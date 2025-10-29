原判囚七年 據悉趙家賢已提早獲釋出獄
前妻控婚內出軌！休傑克曼不懼負評「大方帶女友亮相」 親密牽手、相視甜笑閃爆
「金鋼狼」休傑克曼（Hugh Jackman）離婚後首度公開放閃！他26日與新女友、音樂劇演員薩頓佛斯特（Sutton Foster）攜手出席新片《Song Sung Blue》洛杉磯首映會，在紅毯上親暱互動成為焦點。
現年57歲的休傑克曼身穿黑色西裝，神情輕鬆愉快，50歲的薩頓則以黑色緞面低胸禮服現身，氣質亮眼。兩人一路牽手入場，時而交談、時而對望，笑容滿面，顯得十分甜蜜。這也是兩人自交往以來，首度以情侶姿態出席公開活動。
休傑克曼與薩頓佛斯特因合作音樂劇《The Music Man》結緣，當時便傳出假戲真做的緋聞。外媒報導指出，兩人近年感情穩定，薩頓早在去年就開始「慢慢搬入」男方位於紐約的頂樓豪宅，兩人目前幾乎處於半同居狀態。
雖然戀情備受矚目，但這段關係也伴隨不少爭議。薩頓佛斯特在與休傑克曼相戀前仍有婚姻，而休傑克曼當時也尚未正式與前妻黛博拉李（Deborra-Lee）辦妥離婚手續，令兩人一度被指陷入「雙不倫」。
與黛博拉李27年婚姻畫下句點 傳因婚內出軌導致離婚
休傑克曼與大他13歲的澳洲女星黛博拉李結婚27年，兩人於2023年宣布分開。當時雙方發表聲明，強調這是為了「追求個人成長」，並表示家庭仍是彼此的首要重心。然而，黛博拉李後來接受《每日郵報》專訪時，直指休傑克曼在婚姻期間確實外遇。
她在訪問中表示：「我向所有經歷過背叛、創傷的人表示深切的同情，這是一道深深的傷口，但我相信上帝或宇宙的力量，總是在為我們服務。」
消息曝光後，休傑克曼立刻成為外界箭靶，被質疑在婚內與薩頓佛斯特假戲真做，讓黛博拉李傷心欲絕。知情人士透露，休傑克曼得知前妻受訪內容後相當錯愕，認為兩人之間原有默契「絕不會在媒體上抹黑彼此」，但如今也選擇不再回應。
耗時兩年才完成離婚 財產分配與家人關係成焦點
由於兩人並未簽署婚前協議，且婚後累積約2.5億美元（約台幣82億元）財產，離婚過程曠日費時。直到2024年6月，法院才正式核准離婚判決。據報導，黛博拉李獲得一筆可觀的贍養費，雙方對結果都感到滿意。
儘管婚姻結束，兩人仍共同扶養兩名收養子女——25歲的奧斯卡（Oscar）與20歲的艾娃（Ava）。休傑克曼近期受訪時也提到，希望孩子「能做自己熱愛的事」，強調家庭永遠是他最重視的事。
知情人士指出，隨著法律程序完成，休傑克曼與黛博拉李關係已有緩和，兩人在紐約多次見面「和平談話」，盼以朋友身分繼續互相尊重。
雖然離婚風波與外界議論仍未平息，但休傑克曼顯然已走出婚變陰影。如今他與薩頓佛斯特首度以情侶姿態公開亮相，也象徵這段新戀情逐漸穩定，兩人正攜手邁向人生的新階段。
延伸閱讀
「金鋼狼」休傑克曼離婚主因曝光！前妻「一動作」認證人設崩壞恐毀事業
其他人也在看
44歲美國隊長當爸了！克里斯伊凡愛女誕生「結合夫妻姓氏」 低調賣豪宅當暖爸
「美國隊長」克里斯伊凡（Chris Evans）正式升格當爸爸！他與28歲葡萄牙女星阿爾芭・巴普蒂斯塔（Alba Baptista）的第一個孩子已於10月25日在美國麻薩諸塞州出生，雖然未公開孩子的姓名與性別，不過網傳兩人生下的是個女兒，全名取為「Alma Grace Baptista Evans」，融合父母雙方姓氏。姊妹淘 ・ 20 小時前
金高恩望再在《青龍》捧獎 與黃政民着「情侶裝」打手印
【on.cc東網專訊】韓國影壇盛事《第46屆青龍電影頒獎禮》將於下月19日舉行，上屆得獎者黃政民、金高恩、丁海寅、李尚熙、魯尚炫及朴柱炫今早（29日）在首爾汝矣島的戲院出席打手印儀式，去年的影帝得主黃政民與影后得主金高恩都剛好以灰色造型現身，兩人見到對方的打扮之東方日報 OrientalDaily ・ 22 小時前
聖子頭少女竟變Netflix女王！ 有村架純32歲還在偷偷升級！
