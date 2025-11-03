低息稅務貸款 2025 比較各大銀行產品
娛評｜ 《世外》5日票房破400萬 製作好故事佳成就最強口碑 「香港製造動畫」成加分位
1.談起香港製作動畫長片，對上一齣會引發話題的，是否已是超過10年前的《麥兜》系列？然而剛於10月29日上映的《世外》，卻在網絡間引起迴響，觀眾幾乎一面倒地支持與正評，成就票房非常優秀的成績，上映5日票房已破400萬，亦創下近來少見的單日百萬票房。
2.電影由楊寶文與曾銀階監製、吳啟忠執導、楊寶文編劇，完全是香港製造動畫。在有「動畫界奧斯卡」之稱的法國安錫國際動畫影展、西班牙錫切斯國際奇幻電影節及瑞士蘇黎世電影節等全部大獲好評，更獲本屆金馬獎三項提名，包括「最佳動畫片」、「最佳改編劇本」、「最佳原創電影音樂」。
3.今年《鬼滅之刃劇場版：無限城篇》、《鏈鋸人：蕾潔篇》等日本製作大收之後，《世外》的話題亦不輸這些大作，令電影市場為之一振，也令人更好奇，《世外》是在紅甚麼？
4.《世外》首推故事題材，以輪迴、轉世、死後世界作主題，包裝一個放下仇恨，與珍惜友情的故事。由於格局宏大，但中心思想卻是世界大同的情感價值，以致整個故事，都能感動到香港，及香港以外的各地觀眾。
5.當世界各地的動畫製作技術一日千里，較之於如美國、日本等強國，香港似乎少有大型製作輸出。但《世外》卻帶來優美悅目的畫面，雖有指人物線條比較粗糙，但總算是可接受程度。反而其畫出的世外美境、種種打鬥場面等，都呈現出高水平，並不失禮。
6.配音方面，陣容包括鍾雪瑩、蔡曉童、張繼聰、謝安琪、柯煒林與楊雅文，當然其中有經驗較淺者，是有「出戲」、與畫中人物不配的感覺。但主要角色有鍾雪瑩、張繼聰的優秀演繹撐住，亦帶來不少亮點。
7.近幾年「撐港產片」成為了口號，當知道市道差，本土情懷更成為了賣點。但齋賣情懷都有消耗盡的一日，尤其現今經濟差，電影這些奢侈娛樂更首當其沖。今年都有不少港產片票房不理想，所以要經得起考驗，還是質素行先，本土情懷只是bonus加分位。
8.相信《世外》的口碑好、成績理想，最主要都是因為質素好、故事佳、製作精良，而「香港製造動畫」則成為加分位。這個道理一般觀眾都明白，所以於Threads、社交媒體大推，原因都是簡單的「好睇」兩個字。今次不必打溫情牌、不必告急，《世外》本身已是最有力的市場推廣。筆者相信此作過千萬絕非難事，只望能有更優秀成績，成為一眾為動畫而努力的工作者之鼓勵。
撰文：何德
facebook.com/hotaktak
instagram.com/hotak1999
