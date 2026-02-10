娛評｜張家輝、古天樂善用Threads宣傳電影吸年輕粉絲 Tyson、游學修卻「低玩」招致負評？

1.網絡世界日新月異，自2023年Meta推出Threads以來，在台灣、香港等地，就成功取代了盛行於歐美的X（前稱Twitter），成為了短文字交流的重要平台。起初，「脆友」都傾向於年輕一群，但近來的年齡群越來越廣，當然這個新平台，也吸引了一眾藝人投入其中。

2.上年張家輝為宣傳自編自導自演的電影《贖夢》，化身角色「蔡辛強」在Threads與一眾脆友互動，成為網絡熱話。「蔡辛強」繼而由線上走到線下，到廟街為大家解夢，同樣吸引到一眾年輕人支持，是上年度最成功以Threads宣傳示範。因為大家都想像不到，影帝都一樣貪玩，錄音回覆又抵死過癮，與年輕網民日日互動。

張家輝化身角色「蔡辛強」與一眾脆友互動，直接讓《贖夢》大增年輕觀眾。

3.因勤於玩Threads吸引大量網民的，還有宣萱、古天樂、每天化身成「李斯」的陳國邦，還有以真誠回覆吸納了一眾「好鵬友」的陳展鵬等。他們的共通點是已有一定經驗地位，但又非常勤力回覆網民，與大家打成一片，十分「識玩」，完全善用了Threads這個新媒體。

宣萱、古天樂、陳國邦等勤力回覆，亦讓《尋秦記》熱度不減。

4.相反地，最近也有些藝人引發了一些公關災難，他們反而是年輕的一群，包括「響喉事件」的Tyson Yoshi與Hera、在IG與Threads向Viu宣示不滿的游學修，幾位的回應都引發不同立場的網民熱烈討論，甚至爆發罵戰。事後Tyson Yoshi都表示「經一事長一智」，而游學修亦宣布「攰了，唔玩了」，到前日（8日）重新接受Viu訪問，事情才告一段落。

Tyson Yoshi與Hera「響喉事件」的結局方式令網民深感不滿。

5.其實是否「識玩」新媒體，不關乎於年齡，而是關乎於經驗、性格與權衡輕重問題，或是輕看了後果與發酵程度，或是因個性直率而沒想太多就發表與回覆，只要承擔得起後果，每個人仍然有個人自由。

6.其實由Facebook、IG，到Threads，甚麼是高玩，甚麼是低玩，沒有甚麼黃金法則、沒有一本天書睇到老，這個時候反而更考驗到發布者的智慧與手腕。在一秒就能發布給全世界的年代，反而很多人都太急於表態、太急於回應，欠缺了停一停、想一想的空間，尤其是事件本身惹火的話，確更需要這個空間。