本周後期或有低壓區發展
婚前是瀟灑玩咖，婚後卻變寵妻魔人？這些星座遇到真愛反差最大！
有些人年輕時像風一樣，戀愛談得瀟灑不羈，總給人一副「不會安定下來」的印象。可一旦遇到真愛步入婚姻，卻瞬間化身「寵妻魔人」，把所有的溫柔、忠誠與耐心都留給枕邊人。以下這幾個星座，婚前婚後簡直判若兩人，反差感最大！
獅子座
婚前是情場高手，最愛被追捧的感覺，換對象快得像換季衣服。但只要認定了伴侶，立刻全面開啟「護妻模式」：朋友圈全是太太的身影，薪水二話不說上交。在外霸氣如獅王，回家就像「大貓咪」，太太一個眼神就能乖乖聽話，連兄弟約聚會都要先報備。最大的反差就是——婚前像海王，婚後徹底變妻奴，讓朋友看得瞠目結舌。
射手座
射手座婚前最愛自由，戀愛可以很甜，但一聽到「承諾」就想逃跑。可遇到真愛結婚後，整個人居然超黏人！去哪都要報備，手機隨便看，甚至主動放棄以前的瀟灑生活。從前說走就走的旅行，現在一定要帶上太太一起，滿滿都是甜蜜與陪伴。
雙子座
雙子婚前堪稱曖昧大師，嘴巴甜得能哄倒一片，備胎數量足以湊一支球隊。婚後卻像換了個人：社交動態只剩太太，異性訊息已讀不回。一旦吵架他先慌，朋友笑他「怕老婆」，他還會得意回答：「我心甘情願！」
天蠍座
婚前是典型「危險情人」，忽冷忽熱讓人捉摸不透，還常常帶點神秘感。婚後則徹底轉性，強烈佔有慾全用來寵太太——別人多看一眼都不行。從「不主動、不拒絕、不負責」，到「只主動、不拒絕、全負責」。手機密碼、銀行存款全交給太太，回家還能滔滔不絕說情話。
牡羊座
牡羊婚前是戀愛快閃族，熱情來得快、退得也快，戀情常常一瞬即逝。但結婚後突然長出滿滿責任感：太太一生氣先道歉，太太想要的拚命賺，把所有衝勁與熱情都用來疼愛另一半，直接從「玩咖」進化成「寵妻魔人」。
延伸閱讀
「錢越多越寵妻」的3大星座男！婚後一個比一個疼老婆，你老公上榜沒？
其他人也在看
ESFJ「執政官」人緣好是最受歡迎MBTI人格？MBTI 16型人格超準隱藏性格、優缺點分析
ESFJ「執政官」MBTI 16型人格分析｜準備好揭開ESFJ「執政官」的隱藏個性了嗎？作為最受歡迎的MBTI人格之一，ESFJ以可靠而聞名，他們是真正的「萬事通」，在各種情境下都能展現出卓越的領導能力和組織才華，本文將深入探索ESFJ的隱藏性格和優缺點！Yahoo Style HK ・ 12 小時前
這些星座最願意「為愛讓步」！為了所愛的人，他們甘願打破自己原則
在感情世界裡，原則就像一道防線，有些人堅守不動，有些人卻願意為了真愛放寬標準。當遇到那個對的人，這些星座寧可調整底線，也想好好擁抱難得的緣分。來看看哪些星座最容易為愛破例，又能在讓步中保持自我。姊妹淘 ・ 12 小時前
最值得投資的醫美等級精華TOP6！寶拉、理膚寶水、APIVITA...，想要水光感不用靠醫美，敏感肌也能安心入手
寶拉 7%依克多因保濕修護精萃美容療程後也能安心使用的保濕精華，採用市場最高濃度7%依克多因，高濃度萃取深入肌底，形成水膜幫助肌膚鎖水。除了依克多因成分外還添加7重玻尿酸，大、中、小分子量玻尿酸加強補水保濕，舒緩肌膚，預防水分流失，牛奶感乳白質地溫和好吸收，提...styletc ・ 1 天前
寵物智能手機 PetPhone 香港發佈，除咗定位，寵物仲可以打電話畀主人
文章來源：Qooah.com 長時間外出，想念家中毛孩，通過手機傳遞音樂和牽掛，這一想法目前已經實現。9月1日。寵物智能手機 PetPhone 的發佈會，讓來賓親身感受智能互聯的養寵新方式。 PetPhone 憑借 GlocalMe 流動連接與數碼技術，實現了情感互聯的創新突破。當主人長時間外出時，寵物可通過特定訓練的動作主動發起「通話」。主人不僅可以直接與愛寵進行語音通話傳遞關愛，還能通過 App 隨時發送聲音安撫——比如播放日常呼喚的暱稱，或提前錄制好的輕柔音樂，有效緩解寵物的情緒波動與應激反應。PetPhone 通過高精度運動傳感器實時追蹤寵物的活動量，並借助AI進行行為數據分析，破解了寵物「無法言語」帶來的健康監測難題。通過剖析寵物的日常行為，為愛寵提供科學、可視化的健康管理守護。此外，PetPhone 還拓展了寵物的社交維度，推出「寵物好友圈」模式，借助六重定位與AI健康監測系統，設備可實時記錄寵物互動時的運動軌跡與距離，讓愛寵和人一樣有溫度的進行社交。主人可分享與愛寵的美好時刻，獲得來自全球寵物愛好者的點贊與評論，並在交流中獲取更具針對性的照料經驗。 目前全球丟失案件持續增Qooah.com ・ 1 天前
