟聰涉案被捕｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】警方昨日（3 日）在元朗展開代號掃毒行動，搗破一個位於山下路的村屋製毒工場，檢獲市值約 774 萬元的毒品及製毒工具。行動中拘捕 3 人，報稱職業分別為學生、歌手及無業，目前正被扣留調查，案件將於明日（5 日）下午在觀塘裁判法院提堂。 羅啟聰 2018 年參加 ViuTV 選秀節目《全民造星》，以花名「狗毛」參加比賽，在比賽中自彈自唱，獲得側田及 Eric Kowk 讚賞，被封為「音樂才子」，成為大熱人物之一。Yahoo新聞 ・ 1 天前
石硤尾邨美如樓火警1死8傷 充電器起火七旬翁命喪
石硤尾邨昨日發生奪命火警。美如樓一個住宅單位昨晨約8時突然起火，冒出大量濃煙，多名居民報案並要求協助疏散。消防員接報到場後，出動1條喉及1隊煙帽隊灌救，火勢至早上8時54分受控並救熄。事故造成1死8傷，警方及消防人員在單位內發現73歲男住戶死亡，初步調查相信單位有充電器起火導致火警；另有居民吸入濃煙不適，由救護車送院救am730 ・ 16 小時前
宏福苑五級火災｜居民需月底前遷出青年宿舍 長者哭訴再受搬遷之苦
【Now新聞台】入住青年宿舍的宏福苑居民需要在月底前搬走，有受影響的長者擔心搬遷困難，又指大埔區的租金已被「搶高」。勞工及福利局副局長何啟明指，青年宿舍有指定用途，希望居民諒解，又呼籲大埔區業主不要坐地起價。元朗的青年綠洲是其中一個安置宏福苑居民的青年宿舍，約有180人入住。有住了一個月的居民稱，近日收到一戶一社工通知，需要在月底前遷出。宏志閣居民劉太：「叫我們有心理準備，因為這裡屬於青年人住所，擔心。我們剛熟習這裡環境，雖然(單位)小，但平靜了一輪，現在又要擔心找地方，現在很麻煩，大埔區全部都搶到很貴，以及沒有租盤。」宏新閣居民麥太：「我們都70多歲人，都不想這樣，已經人為導致失去居所，現在住了個多月就有這種消息，我都不想說，如果真的，你估這麼容易找屋搬，搬來搬去很辛苦，真的不想，希望不要這樣做。」除了元朗這個青年宿舍之外，在南昌的青年宿舍同樣要求宏福苑居民在月底前遷出。勞工及福利局副局長何啟明指，居民如有需要，可搬到過渡性房屋。勞工及福利局副局長何啟明：「有些居所沒法長久提供給大家，包括酒店及青年宿舍，因為有指定的用途，我們是有充足(過渡性房屋)宿位給大家，每日政府都有公布數量有多少，所以希望大家明白，要諒解我們。我們希望大埔區業主，大家有守望相助的精神，可以用市值租金租屋予宏福苑街坊，而不要坐地起價。」民政及青年事務局回覆查詢時指，酒店及青年宿舍的住宿安排要因應營運者的房間供應，早前已暫緩青年申請宿位。而這段時間，不少宏福苑居民已經遷出或計劃遷出青年宿舍，部分居民如未能在月底前搬出，營運者將酌情處理個案，之後會重啟予青年申請宿位。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
尖沙咀男子箍煲失敗動刀鎚 前度反擊咬傷對方 兩人齊被捕
尖沙咀發生一宗毆鬥事件。警方今日（4日）下午約2時23分接獲報案，指漆咸道南87號百利商業中心一單位傳出呼救聲。警員到場後發現一男一女，初步相信二人因感情問題爭執並大打出手。31歲姓莊男子手臂及頭受傷、30歲姓盧女子則胸、手臂、牙齒受傷。兩人清醒送往伊利沙伯醫院治理。 據了解，涉事二人原為情侶，案發時疑因莊姓男子am730 ・ 23 小時前
