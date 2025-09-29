婁峻碩「RECHARGE」 Mini Tour 香港站 搞笑隔空回應呂爵安 Tyson Yoshi 自薦做嘉賓被拒

人氣歌手婁峻碩（SHOU）日前於新蒲崗PORTAL舉辦「PowerBOMB RECHARGE Mini Tour 2025 香港站」，是次Mini Tour 特意選址細場地近距離與婁力士互動，希望讓大家可以很High很投入的跳動，婁峻碩亦走到台下與歌迷握手、合唱、單獨合照福利，台上台下近乎零距離，婁力士（婁峻碩粉絲）盡享滿滿的福利，現場氣氛high爆，希望能跟大家互相充電！

全場婁力士大叫「Daddy」 大曬流利廣東話冧歌迷「叫老竇！」

演唱會由〈商務艙〉揭開序幕，一口氣連唱〈AIRPLANE〉、〈Neverland〉，瞬間炒熱全場氣氛。婁峻碩更用廣東話與觀眾打招呼：「我真係好掛住你哋！我今日講廣東話，好唔好？」冧盡全場婁力士，又自言：「我啲廣東話係咪好X勁？」演唱〈Runner Runner〉前笑說：「接下來唱一首在香港比較紅的歌！」台下婁力士則熱烈高呼「首首都紅！」回應，婁峻碩俏皮用廣東話說：「首首都紅？唔好呃我啊！」全場氣氛熾烈！演出過程中，婁力士情緒高漲，唱完第一部分後隨即大叫「除衫」，婁峻碩笑稱：「唔好呀！」、「冷靜啲！」全場婁力士再大喊「Daddy」賀婁峻碩當爸爸，嚇得他用廣東話回應：「唔好叫Daddy，唔好叫老竇。」大曬一口流利廣東話。

隔空回應呂爵安 自爆拒Tyson Yoshi做嘉賓

婁峻碩現場幽默說：「你哋好多都唔知道婁峻碩（廣東話）係婁峻碩（國語）嘛？」更隔空回應呂爵安：「Edan，我係婁峻碩。」事緣呂爵安早前於簽唱會接受記者訪問時，因慣常以國語稱呼婁峻碩，當記者以廣東話發問時竟一時未能認出，引起網民熱烈討論。婁峻碩今次回應，引全場爆笑，氣氛更高漲！事後，婁力士亦落力於社交平台THREADS瘋狂tag Edan，務求令他知道「婁峻碩（廣東話）就係婁峻碩（國語）」。

演唱至原由莫宰羊、Tyson Yoshi、派偉俊、婁峻碩、Juice Boy五人合作的〈Margarita〉時，婁峻碩坦言：「這首歌一個人唱真的很累，但今天Tyson沒有來，他有其他行程。」更即席邀請現場粉絲上台，臨時組成「香港版歐洲五人幫」合唱。他笑言，Tyson早前得知他要開唱時，還打電話問：「你那天可以幫我留時間嗎？我可以來當嘉賓。」婁峻碩幽默回應：「唔駛啦！好X小細場！」之後兩人更於社交媒體互動，Tyson Yoshi 還在酸溜溜留言：「拒絕我的人」，婁峻碩則打趣回應：「哈哈哈，下次大場啦，你係紅館等級！」

寵妻婁讓焦凡凡休息「放鬆一點，不要動了胎氣」 由婁力士代替合唱

唱到與太太焦凡凡合唱的〈Make Sense〉時，婁峻碩表示太太當天需要休息，更打趣說：「凡凡要放鬆一點，不要動了胎氣。」並將凡凡唱的部分交由全場婁力士大合唱，歌迷情義相挺。唱畢後，坐於VIP席的焦凡凡更大舉手指公致謝，場面溫馨甜蜜。

談及當爸的感覺：「當然是希望baby可以健健康康平平安安的就好了，所以目前都還沒有想太多，因為畢竟就是現在都是老婆還辛苦，就是希望老婆她可以過得很舒服，然後讓她想要做什麼就做什麼這樣子，她只要她開心她健康，寶寶也會開心健康。那之後，因為第一次當爸媽，其實也很多什麼都不懂，所以也是像前輩們慢慢請教，然後慢慢學，邊當邊學。」被問及有沒有秘訣傳授予Tyson Yoshi：「在公佈懷孕之前，有先跟Tyson跟Christy講，然後我也有把壓力丟給Tyson說，接下來換你囉。所以，我們也蠻期待他們馬上跟上。」

演唱會尾聲，婁峻碩以深情歌曲〈鑰匙還你〉作結，並對歌迷說：「這是今天最後一首歌，然後大家返回各自的道路上繼續努力，下次再見！」婁峻碩感謝所有婁力士的熱烈支持，希望今晚的演出能為大家充充電，並表示期待不久將來再回到香港與大家見面。

