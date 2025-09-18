娛樂好好玩︳宣萱傳不滿張可頤遲到一度交惡 鄧兆尊：佢講啲實情嚟嘅啫

小一入學2026丨小一自行分配學位懶人包
宣萱早前成為林家謙演唱會尾場嘉賓，又喺「熱氣球節無氣球坐」風波期間被網民翻出她在2011年演出劇集《萬凰之王》坐熱氣球的片段，令佢突然人氣急升。連帶宣萱喺1994年同《笑看風雲 》一眾演員現身《K-100》節目宣傳劇集並向高層發表意見嘅片段，亦被翻炒熱傳。當時入行兩年嘅宣萱，在鏡頭前直指公司過於重用歌星拍劇，並投訴有人遲到。「我哋開工好多時要等三、四個鐘都要等歌星，但佢哋遲到呢，係連一句sorry都唔使講，公司亦唔會講一句教訓佢哋嘅說話！」，現場其他藝人立即拍掌和應。
吳家樂、鄧兆尊及謝遜主持嘅網上talk show《娛樂好好玩》都有提及呢條片段。家樂同兆尊都係90年代加入TVB，可以話係同宣萱同期，兆尊當時更加係喺宣萱發言現場。吳家樂指TVB拍劇進度緊湊，有時因為錄影廠要轉佈景而要喺指定時間完成拍攝，一旦有人遲到可能要將戲份延遲拍攝，但演員未必有檔期，所以會影響好大。鄧兆尊認為宣萱自己受他人遲到影響的話，反而會忍氣吞聲，出聲嘅話多數係唔抵得前輩被人蝦。
有網民提起宣萱拍《難兄難弟》同另一女角因遲到而不和嘅事，兆尊聞言就話「哦，嗰位。另外嗰位確實係幾咩嘅……呢樣我都試過。佢（宣萱）講啲實情嚟嘅啫。」，模糊得來又好似幾清晰。
有指同期同受TVB力捧嘅宣萱同張可頤，喺拍劇集《難兄難弟》期間鬧不和。宣萱曾向傳媒指《難兄難弟》遲咗煞科，係因為張可頤成日遲到搞到拍攝進度受阻，張可頤之後反擊話係因為宣萱成日大笑而不停NG。不過事隔多年後，張可頤同宣萱大和解，更曾經去捧場睇宣萱嘅舞台劇。可頤又試過受訪時提到當年恩怨，認為以前真係太容易失控，又指係娛樂新聞炒作。
