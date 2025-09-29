焦點

男子火鍋放題打包食材被職員踢爆

Yahoo 娛樂圈

婁峻碩「RECHARGE」Mini Tour 香港站 搞笑隔空回應呂爵安 Tyson Yoshi 自薦做嘉賓被拒

Yahoo 娛樂圈
Yahoo 娛樂圈
更新時間
婁峻碩「RECHARGE」Mini Tour 香港站 搞笑隔空回應呂爵安 Tyson Yoshi 自薦做嘉賓被拒
婁峻碩「RECHARGE」Mini Tour 香港站 搞笑隔空回應呂爵安 Tyson Yoshi 自薦做嘉賓被拒

人氣歌手婁峻碩（SHOU）日前於新蒲崗PORTAL舉辦「PowerBOMB RECHARGE Mini Tour 2025 香港站」，是次Mini Tour 特意選址細場地近距離與婁力士互動，希望讓大家可以很High很投入的跳動，婁峻碩亦走到台下與歌迷握手、合唱、單獨合照福利，台上台下近乎零距離，婁力士（婁峻碩粉絲）盡享滿滿的福利，現場氣氛high爆，希望能跟大家互相充電！

全場婁力士大叫「Daddy」 大曬流利廣東話冧歌迷「叫老竇！」

演唱會由〈商務艙〉揭開序幕，一口氣連唱〈AIRPLANE〉、〈Neverland〉，瞬間炒熱全場氣氛。婁峻碩更用廣東話與觀眾打招呼：「我真係好掛住你哋！我今日講廣東話，好唔好？」冧盡全場婁力士，又自言：「我啲廣東話係咪好X勁？」演唱〈Runner Runner〉前笑說：「接下來唱一首在香港比較紅的歌！」台下婁力士則熱烈高呼「首首都紅！」回應，婁峻碩俏皮用廣東話說：「首首都紅？唔好呃我啊！」全場氣氛熾烈！演出過程中，婁力士情緒高漲，唱完第一部分後隨即大叫「除衫」，婁峻碩笑稱：「唔好呀！」、「冷靜啲！」全場婁力士再大喊「Daddy」賀婁峻碩當爸爸，嚇得他用廣東話回應：「唔好叫Daddy，唔好叫老竇。」大曬一口流利廣東話。

隔空回應呂爵安 自爆拒Tyson Yoshi做嘉賓

婁峻碩現場幽默說：「你哋好多都唔知道婁峻碩（廣東話）係婁峻碩（國語）嘛？」更隔空回應呂爵安：「Edan，我係婁峻碩。」事緣呂爵安早前於簽唱會接受記者訪問時，因慣常以國語稱呼婁峻碩，當記者以廣東話發問時竟一時未能認出，引起網民熱烈討論。婁峻碩今次回應，引全場爆笑，氣氛更高漲！事後，婁力士亦落力於社交平台THREADS瘋狂tag Edan，務求令他知道「婁峻碩（廣東話）就係婁峻碩（國語）」。

廣告

演唱至原由莫宰羊、Tyson Yoshi、派偉俊、婁峻碩、Juice Boy五人合作的〈Margarita〉時，婁峻碩坦言：「這首歌一個人唱真的很累，但今天Tyson沒有來，他有其他行程。」更即席邀請現場粉絲上台，臨時組成「香港版歐洲五人幫」合唱。他笑言，Tyson早前得知他要開唱時，還打電話問：「你那天可以幫我留時間嗎？我可以來當嘉賓。」婁峻碩幽默回應：「唔駛啦！好X小細場！」之後兩人更於社交媒體互動，Tyson Yoshi 還在酸溜溜留言：「拒絕我的人」，婁峻碩則打趣回應：「哈哈哈，下次大場啦，你係紅館等級！」

寵妻婁讓焦凡凡休息「放鬆一點，不要動了胎氣」 由婁力士代替合唱

唱到與太太焦凡凡合唱的〈Make Sense〉時，婁峻碩表示太太當天需要休息，更打趣說：「凡凡要放鬆一點，不要動了胎氣。」並將凡凡唱的部分交由全場婁力士大合唱，歌迷情義相挺。唱畢後，坐於VIP席的焦凡凡更大舉手指公致謝，場面溫馨甜蜜。