1993年出生在兵庫伊丹的小女孩，國中看電視劇突然冒出「不如我來演」的念頭，直接報名FLaMme。2009年補考才過關，隔年4月高中畢業就殺去東京，目標鎖定戶田惠梨香。Japhub日本集合 ・ 20 小時前
「Celine王子」V金泰亨美圖集請收藏！焦糖啡色穿搭秋冬鎖定，拿的是「這款」Boston手袋
Celine全球大使BTS V（金泰亨），日前於Instagram釋出最新秋冬造型照，焦糖啡色皮褸剪裁俐落，肩線挺拔，配上寬鬆直筒版型同色調格紋長褲勾勒修長腿線，加上濕潤髮絲微捲，貴公子式的慵懶與銳利氣場全開！Yahoo Style HK ・ 27 分鐘前
上環美食｜上環新晉居酒屋SIÜ SIÜ重新定義香港清酒文化！送酒必食香脆原條馬友/海膽和牛釜飯/招牌新潟杯裝清酒
一家充滿玩味精神的居酒屋SIÜ SIÜ於上環開業，不只是CENSU CREW團隊的又一力作，更是一個讓人真心交流、舉杯共樂的溫暖空間。SIÜ SIÜ提供CENSU CREW旗下所有餐廳中最豐富的清酒選擇，如招牌新潟杯裝清酒，以及一系列的送酒美食：送酒必食香脆原條馬友、海膽和牛釜飯等，絕不能錯過！Yahoo Food ・ 2 小時前
告別稀疏下垂！2025秋冬必收4支「開掛級」睫毛膏/底膏，刷出女團C位捲翹美睫
KISSME花漾美姬 LASH HYPE 睫風暴激濃翹防水睫毛膏品牌首創「捲翹立體刷頭」技術，獨家的梳齒設計能深入睫毛根部的長邊，強力提拉每一根睫毛，形成濃密捲翹的效果！而尖端刷頭設計，即使是細短毛或下睫毛也能精準掌控。搭配上全新「雙效濃長配方」，輕輕一刷就能同時滿足濃密...styletc ・ 1 天前
日韓女生都在偷偷練這招！養成「偽體香」的3個關鍵：從肌膚到髮絲都香得剛剛好！
一、從香水開始，用法式疊香打造「乾淨又有個性」的氣息「偽體香」的香味哲學就是絕不張揚，她們追求的是那種彷彿與肌膚融為一體的自然香~而來自法國普羅旺斯的香墅旅程，便是以天然香材與純淨線性香調聞名——沒有濃烈前調，卻在每次呼吸間釋放出柔和韻味，懂香味的女生，都知...styletc ・ 19 小時前
杜拜公主瑪赫拉曬巨鑽宣布訂婚！曾IG貼休書、離婚後推出「Divorce香水」的敢愛敢恨公主
杜拜公主瑪赫拉去年以Instagram「三聲休書」霸氣休夫，結束與前夫的「短命婚姻」。後來，更推出《Divorce》香水，化痛為力。離婚約一年後，近日她曬出約110萬美元巨鑽戒，宣布與美國饒舌歌手French Montana訂婚，展現愛情事業雙贏的現代公主風采！Yahoo Style HK ・ 1 天前
范冰冰東京電影節再爭影后 為新片耕田畀蚊咬
【on.cc東網專訊】日本影壇盛事《第38屆東京國際電影節》昨日(27日)揭幕，內地女星范冰冰主演、張吉安執導的馬來西亞電影《地母》，入圍主競賽單元。昨日，她以黑白復古造型，偕合演的息影港星柏安妮女兒許恩怡亮相紅地氈後，即換上另一套靚衫，以十足十「印度西施」的打東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
Sephora減價快閃低至半價！超人氣Rare Beauty唇膏套裝平近$120／Fenty Beauty遮瑕大激減
Sephora網店現正推出限時優惠，絕對是大家補貨美妝產品的好機會！由即日起至10月31日，Sephora香港網店推出「Beauty Steals」快閃優惠，多款指定產品可以低至半價入手，其中以 如Rare Beauty的爆紅唇膏套裝、Fenty Beauty的熱賣遮瑕膏、First Aid Beauty皇牌保濕面霜等最為矚目，美妝控不能錯過。Yahoo購物專員為大家精選了幾款Sephora優惠至抵買清單，無論是想入手新色補貨，抑或趁機換季更新化妝袋，值得把握今次減價大掃貨！Yahoo Style HK ・ 17 小時前
街頭放閃韓雨彤！曾輝十指緊扣甜喊她小名
