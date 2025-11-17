威院發生化學品洩漏 3 名職員不適到急症室求診 院方疏散約 180 名員工︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】 威爾斯親王醫院今日（ 17 日）中午發生化學品洩漏事件，該院臨床病理學部在回收化學品期間，疑因甲醛滲漏，導致 3 名職員感到不適，需到急症室求診。

院方發言人表示，事發後醫院立即啟動應變措施，封鎖受影響範圍，並通知消防處及報警求助。院方在消防員到達前，已安排臨床病理學部約 180 名員工有秩序離開。經初步調查，事件起因懷疑是回收化學品承辦商在運送甲醛期間滲漏引致。

發言人指，當中 3 名職員感到不適，已到急症室求診，情況穩定。部分受影響員工已獲安排到部門其他單位工作，醫院的臨床服務不受影響，員工在安全情況下已返回工作崗位。

院方表示非常重視事件，已責成化學品回收商盡快提交調查報告，並實施改善措施。醫院已透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處通報事件，並會為有需要的員工提供協助。