娛評｜《墨魚遊戲》投資大卻造成震撼衝擊 證明新生代有能力做好製作 綜藝能否成娛樂界新出路？

1.試當真告別作《墨魚遊戲》是巨大的成功，剛播出的《墨魚遊戲3》最高觀看人數達17萬，比上星期的《墨魚遊戲2》更勝一籌，至於《墨魚遊戲2》點擊一星期已達330萬。不單是收視，連討論度、網絡熱度、以至參加者的個人注意度（陸永、洪天明、Stone、雞翼等）都全盤獲勝。在娛樂事業一片沉寂之時，成為了最大強心針。
2.《墨魚遊戲》的遊戲有創意、不低俗、向香港人的童年回憶致敬，單靠遊戲本身與參加者的名氣與表現成就，證明香港觀眾早已告別玩食物、濕身賣弄女藝人之流的遊戲節目。其實ViuTV節目《膠戰》都一樣有創意、不低俗，所以至今都是王牌綜藝，只是規模上及不上《墨魚遊戲》。
3.另一個要談及的，是100人參加者的構成。「照道理」試當真應該會找一眾KOL、YouTuber、年輕歌手演員玩，但今次它卻集合了一班資深的TVB藝人、DJ參與，也明顯地見到效果。年輕玩家偏向認真玩、著重勝負；資深藝人傾向爆金句、造效果。剛播出的下集要不是有陸永由頭到尾帶動氣氛，娛樂性一定大減。
4.據游學修所指，這兩集《墨魚遊戲》製作費高達7位數，完全沒有廣告，只靠賣參賽者穿過的號碼戰衣來補貼。試當真此回耗費之鉅令人驚訝，值得留意的是，世間上肯花錢未必等於有好製作，有好製作又未必一定得到觀眾欣賞。如今《墨魚遊戲》卻得到最好的結果，三關都成功通過。
5.《墨魚遊戲》說明了，香港不是沒有好製作，只是一直欠奉如此金額的投資。Netflix 韓綜《體能之巔：百人大挑戰》曾引爆全球熱話，但因為當中都投放了大量資源去攝製。假如下次、再下一次，試當真（或其他有能力的製作者）都有7位數字的金錢資源，相信都可以製作出優秀的綜藝節目。
6.香港娛樂界並非缺乏投資者，只是電影市道不佳，收穫比不上投資，所以娛樂界投資者都轉投到舞台劇、演唱會。那如果投資到《墨魚遊戲》般的大型綜藝，會否是新出路？首先節目能免費收看，已經容易吸引觀眾，其次可以借《墨魚遊戲》的成功吸引廣告商，亦可以學效《墨魚遊戲》賣服裝、周邊回本。當然，這對投資者而言是一場很大的賭博、嘗試，但試當真已經示範了一次，而且它成功了。作為觀眾，我們都渴望它會有第二、第三、第四次的出現！
撰文：何德
facebook.com/hotaktak
instagram.com/hotak1999