美軍生擒馬杜羅︱白宮公開馬杜羅被押抵紐約緝毒署片段 穿拖鞋說「新年快樂」 現關押於布魯克林都會拘留中心｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】美軍昨日（3 日）突襲委內瑞拉並生擒該國總統馬杜羅（Nicolas Maduro）及其妻子，據報馬杜羅已被引渡至美國，目前被關押在紐約布魯克林的都會拘留中心（Metropolitan Detention Center）。白宮相關社交帳號發布馬杜羅抵達紐約緝毒署（DEA）的畫面，片中他身穿拖鞋，並向在場人員說「新年快樂」。Yahoo新聞 ・ 1 天前
50 歲男假冒水務署職員 專向長者下手入屋爆竊 連犯 3 案被捕︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】警方昨日（3 日）拘捕一名 50 歲姓陳本地男子，涉嫌在聖誕節期間，假冒水務署職員進入多個住宅單位進行爆竊。被捕男子報稱無業且居無定所，擁有犯罪記錄，目前正被扣留調查。Yahoo新聞 ・ 1 天前
Botox命案｜醫生李宏邦涉企圖誤導警員、沒備存危險藥物登記冊等 因身體狀況獲撤控
2018 年 11 月，女銀行家張淑玲注射肉毒桿菌（Botox）後不治，當時 86 歲的矯形外科醫生李宏邦被控誤殺，2025 年 11 月被陪審團裁定因嚴重疏忽非法殺害張，但因精神狀況不宜答辯後，獲無條件釋放。法庭線 ・ 7 小時前
石硤尾邨美如樓清晨火警 一名男子死亡五人送院 近 200 居民緊急疏散︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】石硤尾邨今早（ 4 日）發生奪命火警。今日早上約 8 時，美如樓一個住宅單位突然起火，冒出大量濃煙，多名居民報案並要求協助疏散。消防員接報到場後，出動 1 條喉及 1 隊煙帽隊灌救，火勢至早上 8 時 54 分受控並救熄。Yahoo新聞 ・ 1 天前
石硤尾邨美如樓一單位失火 初步一死四傷
【Now新聞台】石硤尾邨美如樓一個單位發生火警，消防員在單位發現一具屍體，至少4人受傷送院。 消防員在大廈救出一名女子，需要戴上黃色的呼吸輔助器，再合力抬上救護車送院。另外，有三名男女懷疑吸入濃煙不適，由救護車送院。早上八時許，石硤尾邨美如樓一個單位發生火警、冒出濃煙。消防員接報到場，開一條喉及一隊煙帽隊灌救，消防員在單位發現一具屍體。百多名住客自行疏散去地下，消防員正調查起火原因。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
珍惜生命｜小西灣佳翠苑五旬婦仰藥輕生 丈夫報警 昏迷送院搶救
今日(4日)清晨近6時，小西灣小西灣道16號佳翠苑一單位內，一名53歲婦人服藥後暈倒，懷疑企圖自殺，丈夫發現後立即報警求助。am730 ・ 1 天前
訛稱水務署職員入屋檢查水管 闖3長者屋盜竊 五旬賊落網
警方日前在聖誕節期間共接獲3名受害人報案，指他們在位於長沙灣、深水埗及屯門的唐樓或公共屋邨的住處，遇到有人訛稱自己為水務署職員，聲稱需要進入單位內進行水管檢查，並趁受害人不為意既時候盜去財物。經調查後，警方發現3宗案件的犯案手法高度相似，翻查閉路電視後迅速鎖定賊人身份，昨日(3日)以「入屋犯法」罪，拘捕一名50歲本地男am730 ・ 1 天前
紅磡工廈外牆冧石屎砸傷女子 擊毀私家車
紅磡工廈發生冧石屎壓傷途人事件。 今日（5日）下午2時20分，紅磡民樂街20至28號凱旋工商中心外牆有石屎剝落，砸傷一名女子，並壓毀一輛私家車，有保安發現後報警。剝落的石屎面積約4米乘0.5米。大廈外牆有多處石屎剝落痕跡，大量碎石屎散落在大廈對開路面。警方和救援人員接報後趕至現場，發現該名57歲姓周女子腳部受傷，am730 ・ 3 小時前
石硤尾邨火警釀一死八傷 消防指起火單位焚燒嚴重有大量雜物
