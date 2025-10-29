前妻控婚內出軌！休傑克曼不懼負評「大方帶女友亮相」 親密牽手、相視甜笑閃爆

「金鋼狼」休傑克曼（Hugh Jackman）離婚後首度公開放閃！他26日與新女友、音樂劇演員薩頓佛斯特（Sutton Foster）攜手出席新片《Song Sung Blue》洛杉磯首映會，在紅毯上親暱互動成為焦點。

現年57歲的休傑克曼身穿黑色西裝，神情輕鬆愉快，50歲的薩頓則以黑色緞面低胸禮服現身，氣質亮眼。兩人一路牽手入場，時而交談、時而對望，笑容滿面，顯得十分甜蜜。這也是兩人自交往以來，首度以情侶姿態出席公開活動。

休傑克曼與薩頓佛斯特因合作音樂劇《The Music Man》結緣，當時便傳出假戲真做的緋聞。外媒報導指出，兩人近年感情穩定，薩頓早在去年就開始「慢慢搬入」男方位於紐約的頂樓豪宅，兩人目前幾乎處於半同居狀態。

雖然戀情備受矚目，但這段關係也伴隨不少爭議。薩頓佛斯特在與休傑克曼相戀前仍有婚姻，而休傑克曼當時也尚未正式與前妻黛博拉李（Deborra-Lee）辦妥離婚手續，令兩人一度被指陷入「雙不倫」。

休傑克曼在2023年結束和黛博拉的27年婚姻。（圖片來源：IG thehughjackman）

與黛博拉李27年婚姻畫下句點 傳因婚內出軌導致離婚

休傑克曼與大他13歲的澳洲女星黛博拉李結婚27年，兩人於2023年宣布分開。當時雙方發表聲明，強調這是為了「追求個人成長」，並表示家庭仍是彼此的首要重心。然而，黛博拉李後來接受《每日郵報》專訪時，直指休傑克曼在婚姻期間確實外遇。

她在訪問中表示：「我向所有經歷過背叛、創傷的人表示深切的同情，這是一道深深的傷口，但我相信上帝或宇宙的力量，總是在為我們服務。」

消息曝光後，休傑克曼立刻成為外界箭靶，被質疑在婚內與薩頓佛斯特假戲真做，讓黛博拉李傷心欲絕。知情人士透露，休傑克曼得知前妻受訪內容後相當錯愕，認為兩人之間原有默契「絕不會在媒體上抹黑彼此」，但如今也選擇不再回應。

休傑克曼因前妻的出軌指控，導致形象受到打擊。（圖片來源：IG thehughjackman）

耗時兩年才完成離婚 財產分配與家人關係成焦點

由於兩人並未簽署婚前協議，且婚後累積約2.5億美元（約台幣82億元）財產，離婚過程曠日費時。直到2024年6月，法院才正式核准離婚判決。據報導，黛博拉李獲得一筆可觀的贍養費，雙方對結果都感到滿意。

儘管婚姻結束，兩人仍共同扶養兩名收養子女——25歲的奧斯卡（Oscar）與20歲的艾娃（Ava）。休傑克曼近期受訪時也提到，希望孩子「能做自己熱愛的事」，強調家庭永遠是他最重視的事。

知情人士指出，隨著法律程序完成，休傑克曼與黛博拉李關係已有緩和，兩人在紐約多次見面「和平談話」，盼以朋友身分繼續互相尊重。

雖然離婚風波與外界議論仍未平息，但休傑克曼顯然已走出婚變陰影。如今他與薩頓佛斯特首度以情侶姿態公開亮相，也象徵這段新戀情逐漸穩定，兩人正攜手邁向人生的新階段。

