婉拒《臥虎藏龍》內幕曝！王晶認舒淇為賺錢

▲王晶近日曝光了舒淇（如圖）當年婉拒《臥虎藏龍》的內幕，透露她是為了賺錢，所以婉拒出演機會，而這也讓接棒出演的章子怡成功爆紅。（圖／Shu Qi FB）

[NOWnews今日新聞] 女星舒淇擔任導演的電影《女孩》榮獲釜山影展最佳導演獎，不管是身為演員還是導演都大獲成功。而日前香港名導王晶揭露舒淇過往的成名史，提到舒淇曾拒絕演出導演李安的電影《臥虎藏龍》，透露她當時因為想賺錢才婉拒，若接演恐損失500萬港幣（約新台幣1954萬元），這也因此成就了章子怡因該片爆紅。

近日王晶提到舒淇拒絕《臥虎藏龍》原因的影片瘋傳，王晶表示很多人罵舒淇曾經的經紀人文雋不讓她出演《臥虎藏龍》，但事實上是舒淇本人拒絕，「舒淇當時很窮，她那時剛火了，1年能接6到8部戲，1年就替媽媽買房。如果她拍《臥虎藏龍》，1年半不許接任何戲，每天練功錢很少」，而當時的舒淇選擇了賺錢，經紀公司也尊重她的決定。

▲章子怡以《臥虎藏龍》成功爆紅。（圖／微博@驚魂記）

舒淇為賺錢推掉《臥虎藏龍》 王晶曝恐損失百萬港幣

根據資深媒體人麥若愚日前在《娛樂頭版頭》提到，當時是舒淇剛從三級片女星轉型，在香港爆紅的時候，王晶也指出若舒淇推掉其他演出機會，損失恐高達500萬港幣。不過王晶也直言：「現在我不認為舒淇比章子怡不紅，一部戲不能改變所有事情，若真有水平，還是能達到那個高度」。

章子怡《臥虎藏龍》奮力一搏 舒淇曾坦承後悔沒接拍

當時舒淇婉拒後，便由章子怡接棒，章子怡因本身就有舞蹈底子，所以對武術很快上手，但在籌備期間，章子怡常常看到有其他女演員面試她的角色，讓她一度懷疑李安不喜歡自己，還因為不能適應李安嚴格的要求，幾乎每天晚上哭，但她選擇忍住並奮力一搏，最終成功以實力證明自己，讓玉嬌龍的角色非她莫屬。

舒淇婉拒《臥虎藏龍》後，至今都尚未與李安合作，而在2015年的金馬獎上，兩人攜手現身，李安問對方最佳導演的定義，舒淇表示：「擦身而過的導演，應該就是最好的導演」，間接透露對婉拒《臥虎藏龍》的後悔心境。

資料來源：微博