談及當爸的感覺：「當然是希望baby可以健健康康平平安安的就好了，所以目前都還沒有想太多，因為畢竟就是現在都是老婆還辛苦，就是希望老婆她可以過得很舒服，然後讓她想要做什麼就做什麼這樣子，她只要她開心她健康，寶寶也會開心健康。那之後，因為第一次當爸媽，其實也很多什麼都不懂，所以也是像前輩們慢慢請教，然後慢慢學，邊當邊學。」被問及有沒有秘訣傳授予Tyson Yoshi：「在公佈懷孕之前，有先跟Tyson跟Christy講，然後我也有把壓力丟給Tyson說，接下來換你囉。所以，我們也蠻期待他們馬上跟上。」

演唱會尾聲，婁峻碩以深情歌曲〈鑰匙還你〉作結，並對歌迷說：「這是今天最後一首歌，然後大家返回各自的道路上繼續努力，下次再見！」婁峻碩感謝所有婁力士的熱烈支持，希望今晚的演出能為大家充充電，並表示期待不久將來再回到香港與大家見面。

婁峻碩「RECHARGE」Mini Tour 香港站 搞笑隔空回應呂爵安 Tyson Yoshi 自薦做嘉賓被拒
婁峻碩「RECHARGE」Mini Tour 香港站 搞笑隔空回應呂爵安 Tyson Yoshi 自薦做嘉賓被拒
婁峻碩「RECHARGE」Mini Tour 香港站 搞笑隔空回應呂爵安 Tyson Yoshi 自薦做嘉賓被拒
婁峻碩「RECHARGE」Mini Tour 香港站 搞笑隔空回應呂爵安 Tyson Yoshi 自薦做嘉賓被拒
婁峻碩「RECHARGE」Mini Tour 香港站 搞笑隔空回應呂爵安 Tyson Yoshi 自薦做嘉賓被拒
婁峻碩「RECHARGE」Mini Tour 香港站 搞笑隔空回應呂爵安 Tyson Yoshi 自薦做嘉賓被拒
婁峻碩「RECHARGE」Mini Tour 香港站 搞笑隔空回應呂爵安 Tyson Yoshi 自薦做嘉賓被拒
婁峻碩「RECHARGE」Mini Tour 香港站 搞笑隔空回應呂爵安 Tyson Yoshi 自薦做嘉賓被拒
婁峻碩「RECHARGE」Mini Tour 香港站 搞笑隔空回應呂爵安 Tyson Yoshi 自薦做嘉賓被拒
婁峻碩「RECHARGE」Mini Tour 香港站 搞笑隔空回應呂爵安 Tyson Yoshi 自薦做嘉賓被拒
婁峻碩「RECHARGE」Mini Tour 香港站 搞笑隔空回應呂爵安 Tyson Yoshi 自薦做嘉賓被拒
婁峻碩「RECHARGE」Mini Tour 香港站 搞笑隔空回應呂爵安 Tyson Yoshi 自薦做嘉賓被拒

其他人也在看

59歲王書麒罕有露面 二度面癱後鮮有演出 許秋怡凍齡有道超有少女感

59歲王書麒罕有露面 二度面癱後鮮有演出 許秋怡凍齡有道超有少女感

童星出身嘅王書麒，多年來不時同老婆許秋怡一同登台，有指二人搵到盤滿砵滿，單憑商演密食當三番，加上投資有道已經有過億身家。

Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
舒淇憑首部執導編劇作《女孩》奪最佳導演 王晶爆舒淇曾被影帝加床戲趁機抽水

