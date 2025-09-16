娃哈哈爭產｜傳娃哈哈改名娃小宗 「公主」宗馥莉擬棄用38年招牌避爭產

一直被視為宗慶後的獨生女、娃哈合「公主」宗馥莉。(資料圖片)

內地知名飲料集團娃哈哈自創辦人宗慶後逝世後，家族遺產爭議持續升級，從股權之爭蔓延至「品牌戰」。據內媒報道，娃哈哈或在明年新銷售年度起，正式棄用已有38年歷史的經典商標，更名為「娃小宗」。此舉被外界解讀為現任董事長、「公主」宗馥莉在繼承父親事業後決定另立門戶，試圖從家族爭產風暴中脫身，徹底掌控品牌話語權。

報道引述一份來自「杭州娃哈哈宏輝食品飲料有限公司」的內部文件，顯示娃哈合擬改名「娃小宗」。(網上圖片)

經銷商：亦只能面對

報道引述一份來自「杭州娃哈哈宏輝食品飲料有限公司」的內部文件顯示，自娃哈哈集團創辦人宗慶後離世後，公司一直努力推進解決各項相關遺留問題。為維護品牌使用合規性，決定從2026年新銷售年度起，更換使用新品牌「娃小宗」。

娃哈哈集團至今仍未對傳聞作出回應，但有部分經銷商表示，若消息屬實，「亦只能面對」。

3「私生子」要求分近500億資產

這場豪門爭產風暴起源於曾被內媒視為「一妻、一女、一布鞋」的宗慶後去年2月離世後，其獨生女「公主」宗馥莉接任娃哈哈董事長，全面接管集團業務，但3名自稱宗馥莉「同父異母弟妹」的美籍人士，包括宗繼昌、宗婕莉和宗繼盛，分別在香港及杭州提出訴訟，爭奪高達約500億港元的家產。

根據司法文件，3人去年已向香港高等法院申請，要求宗馥莉披露一個銀行帳戶內18億美元(約140億港元)的資產去向，並追索宗慶後生前承諾給予每人7億美元的信託權益。由於案件爭議極大，高院法官已頒令暫時凍結相關資產。

