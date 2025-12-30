娛樂好好玩︳吳家樂鄧兆尊澄清謝遜疑未被炒 爆料幕後人再炮轟「唔長進不努力能力不足」

由吳家樂同鄧兆尊主持嘅youtube節目《娛樂好好玩》，本來仲有一位曾經喺商台工作嘅主持謝遜在陣。不過日前有幕後人員喺IG開名直斥謝遜工作態度有問題，「無論平時直播工作、音樂會到今次拍攝，同一個問題不斷犯錯，還要裝作若無其事。」，加上謝遜已經有幾個星期未在《娛樂好好玩》露面，令觀眾懷疑謝遜被炒。

娛樂好好玩

不過喺星期一晚直播嘅《娛樂好好玩》，吳家樂同鄧兆尊應觀眾留言交代謝遜下落，強調謝遜仍在製作團隊之內，只係未有喺節目出鏡，而畫面外嘅2名幕後人員Jimmy同Kimi都幫口確定，Kimi並且話係「全部真話，你地（觀眾）信幾多係你地嘅事啦」。家樂又指《娛樂好好玩》團隊有唔同平台，謝遜正兼顧其他工作，並且將會有新節目出街。幕後Kimmy都多次發聲，話工作時難免有磨擦，吳家樂表示認同，仲話「我喺度都唔知同大家吵過幾多次啦」。

謝遜

雖然團隊不停為謝遜幫口，但係鄧兆尊都有提及謝遜「因為做嘢比較『𥹉糯』同埋大意，有好多重複再犯嘅錯誤，就激嬲咗我哋幕後一啲工作人員」、「謝遜個人心胸比較少女少少，容易玻璃、脆弱同唔開心」，吳家樂都有補充指，如果謝遜承受唔到網上留言負評，就不如做第啲崗位。今集節目謝遜未有現身，吳家樂坦言有叫謝遜親自交代，Kimmy亦指本來安排謝遜做「大和解」，但就未有透露點解今次唔出現。

幕後人Joe繼續炮轟謝遜

而引爆今次話題嘅幕後Joe於直播後再喺社交平台發文，寫道「與其要人出口術繼續圍爐取暖點解唔諗辦法去扭轉局面？」、「最後，有前輩幫口。本來，今日有最後機會，可以在直播透過媒體，同佢做場好戲變成雙贏，橋都幫佢諗埋。點知換來，係逃避、同搵個冇諗後果的同事，在直播出聲圍爐取暖， 職場上完全是自殺宣言……」，似乎對謝遜仍有不滿，並且回應留言時直指有人hea做「佢係第一個同我講，要work life balance ,七點放工就唔會聽電話睇WhatsApp到第二日下午嘅所謂content creator， 如果唔係有人背後介紹，一早踢開佢」。更妙嘅係，家樂喺節目中暗示Joe都喺直播現場，又話好鍾意睇佢IG，令成件事更為複雜。