【Now新聞台】石硤尾邨美如樓一個單位發生火警，消防在單位內發現一具男屍，另有八人受傷送院。消防表示，會循電力故障等方向調查起火原因。起火單位冒出濃煙，外牆被熏黑，波及上層單位的窗戶。一名女子被救出時，須戴上呼吸輔助器，消防員合力將她抬上救護車。另外有多名長者懷疑吸入濃煙不適，須送院治理。約250人自行疏散到地下，部分人要用毛巾掩鼻及蓋上保暖毯，鄰近一所學校開放予居民休息。有住戶指，濃煙從防煙門湧出來。22樓住戶鄺先生：「工人晾衣服在窗口見到有煙，我接著跑落21樓，有兩個少年幫忙救火。見到有煙，升降機全停了，因為我母親坐輪椅，所以再上22樓抬她下去，經過21樓，煙在防火煙門衝出來。」21樓住戶周先生：「很多消防隱患在樓宇中，很多住戶勸喻不聽，把防煙門全開、擺放紙皮在走廊，那就完了，人都死，一燒就冒出黑煙。」事發於早上8時許，警方接報石硤尾邨美如樓21樓一個單位發生火警。消防到場開一條喉及派出一隊煙帽隊灌救，救出1男7女傷者，並在起火單位發現一具男屍。消防指，火場面積約5米乘4米，用了約10分鐘將火救熄。而救援時，沒發現防煙門有打開，又指起火原因會循電力故障方向調查。消防處署理助理消防區長葉錦江：「現場單位燒得比較嚴重，我們會從多方面進行調查，亦會包括從電力故障方向調查。消防人員在滅火及救援上遇到的困難，包括同事上到走廊時已經濃煙密布，增加搜救難度。同事到達單位後，見到雜物居多。」消防處因應宏福苑火災成立快速應變專隊，如果發現大廈消防裝置有問題會即時採取執法行動。而今次火警後，消防未有發現美如樓消防裝置有不妥當。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
元朗商住廈不遵清拆令 3共同業主被判罰逾23萬元
【on.cc東網專訊】元朗福德街一幢商住大廈3名共同業主由於不遵從根據《建築物條例》(第123章)發出的清拆令，於上周五(2日)在屯門裁判法院被定罪及判罰款合共230,820港元，當中221,820港元屬就罪行持續的日數所判的罰款。on.cc 東網 ・ 9 小時前
石硤尾邨美如樓單位火警1死8傷 初步調查充電器起火導致
石硤尾邨發生火警。今日(4日)早上8時許，警方接報美如樓一個單位起火，冒出大量濃煙。消防接報到場，出動一條喉及一隊煙帽隊灌救，約9時大致將火救熄。警方及消防其後在起火單位內發現73歲梁姓男住戶的屍體，並救出年齡介乎49至93歲的1男7女傷者，其中2人嚴重受傷，主要為吸入性損傷，餘下6人吸入濃煙不適和呼吸困難，傷者分別送am730 ・ 22 小時前
馬杜羅周一料在紐約出庭 兒子籲委內瑞拉人民團結救回父親
委內瑞拉總統馬杜羅被美軍生擒並被帶到美國紐約受審，目前被扣押在布魯克林區的紐約大都會拘留中心，預料當地周一(5日)中午首次出庭。根據美國司法部的起訴書，當局指控馬杜羅政府大規模走私毒品，並允許數千噸可卡因流入美國。馬杜羅面臨4項罪名，包括毒品恐怖主義、走私可卡因、持有機關槍和爆炸裝置，以及共謀持有相關裝置。案中其他被告包括馬杜羅的妻子、兒子和另外3人。報道指，司法部在上月聖誕節前，已向法院提交起訴書，內容近日曝光。 馬杜羅的兒子格拉發表錄音講話，呼籲委內瑞拉人民團結一致，保持動員狀態，捍衛國家主權，並將父親平安帶回國，又指歷史會證明誰是叛徒。 (ST)#美股 #馬杜羅 #委內瑞拉 (ST)infocast ・ 11 小時前
沙田的士私家車相撞 1人受傷送院治理
【on.cc東網專訊】沙田發生交通意外。今午(4日)12時26分，牛皮沙街及翠欣街交界，一輛市區的士及一輛私家車意外相撞，的士其後剷上行人路並撞毀一段鐵欄，途人見狀擔心有人被困遂代為報案。救援人員接報到場，證實意外中無人被困，意外中一人受傷，清醒由救護車送往威爾on.cc 東網 ・ 1 天前