別再喝錯了！3款消腫飲品與體質搭配大解析，看哪一杯最適合你？
生活中，不少人常被水腫困擾。無論是因為久站久坐、熬夜，還是飲食口味偏重，一早醒來發現臉腫或雙腳發脹，幾乎成了現代人的日常小煩惱。網路上流傳的消腫飲品種類繁多，其中最常見的莫過於紅豆水、薏仁水與玉米鬚茶。不過，你知道嗎？若喝法不正確，不僅效果大打折扣，甚至還可能適得其反。姊妹淘 ・ 15 小時前
戀愛頭號Red Flag「洪水式操縱」是什麼？兩性關係中的情緒勒索：3個警示讓你避開渣男/渣女
曖昧約會總會令人緊張，如果經常約會後再無下文，就要好好檢視自己的約會表現了！近日歐美興起「洪水式操縱」Floodlighting一詞，讓人有負擔的約會行為，容易讓對方避之則吉，一起來認識甚麼是「洪水式操縱」，同時學會新世代的戀愛方式，不要為對方造成「戀愛PTSD」！Yahoo Style HK ・ 16 小時前
IKEA創意設計「肉丸寶座」亮相！「肉丸派對」必備儀式感家品，聯名Gustaf Westman設計專屬肉丸盤
IKEA又玩出新花樣！今次聯手瑞典設計鬼才Gustaf Westman，推出令人忍俊不禁的「肉丸專屬餐盤」，將IKEA最具標誌性的瑞典肉丸推上主角舞台！Yahoo Style HK ・ 18 小時前
【Yahoo 玄來愛情】為何總找到拖累自己的對象？｜你的磁場決定一切｜三個方法讓你改變潛意識
很認真談情，但每次總找到錯的對象，到底是那裏出錯了？玄來愛情 ・ 1 天前
黑朱古力有效逆轉脂肪肝、降血糖？日本肝臟專家以案例揭真相：每天吃5小塊即可？
當許多人把朱古力視為「發胖元兇」時，有研究指朱古力竟可以守護肝臟健康與穩定血糖。聽起來是不是不太真實？然而這卻是被臨床案例證實了的事實。根據日本醫師的觀察，適量攝取黑朱古力確實能在短短一個月間改善脂肪肝數值，甚至能抗氧化、抑制食慾、平穩血糖，以下即揭開黑朱古力逆轉脂肪肝的真相。Yahoo Style HK ・ 21 小時前
日本移民政策大檢討的驚人真相：外國人上限背後藏什麼祕密？
哇，日本政府要對移民政策動大手術了！根據《Japan Times》2025年8月29日報導，法務大臣鈴木馨祐宣布，因外國居民數量暴增，政府將成立工作小組，全面檢討移民政策，甚至可能設外國人入境上限！Japhub日本集合 ・ 14 小時前
連上學背包都是Louis Vuitton！Cardi B女兒Kulture的名牌穿搭有多誇張？
美國饒舌歌手Cardi B的名牌穿搭和手袋收藏也成為熱議焦點，和很多媽媽一樣，她也同樣愛為女兒打扮，這位5歲的星二代Kulture Kiari Cephus不只穿上潮牌和名牌童裝，連上學背包都是Louis Vuitton，究竟Cardi B女兒Kulture的名牌穿搭有多誇張？馬上來解構一下！一家三口都愛時裝 2018年，Cardi B與老公Offset誕下女兒Kulture，一家三口不時一起出席公開活動，在生日會上，三人穿上格子服裝，Cardi和女兒更在腰間掛上Chanel的時尚配飾呢！ 現在才兩歲的Kulture的IG帳號已經擁有130萬追蹤人數，由媽媽Cardi B管理，專門上傳女兒的生活照，除了上學、玩耍等日常外，不少人還談論起Kulture的名牌穿搭呢！ Burberry套裝曝光率最高 父母都是饒舌明星，Kulture也完全不怕鏡頭，穿上Burberry連身裙和運動鞋，天生就是位時尚小明星呢！ Cardi B和Kulture似乎對Burberry情有獨鍾，整身Burberry的風褸、頸巾和帽子配搭得宜，簡直就像品牌廣告裏的小童模特兒呢！ 這回穿上Burberry的披肩和畫家帽ELLE.com.hk ・ 17 小時前
Cardi B上庭影片意外爆紅！家中有專門放Hermès手袋的櫃、她的名牌手袋收藏有多瘋狂？
