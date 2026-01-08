娛評 ｜2026年即有《尋秦記》報捷 或挑戰《破·地獄》冠軍寶座 業界都一致渴望電影成功

1.2026年第一個熱話，必定是《尋秦記》。由2025年12月的零食開盲盒抽卡開始，到電視劇舊片段被熱炒，連帶維基百科的相關歷史人物專頁，瀏覽度都爆升，就知道《尋秦記》成為了最新的流量密碼。

2.不單是流量高，票房都厲害，首日已經破千萬，成為香港電影史上首日最高開畫票房冠軍。加上戲院「密過巴士班次」的排片量，及現時的走勢，直逼史上最高華語票房十大，指日可待。甚至有人認為，它可能會挑戰到《破·地獄》的冠軍寶座。

3.其實近年票房不滯是事實，有數據證明，2025年票房十大的第一名《世外》有1,500多萬（上映中），連2024年的第十名《我談的那場戀愛》1,806萬亦未及。

4.其實香港觀眾對某些話題級電影的支持並不吝嗇，例如《尋秦記》、《鬼滅之刃劇場版 無限城篇》也是現象級電影，只是經濟下行，電影作為娛樂消遣類消費，衝突必定首當其衝。以前荷包鬆動，可以一個月看兩齣戲，如今手緊，去西餐廳都變食兩餸飯，看電影這消費當然就排得較後。

5.加上娛樂習慣改變，更多人喜歡留在家中，不用出門、不用與人交流、消費較低，這才是最衝擊電影業的關鍵。其實在荷里活發生了件大事，都值得留意。Netflix宣布收購華納兄弟，更有消息指，Netflix打算將電影上映戲院17日，就會將之上架串流平台，進一步嚴重打擊電影院業。

6.雖然當地業界已有大量人士出來反對，甚至連最支持影院觀映的大導Christopher Nolan，都帶頭走入Netflix表達關注。這件事其實都會對香港影業有影響，進一步衝擊觀眾的入場意欲。當整體入場氣氛差，港產片都會大受影響。

7.人總需要娛樂，筆者認為，戲院要贏過串流、手機留得住觀眾，關鍵在電影本身有其中一種特質：

一、有只能戲院提供的絕佳觀映體驗，如《F1電影》、《鬼滅之刃劇場版 無限城篇》、《阿凡達》。

二、有共情能力，如一同笑一餐的喜劇《飯戲攻心》、回憶式情懷作《尋秦記》。

三、能成為現象級作品，讓觀眾感到「不入場冇話題」，這得靠宣傳策略，如《贖夢》。

8.所以2026年的業界觀望，還看《尋秦記》。它成為了港產片中絕無僅有的大製作，它有宣傳有流量，有情懷亦多好評。整個電影界都跟古天樂一樣，渴望電影的成功，來說服投資者，觀眾仍然願意入場、香港電影仍然有希望。

撰文：何德

