娛樂好好玩｜陳凱琳唔鍾意「最吸金KOL」稱號 吳家樂指Grace改變鄭嘉穎「好犀利」

日前（15日）播出一集嘅網上娛樂節目《娛樂好好玩》繼續大談圈中熱話及大爆秘聞，期間主持提及陳凱琳（Grace）及鄭嘉穎。早前陳凱琳接受另一網台節目訪問，除咗講到佢同細佬嘅混血樣貌被質疑非父母親生嘅傳言之外，仲有指唔鍾意「最吸金KOL」呢個稱號，原因係唔應該用錢去衡量一個人，唔應該畀呢個名定義咗自己嘅身份同存在價值。鄧兆尊就認為佢可能會因為呢個名而被誤會收費貴，而導致少咗工作機會；吳家樂就認為可能「人紅自然多是非」，擔心稅務局留意其收入。

謝遜亦講到陳凱琳形象非常之好，吳家樂就話：「佢做咗咁耐啦，佢由生咗仔之後，冇再拍劇，大家都好認識佢嘅時候就做平台，有好多商家，因為佢之前拍《港生活·港享受》嘅時候認識咗好多客戶，好多客戶亦都好鍾意佢，如果係平台度合作，可能冇咁貴，好過喺傳統電視台落廣告，因為貴好多」。之後佢仲話：「開頭你見佢好簡單介紹下屋企湊仔、煮下嘢食、買下餸，咁慢慢多咗好多唔同嘅產品，甚至乎活動，所以其實「最吸金KOL」呢個名，佢真係實至名歸」。

之後，謝遜就提到陳凱琳表示自己拍戲熱誠度唔及老公鄭嘉穎，所以經過二人商量後就轉型做KOL。吳家樂認為陳凱琳好犀利，因為佢改變咗鄭嘉穎：「因為鄭嘉穎呢，你見佢寸寸貢咁樣，其實佢個人一啲都唔寸，佢係講嘢時微微眼、陰聲細氣、鍾意打網球，可能個圈子唔係好大，但係感覺上就覺得佢寸，其實佢真係唔係嗰種寸。」吳家樂喺洪天明介紹下認識鄭嘉穎，洪天明認識咗鄭嘉穎好耐，由佢低潮期，去到TVB時期，再去到大陸發展成功，一直以來鄭嘉穎都冇乜點變。跟住鄧兆尊就話一個咁cool嘅人都俾個老婆拉埋去拍視頻，所以吳家樂都讚陳凱琳勁，因為以佢認識嘅鄭嘉穎係唔會做呢啲嘢，而家就好配合老婆拍視頻。

《娛樂好好玩》截圖

陳凱琳IG

陳凱琳IG

陳凱琳IG