美國饒舌歌手Cardi B出道以來一直都是話題女王，除了音樂作品和出位言論惹人注目，Cardi B的名牌穿搭和手袋收藏也成為熱議焦點，尤其是Cardi B對Hermès Birkin手袋的熱愛，她在IG公開家中專門放Hermès手袋的櫃子，亦不時公開十分吸睛的穿搭照，馬上解構一下Cardi B的名牌手袋收藏究竟有多瘋狂！曝光率超高的Hermès手袋 Cardi B經常在IG更新生活照，當中她的名牌手袋手袋曝光率超高，尤其是Hermès手袋，連Cardi本人也承認自己喜歡「物質的生活」！ Cardi B的老公美國嘻哈組合Migos成員Offset也送上一個Birkin和一個Kelly手袋作為禮物，選色也十分適合Cardi B的日常造型，難怪Cardi B表現得如此興奮！ 不同手袋配色演繹不同風格 除了曬新手袋，Cardi B也會示範日常手袋配搭，她的收藏中有這個亮粉紅色Birkin手袋，手袋特別之處在於袋面的刺繡圖案，由設計師Jay Ahr操刀，Cardi B穿上以絲巾併接成的露肩連身裙，加上頭髮上的絲巾配飾，整身造型十分合襯。 Cardi B在穿搭上十分花心思，以一身寶藍色套裝及短裙配ELLE.com.hk ・ 17 小時前
土瓜灣新盤｜恒地壹沐第1期首批81伙 折實均價17988元 較同區新盤逾5%折讓
恒地（012）土瓜灣壹沐第1期今日（9月3日）開價，首張價單涉及81伙，折實平均呎價17,988元，較半年前同...BossMind ・ 12 小時前
小一縮班有一區削8班最傷 名校區買樓保值受考驗？
新學年小一縮班潮再現，元朗減8班最嚴重，觀塘黃大仙亦受壓。少子化趨勢下，校網效應或重塑樓市格局。Yahoo 地產 ・ 20 小時前
香港據悉對港交所和香港證監會員工涉嫌內幕交易進行調查
知情人士透露，香港正在調查內線交易的指控，涉及至少兩名香港交易所和金融監管機構的個人，也包括券商和網紅。Bloomberg ・ 14 小時前
盛品儒遺孀蔡一鳳指女兒常哭掛念爸爸 自己仍堅強撐起全家
亞視前高層盛品儒（James）於8月18日養和醫院病逝，終年48歲，遺下太太蔡一鳳與一對龍鳳胎。蔡一鳳在個人平台中分享自己的女兒常說掛念爸爸Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前
Anne Hathaway拍戲滑倒，腳拗90度險「拗柴」？訓練腳腕6個動作，簡單在家自己做到強化腳踝肌肉
日前Anne Hathaway拍攝《穿Prada的惡魔2》時不慎跌倒，險些扭傷腳踝！幸好她身手敏捷，華麗起身！透過規律的拉筋和強化運動能有效增強腳踝穩定性，降低扭傷風險，以下介紹6個簡單拉筋運動，大家可以在家輕鬆實踐，讓你能跟Anne Hathaway一樣展現從容魅力！Yahoo Style HK ・ 17 小時前
69歲Bill Gates比爾蓋茲這可愛一面大家見過未？登上劉在錫節目分享「真富豪生活」：原來最愛「漢堡與薯條」、手機是用「這品牌褶機」
微軟創始人兼全球知名慈善家Bill Gates首次登上韓國tVN綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，成為韓國娛樂史上的標誌性時刻。主持人劉在錫與曹世鎬在節目中也坦言，錄影節目前「緊張到失眠」。到底在節目裡，Bill Gates分享了什麼「真富豪生活」呢？Yahoo Style HK ・ 20 小時前
林子祥自爆被醫生父遺棄英國自生自滅 冇錢返學打幾份工謀生冇人幫「求救即係乞食」
林子祥同葉蒨文早前接受查小欣嘅youtube節目訪問，宣傳佢地10月一齊舉行嘅演唱會。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
楊證樺元朗幫助受傷伯伯被公開 獲網民激讚：演戲又好人品又好
TVB綠葉演員楊證樺加入娛樂圈多年，參演過無數劇集，近年佢投資成為保安公司老闆，仲落手落腳到多個啟德演唱會及體育賽事擔任保安工作。近日有網民喺Facebook專頁「元朗友」出PO分享一件好人好事，喺元朗街頭有一名伯伯受傷，期間獲多位熱心途人相助，當中包括楊證樺，事件曝光後，佢再次獲網民激讚。Yahoo 娛樂圈 ・ 11 小時前