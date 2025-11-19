黃牛肆虐｜Cityline：設「心戰室」攔截搶飛 bot
威院設全港第二間胸痛中心 加快急性心梗救治時間
心臟病是香港第三大致命疾病，其中急性心肌梗塞患者更須把握黃金救治時間，若在發病超過120分鐘後才介入治療，死亡率會顯著升高。醫院管理局於威爾斯親王醫院設立全港第二間胸痛中心，借鑑位於瑪麗醫院的首間胸痛中心經驗，推行綠色通道、創建快速登記系統等標準化的治療流程，盡可能縮減懷疑心臟病發患者從抵院、診斷到手術的時間，預計明年首季正式運作。
隨着人口老化，醫管局進行冠狀動脈介入治療術(俗稱通波仔手術)的數量按年上升。為改良心血管疾病病人的診症流程，以達至更佳治療效果，威院將設立第二間胸痛中心，經救護車送院的病人會先於救護車上做院前心電圖檢查；自行到急症室求診的病人亦會被安排以快速登記系統登記，將身份證插入讀卡器即可連接急症室登記系統及電子病歷紀錄，並於10分鐘內接受電子心電圖診斷和採血進行快速肌鈣蛋白測試。
威院心臟科顧問醫生徐家龍表示，傳統肌鈣蛋白測試須把血液樣本送往化驗室，等候報告需時；新的快速檢測則可在20分鐘內獲得報告，大大縮減檢查時長。當病人確診急性心肌梗塞，便可使用綠色通道直接進入手術室做手術。
威院急症部顧問醫生張冠豪補充，醫護人員以醫管局研發的手機通訊平台HA Chat作跨部門溝通，令不同專科的團隊可在加密系統下，以手機即時接收病人各項檢查結果，並啟動心導管室。他指，威院自4月起使用HA Chat，由急症室醫生診斷病人到心臟科醫生進行心導管室的時間，自1至3月平均13.45分鐘縮短至4至9月的平均7.5分鐘。
除HA Chat，威院亦已開始運作部分相關服務。70歲退休督察吳捷斌指，一直只知道自己有三高問題，但從未出現心臟病徵，但今年初，有一晚因胸口不適，於是急召救護車到威院急症室求醫；救護員在車上為其進行院前心電圖診斷，並將資料傳送到醫院。「去到醫院急症室送我到一個急救房，我當時見到5、6個醫生，已立即幫我做檢查，我就估到可能真的很大件事。大約過了十多分鐘，醫生就跟我說要立即接受通波仔手術。」吳捷斌被安排使用綠色通道，由到診至完成通波仔歷時52分鐘。他感謝醫生及快速流程救治了他。
威院：患者易忽略症狀延誤求診
徐家龍指出，目前威院對於急性心梗患者從就診到接受通波仔手術平均治療時間維持在80多分鐘，符合國際指引，相信在胸痛中心成立後數字會有再進一步改善。惟他強調，不少病人會因忽視徵狀或為到指定醫院而延誤求診，曾有在內地居住病人在突發胸痛後，因痛感逐漸消退，直到兩日後才回港求醫，並確診心室間隔缺損此等嚴重併發症。
響應內地的「1120心梗救治日」，威院呼籲市民，若出現急性胸痛應盡快求診，以爭取在黃金120分鐘內得到有效救治。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/威院設全港第二間胸痛中心-加快急性心梗救治時間/620299?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