舒淇憑首部執導編劇作《女孩》奪最佳導演 王晶爆舒淇曾被影帝加床戲趁機抽水

舒淇日前憑首部執導編劇作品《女孩》於釜山國際電影節榮獲「釜山獎—最佳導演獎」，佢喺台上感謝各電影界前輩，以及老公馮德倫一直嘅支持與包容，又透露創作《女孩》嘅過程長達10年，戲中女主角以自己作原型創作，小時候經常被飲到爛醉嘅父親暴打，直至15歲決定離家出走；表示童年經歷留下嘅傷痕至今猶在，回想時仍會疼痛。而佢亦鼓勵所有心靈受傷嘅女孩，希望佢哋可勇敢走出傷痛。知名導演王晶近日就喺其個人YouTube頻道《王晶笑看江湖》分享舒淇初入行嘅往事，大爆舒淇曾被台灣金馬影帝柯俊雄加床戲趁機抽水。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
鄺潔楹仙女造型出席哥哥峇里島婚禮 奢華程度令人嘆為觀止

鄺潔楹仙女造型出席哥哥峇里島婚禮 奢華程度令人嘆為觀止

鄺潔楹（Judy）出生於富裕家庭，與家人同住大埔淺月灣2千呎獨立屋，不過並冇依靠家人，反而積極發展自己事業。模特兒出身嘅鄺潔楹「邦民女」形象深入民心，及後加入TVB主持《3日2夜》等多個旅遊節目受到注目，又被安排出演《新四十二章》、《羅密歐與祝英台》及《新聞女王》等劇集；亦有創立自家曲奇品牌、投資健身室，以及開創專為嬌小女生而設嘅服裝系列。近日，鄺潔楹於社交平台分享親哥哥喺峇里島舉行嘅盛大婚禮影片，婚禮極具氣派，奢華度令人嘆為觀止。

Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
SEVENTEEN啟德演唱會71歲成龍任嘉賓　唱《真心英雄》掀高潮　網民：無啦啦變流行經典50年｜有片

SEVENTEEN啟德演唱會71歲成龍任嘉賓　唱《真心英雄》掀高潮　網民：無啦啦變流行經典50年｜有片

出道10年的韓國超人氣男團SEVENTEEN，繼2018年後，相隔7年再來香港開演唱會，昨晚（9月27日）起一連兩晚在啟德主場館舉行...

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
楊證樺同前國家女排主將孫玥搞排球訓練學校 綠葉王熱愛做生意建立超強人脈網絡

楊證樺同前國家女排主將孫玥搞排球訓練學校 綠葉王熱愛做生意建立超強人脈網絡

TVB綠葉演員楊證樺加入娛樂圈多年，參演過無數劇集，多年來佢對做生意有濃厚興趣，近年更投資成為保安公司老闆，仲落手落腳到多個啟德演唱會及體育賽事擔任保安工作。

Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
霸氣澄清豪宅珠寶還在　向佐爆欠賭債555萬

霸氣澄清豪宅珠寶還在　向佐爆欠賭債555萬

[NOWnews今日新聞]港星向佐先前被爆出在澳門賭場涉及約新台幣555萬元債務，引發「欠債不還」質疑，加上母親向太（陳嵐）近年積極投入直播帶貨，甚至開線上課程，外界盛傳「向家陷入財務危機、甚至全家破...

今日新聞 娛樂 ・ 6 小時前
上節目稱沒迷倒玄彬　孫藝真被粉絲曬照打臉

上節目稱沒迷倒玄彬　孫藝真被粉絲曬照打臉

[NOWnews今日新聞]韓國女神孫藝真與玄彬結婚三年，婚後生活低調卻始終甜蜜。近日她上YouTube節目《妖精在炯》，被主持人鄭在炯問到：「玄彬是被妳的哪一點迷倒的呢」，突如其來的問題，讓她害羞回應...