[NOWnews今日新聞]28歲中國女星韓雨彤曾演過多部短劇，其中與另一名27歲演員曾輝合作的劇就有9部，兩人也因此被大批粉絲組CP，稱他們「落日雨輝」。而韓雨彤與曾輝似乎也在多次合作中培養出感情，多...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
雙11優惠2025｜FRESH人氣紅茶精華比官網平近$200、潤色護唇膏多色選擇低至$1XX
香港終於迎來秋季天氣，早晚開始變得清涼，轉季天氣皮膚保養變得非常重要！Yahoo購物專員發現iHerb有不少抵買FRESH護膚品，同時iHerb最近推出雙11早鳥優惠，由即日起至11月1日凌晨1點，輸入指定優惠碼即可享全單78折優惠，用完優惠碼後不少FRESH護膚品都比官網平，如人氣紅茶精華比官網平近$200、轉季必備的潤色護唇膏更低至$196，而且多色選擇，即睇抵買推介！Yahoo Style HK ・ 57 分鐘前
難怪他們都是有錢人！命理師曝對賺錢最有慧根的5星座，周杰倫、蔡依林都上榜
賺錢不只是靠努力，同時還要對金錢有特別的敏銳度，才有機會讓小錢滾大錢，透過不同的方式讓自己每一分努力都可以最大化價值！命理專家小孟塔羅牌雲蔚老師分析，以下這幾組星座就是擁有賺錢的天賦，超多名人有錢人都女人我最大 ・ 1 天前
慾望最強星座男TOP4！獅子只對愛人「放開束縛」，TOP1高冷外表藏著火熱內心
感情世界裡，總有些星座男一旦動了真情，整個人就像被點燃——表面冷靜，內心卻滿滿渴望。這4個星座男，看似性格各異，有的熱情、有的穩重、有的高冷，但共同點是：越愛越主動，越親近越深情。姊妹淘 ・ 1 天前
超人氣潮牌Ganni勁減低至3折！$481起買到百搭連身裙、針織冷衫 派對必入手小黑裙
減價季來了！OUTNET 震撼低至3折，當中包括來自丹麥的人氣潮牌 Ganni ，佳節派對必備連身裙低至 $844 已可入手，秋冬必備針織冷衫同樣 $806 起已有交易，超級抵買！網購專員特地為大家精選 Ganni 減價必買推介，不花大錢已能入手名牌時裝！Yahoo Style HK ・ 22 小時前
木村拓哉解散後到底哪去了 教場鬼教官不老背後真相！
木村拓哉72年11月13東京調布出生，176公分O型血，小學搬大阪又回千葉，磯邊第二小學、第一中學、犢橋高只讀一年就轉代代木。Japhub日本集合 ・ 1 天前
晚吹 - 男人亂講嘢 ｜ 灘叔分享古早「鹹書」有3D拉頁 Thor與193自爆偷看父親秘密收藏
在今集節目中，三位主持暢談年少時「睇鹹書」的經歷，不同年代各有不同的「看法」。身為「遠古時代」代表的灘叔表示，以前的「鹹書」已經相當精彩Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
想靠服務型遊戲發大財？前PS高層警告：別做夢了，多數人注定失敗！
前美國索尼互動娛樂（SIE）總裁 Shawn Layden，先前就曾透露過，自己離職是因為索尼「服務類型遊戲策略轉變」，讓他察覺到自己的專長不再符合未來的公司發展。而最近 Shawn Layden 對目前的遊戲產業發表了看法，特別是針對即時服務遊戲的熱潮，他認為許多開發者懷抱著打造下一個《要塞英雄》或《鬥陣特攻》的夢想，希望能賺到大把大把的鈔票，但這通常只是不切實際的幻想。Yahoo Tech HK ・ 19 小時前
求子5年都失敗！網紅認了「買卵子找美國代理孕母」 砸580萬盼當爸：可能要賣房
百萬YouTuber大J（Jason）與日籍太太Mai結婚5年，婚後一直渴望有孩子。兩人2021年移居日本後，生活雖穩定，卻始終未能如願懷孕。夫妻倆曾嘗試過中醫調理、針灸暖宮等方式，甚至進行6次試管嬰兒療程，花費高達150萬港元，最終仍以失敗收場。姊妹淘 ・ 17 小時前
荷蘭接管安世半導體原因曝光：前CEO暗自將生產轉移中國
路透引述 4 名消息人士報導，荷蘭政府於 9 月接管安世半導體（Nexperia），是因該公司前執行長準備拆解歐洲業務，並將生產轉移至中國。 中國與荷蘭因安世半導體陷入僵局一個月，促使歐洲、美國與日本的汽車製造商警告，晶片短缺可能引發生產問題。雖然安世半導體製造的晶片非常基礎，鉅亨網 ・ 1 天前