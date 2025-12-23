娛樂好好玩︳主持謝遜疑因工作態度被炒 幕後開名數臭「同一個問題不斷犯錯」

由吳家樂同鄧兆尊主持嘅youtube節目《娛樂好好玩》，本來仲有一位曾經喺商台工作嘅主持謝遜在陣。不過日前有幕後人員喺IG開名直斥謝遜工作態度有問題，寫道「對於直播室這個叫謝遜的前商台員工，機會已經給了好多次。心態決定命運， 不會尊重人和工作的，在我可以控制的範圍內，不會存在任何機會」、「無論平時直播工作、音樂會到今次拍攝，同一個問題不斷犯錯，還要裝作若無其事。應該未認識到社會是如何艱辛及凶險」。

謝遜被幕後人員表明永不錄用

有網民喺帖文發問謝遜衰咩，幕後人員留言話「當團隊有人無論做什麼，都係用一個『我唔知呀』 ，『我唔識㗎」』嘅態度而導致工作亂七八糟，只會向artist擦鞋， 而得罪晒工程團隊， 屢勸無效之後，就知道要止血， 放佢回歸大自然了」。由於《娛樂好好玩》仲有另一主持梁思浩，有人問到今次爆謝遜大鑊會唔會影響幕後人員同思浩合作，幕後人就話「只係我負責嘅製作唔會再見到佢， 基本上謝遜能力上是無法協助製作， 因為佢唔識寫稿、又欠缺常識同香港經驗、唔識拍片唔識剪片同後期， 其實佢喺團隊裏面的存在是非常之淡薄，加上態度差，所以好多節目都唔會重用佢， 村長都明嘅，不過佢哋太好人， 總會俾機會佢」。

新一集《娛樂好好玩》直播，只見吳家樂同鄧兆尊擔任主持，謝遜未有現身

而今日新一集《娛樂好好玩》直播，只見吳家樂同鄧兆尊擔任主持，謝遜未有現身，估計謝遜可能真係被飛出團隊，但吳家樂同鄧兆尊喺節目中對謝遜下落三緘其口。而謝遜自己亦都開咗YOUTUBE帳戶，似乎打算單飛發展。

謝遜曾經喺節目中提及自己做過商台，曾經同蘇施黃合作。後來謝遜主持《娛樂好好玩》亦不時被網友批評只係識傻笑。但係謝遜似乎仍然受其他主持《娛樂好好玩》嘅照料，更曾經發文指「前輩特別多謝幾位前輩嘅悉心教導，讓我學懂如何喺鏡頭前做得更好，每個星期真係考反應考互動！我會繼續加油！」。