今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
Yahoo娛樂圈｜專訪 衛詩雅恨睇終極版本 劉青雲爆Juno片場少講嘢 望觀眾喜歡《風林火山》不擔心結果

Yahoo娛樂圈｜專訪 衛詩雅恨睇終極版本 劉青雲爆Juno片場少講嘢 望觀眾喜歡《風林火山》不擔心結果

千呼萬喚，《風林火山》終於面世。這部一直備受期待、充滿神秘感的大作，在麥浚龍（Juno）執導之下，用上金城武、劉青雲、古天樂與梁家輝等超強卡士

Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
關智斌啟德騷發生意外　引體上升失手撻落台

關智斌啟德騷發生意外　引體上升失手撻落台

歌手關智斌（Kenny）於啟德體藝館舉行兩場《The Endless Adventure Live in Hong Kong》演唱會，今晚舉行尾場，歌手謝霆鋒、內地歌手胡彥斌、何佩瑜、李靖筠、洪卓立，女團VIVA，曾樂彤、郭思、劉若寶、艾妮及昔日SUN BOYZ隊友麥子豪等捧場。頭場玩到出神入化的街頭健身架，挑戰人體力學，今晚挑戰時卻不慎失手，Kenny整個人撻落台，不過Kenny反應好快，立即起身亦無受傷，若無其事與Dancers繼續跳，但無再上架。

東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
林峯廣州騷臨時取消　場館冒煙救援人員趕到現場

林峯廣州騷臨時取消　場館冒煙救援人員趕到現場

藝人林峯原定昨晚（27日）起一連兩日在廣州國際體育演藝中心舉行《GO WITH THE FLOW》演唱會，但今日（28日）一場卻因突發事故而臨時取消，他於傍晚時分交平台發出延期通知：「原定於9月28日在寶能廣州國際體育演藝中心舉辦的GO WITH THE FLOW 林峯演唱會 - 廣州站因場館設備突發不可抗力原因，現不得不做出延期演出的艱難決定，具體的演出時間待公布。已購票的觀眾可根據如下方式處理：1.您可選擇保留門票，待新的演出日期確定後可持原票入場觀演，座位維持不變；2.退票及差旅賠償的具體方案將另行公布，請各位觀眾留意。最後，主辦方為此次延期給各位觀眾帶來的不便深表歉意，期待與各位在現場再相遇！廣州樂騰演藝文化有限公司2025年9月28日」

東方日報 OrientalDaily ・ 20 小時前
《單身即地獄》車炫承分享「剃光頭比V照」揭患血癌 曾任宣美舞者爆紅轉型

《單身即地獄》車炫承分享「剃光頭比V照」揭患血癌 曾任宣美舞者爆紅轉型

曾參與韓國節目《單身即地獄》、《體能之巔：百人大挑戰》的韓國舞者兼模特兒車炫承日前於社交平台發文，分享剃光頭住院照透露自己患上血癌，分享確診前後心路歷程並強調對戰勝病魔有信心。

Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
巨塔之后 | 一文看盡四大必睇位 「霸氣女主」宣萱陳煒連場飆戲成焦點！

巨塔之后 | 一文看盡四大必睇位 「霸氣女主」宣萱陳煒連場飆戲成焦點！

《巨塔之后》劇情講述明塱集團主席王進濤（鍾鎮濤飾）與著名心胸肺外科醫生董一妍（宣萱飾），在歐洲舉行了一場全城矚目的奢華婚禮後發生事故

Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
炎明熹認完約無綫自組公司 與After Class成員有保持聯絡｜有片

炎明熹認完約無綫自組公司 與After Class成員有保持聯絡｜有片

炎明熹（Gigi）因續約問題遭無綫雪藏逾一年，一直都有傳她約滿離巢，昨日無綫官網更已全面撤下Gigi的資料。今日她正式出席活動，親自宣布已完約無綫，並自組新公司「然后」，正式成為獨立歌手！

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
港人灣區移居失敗 回流香港揸的士仲好搵？

港人灣區移居失敗 回流香港揸的士仲好搵？

正當港府提倡移居大灣區北上生活，近日卻有港人移居失敗回流個案。話說擁有11萬追蹤者的香港Youtuber大衛，移居東莞虎門生活7個月，由讚嘆大灣區食住好完勝香港，到直言根本不適合 「青年養老」，近日已回流香港揸的士搵食，首天淨賺1450元—個案對北上生活有極大啟示

Yahoo財經 ・ 1 天前
中國經營自助餐之難 打包吃回本堪稱「國技」

中國經營自助餐之難 打包吃回本堪稱「國技」

近日本港千海水產放題爆「肥牛」風波，有食客疑似偷藏大量海鮮肥牛引發熱議。打包事件，在內地市場相當常見，內地食客為「吃回本」，早已發展出精妙的打包技巧，其中一招便是偽裝成飲品帶走，讓餐廳防不勝防。自助餐市場規模日益龐大，單價卻愈做愈低，人均消費在100元人民幣以下多不勝數，且呈下滑趨勢，內地最便宜3元便有自助餐，但仍然面對浪費與打包挑戰，生意相當難做

Yahoo財經 ・ 4 小時前
美股初代科技七巨頭看似已過時 AI時代新的股票組合有望取而代之

美股初代科技七巨頭看似已過時 AI時代新的股票組合有望取而代之

華爾街最強大的股票組合科技七巨頭(Mag Seven)看起來有點過時了，給「八大巨頭」(Great Eight)讓路吧，或者「黃金十二強」(Golden Dozen)，再或者是「生成式AI十巨擘」(TenAI of GenAI)。

Bloomberg ・ 8 小時前
$1突發搶龍蝦！富臨皇宮大閘蟹+片皮鴨放題限時77折！人均$499起歎蟹粉三重奏撈、蟹粉湯小籠包

$1突發搶龍蝦！富臨皇宮大閘蟹+片皮鴨放題限時77折！人均$499起歎蟹粉三重奏撈、蟹粉湯小籠包

踏入秋天，又到大閘蟹當造季，各位蟹迷當然要好好把握機會，瘋狂食到夠！富臨皇宮最近推出兩小時無限任食大閘蟹及片皮鴨放題優惠，限時77折後人均低至$499即可盡情想食幾多就幾多！而富臨皇宮更加碼每人再送一份「珍味定食」，當中每人有一隻黑魚子、和味鮑魚、蜜汁叉燒、溏心蛋、話梅紅茄，大食控都一定夠飽！9月25日晚上9點大家只要去Klook預訂，獨家再送一份蟹粉三重奏撈及任食蟹粉湯小籠包，cp值極高！各位快趁優惠價約齊親朋戚友食餐勁喇！

Yahoo Food ・ 1 天前
機器人專家警告：人型機器人根本「長錯樣子」 泡沫注定破裂

機器人專家警告：人型機器人根本「長錯樣子」 泡沫注定破裂

著名機器人專家羅德尼 · 布魯克斯（Rodney Brooks）對正在向人形機器人新創公司投入數十億資金的投資人發出警告：你們在浪費錢。

鉅亨網 ・ 12 小時前
阿根廷披索連3天狂瀉！米萊「休克療法」快變「休克危機」 中美聯手緊急輸血

阿根廷披索連3天狂瀉！米萊「休克療法」快變「休克危機」 中美聯手緊急輸血

阿根廷近日陷入劇烈金融震盪，剛推行「休克療法」的總統米萊正面臨執政以來最嚴峻考驗。自 9 月 22 日起，披索匯率連 3 日斷崖式下跌，阿根廷央行被迫動用有限外匯存底，3 天狂拋 11 億美元回購披索救市，卻難阻市場恐慌。若匯率崩盤持續，阿根廷外匯存底恐迅速耗盡，國家恐將再度瀕臨破產邊緣。

鉅亨網 ・ 1 天前
放題打包｜牛一推放題外賣盒！可能係全港唯一可打包的日式火鍋放題？

放題打包｜牛一推放題外賣盒！可能係全港唯一可打包的日式火鍋放題？

近日荃灣「千海水產」火鍋放題有顧客將肥牛、海鮮偷放入袋打算帶走，事件被職員揭發後引發網民熱議。經營連鎖飲食集團的稻苗學會榮譽會長黃傑龍今早（9月29日）在商台節目直言，涉事男子「已算配合」，並分享業界處理「放題打包」的經驗。同時，日式放題火鍋「牛一」反應極快，宣佈將於10月份推出「放題外賣盒」打包優惠，強調「食唔晒可以帶走」，網民都不禁留言：「咁快嚟個靚抽」。

Yahoo Food ・ 7 小時前